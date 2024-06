Lufthansa Technik consegna l’ultimo A350 government aircraft alla German Air Force

Lufthansa Technik ha consegnato oggi il terzo e ultimo Airbus A350 government aircraft al German Federal Ministry of Defense’s (BMVg) Special Air Mission Wing, durante una cerimonia all’ILA Berlin. Questo pomeriggio il segretario di Stato alla Difesa Nils Hilmer ha ufficialmente messo in servizio l’aereo con la registrazione 10+03. Si trattava già della seconda première per “Schumacher”, poiché il più grande programma di modernizzazione nella storia dello Special Air Mission Wing comprendeva un totale di quattro modifiche di cabina per tre aerei. Lufthansa Technik li ha consegnati tutti alle forze armate tedesche nei tempi e nei limiti del budget.

“Il più grande programma di modernizzazione nella storia dello Special Air Mission Wing può essere giustamente definito un compito titanico. Quattro ristrutturazioni di cabine per un totale di tre jet wide-body in un periodo di soli quattro anni, alcuni di essi erano ancora fortemente influenzati dalla pandemia”, ha spiegato Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik AG. “Sono ancora più orgoglioso del nostro team, che ha portato a termine questo compito a pieni voti e rispettando completamente i costi e i tempi previsti. Mi tolgo il cappello per questo risultato e ringrazio tutti coloro che sono stati coinvolti”.

La prima consegna del 10+03 è avvenuta pochi mesi dopo la decisione politica di sostituire i due Airbus A340 di lunga data dell’aeronautica tedesca con tre nuovi A350 per il trasporto aereo politico e parlamentare a lungo raggio. Poiché il primo aereo è stato messo in servizio molto rapidamente, Lufthansa Technik ha inizialmente dotato il 10+03 solo di una cabina provvisoria e lo ha consegnato all’allora Ministro della Difesa nell’agosto 2020. Le prime consegne dell’A350 con cabina governativa completa sono seguite nel novembre 2022 e nel marzo 2023 con 10+01 “Konrad Adenauer” e 10+02 “Theodor Heuss”. Il 10+03 “Kurt Schumacher” è poi tornato al VIP Completion Center di Lufthansa Technik ad Amburgo, dove poco tempo fa sono stati completati gli interni della cabina.

Come “primo arrivato” nel programma, il 10+03 fino a poco tempo fa indossava ancora il vecchio schema di colori della cosiddetta “white fleet”, con un carattere serif sulla fusoliera e solo sottili accenti nero-rosso-oro sulle estremità alari. Giusto in tempo per la consegna di oggi, anche la livrea è stata accuratamente adattata al look più moderno dei due aerei gemelli, includendo nuove scritte nel carattere “Bundes Sans” e con le estremità alari ora ampiamente dipinte con i colori della bandiera tedesca.

Con la consegna del 10+03 la flotta a lungo raggio dello Special Air Mission Wing è ora di nuovo uniforme sia all’esterno che all’interno, almeno quasi: solo qualche piccolo accento all’interno, reminiscenze individuali dei rispettivi omonimi, ora distingue tra loro “Adenauer”, “Heuss” e “Schumacher”.

L’Airbus A350 “Kurt Schumacher” può essere visto dall’esterno nella mostra statica dell’ILA Berlin fino a giovedì sera.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)