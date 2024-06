British Airways aumenterà i voli da Delhi a Londra Heathrow

British Airways aggiungerà un nuovo volo giornaliero al suo programma tra Delhi e Londra Heathrow a partire dal 20 aprile 2025. Ciò aumenterà il programma della compagnia aerea in tutta l’India a 63 voli a settimana in cinque città.

British Airways opera attualmente 56 voli settimanali: tre al giorno da Mumbai, un doppio volo giornaliero da Delhi, un servizio giornaliero da Chennai, Bangalore e Hyderabad. Il nuovo volo sarà operato dall’aereo all’avanguardia 787-8 che offre Club World, World Traveller Plus e World Traveller.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer di British Airways, ha dichiarato: “Questo è un anno fondamentale per noi di British Airways poiché celebriamo 100 anni di voli in India. Sono lieto di annunciare l’aggiunta di un terzo volo giornaliero dalla vivace capitale dell’India, Delhi, che offre convenienti scelte di viaggio dall’India a Londra Heathrow, e alla nostra vasta rete mondiale di oltre 200 destinazioni”.

Moran Birger, Head of Sales Asia Pacific and Middle East at British Airways, ha dichiarato: “Questo anno storico significativo è una testimonianza del nostro rapporto di lunga data con l’India, costruito negli ultimi 100 anni e riflette il nostro impegno profondamente radicato nei confronti del Paese. Con un’attenzione costante alla soddisfazione e alla comodità del cliente, ci impegniamo a stabilire nuovi standard e a migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i nostri clienti. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi voli e di continuare la nostra eredità di eccellenza nei cieli”.

I voli giornalieri da Delhi arriveranno in un orario conveniente a Londra Heathrow, consentendo ai clienti di connettersi senza problemi alla vasta rete di 26 destinazioni di British Airways negli Stati Uniti, garantendo un’esperienza di viaggio fluida ed efficiente.

(Ufficio Stampa British Airways)