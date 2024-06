Etihad Airways e China Eastern Airlines annunciano una storica joint venture

Etihad Airways e China Eastern Airlines annunciano la firma di una Joint Venture (JV) per consolidare la partnership strategica tra le due compagnie aeree. Questo traguardo storico, firmato presso la sede di Etihad Airways ad Abu Dhabi, segna la prima joint venture commerciale tra una compagnia aerea del Medio Oriente e una compagnia aerea cinese.

La JV Etihad Airways – China Eastern Airlines consentirà alle compagnie aeree di sviluppare e far crescere congiuntamente le rotte tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, risultando in una rete combinata più forte. Questa JV rappresenta un impegno nell’offrire opzioni di viaggio ampliate ed esperienze di viaggio senza soluzione di continuità per i passeggeri che viaggiano tra le principali città cinesi come Shanghai, Pechino, Xi’an e Kunming e le principali città degli Emirati Arabi Uniti e nelle regioni del Medio Oriente e dell’Africa.

Etihad e China Eastern Airlines implementeranno la cooperazione in joint venture all’inizio del 2025, quando entrambi i team otterranno tutte le autorizzazioni normative necessarie.

Inoltre, entrambe le compagnie aeree introdurranno la piena reciprocità ai loro programmi frequent flyer esistenti nell’ultimo trimestre del 2024, consentendo ai passeggeri di guadagnare punti e riscattare senza problemi i premi quando volano con entrambe le compagnie aeree.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha sottolineato l’importanza della partnership. Ha dichiarato: “Questa JV segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership con China Eastern. La JV consentirà a Etihad e China Eastern di offrire ai viaggiatori opzioni di viaggio migliorate e un valore eccezionale. Siamo fiduciosi che la JV aprirà una nuova era di opportunità di viaggio, stimolando al tempo stesso la crescita economica di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti”.

His Excellency Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad Aviation Group, ha lodato l’accordo come un risultato storico, affermando: “Questa joint venture significa un profondo impegno nel rafforzare i legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, promuovendo al contempo legami culturali ed economici più profondi. Non vediamo l’ora di accogliere un numero maggiore di turisti cinesi per esplorare il ricco patrimonio culturale e le vivaci esperienze che gli Emirati Arabi Uniti hanno da offrire. Questa partnership va oltre l’espansione delle rotte, si tratta di creare connessioni durature e significative tra le nostre due nazioni che dureranno per i decenni a venire”.

Il China Eastern Airlines Chairman, Wang Zhiqing, ha dichiarato: “Quest’anno segna il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Emirati Arabi Uniti. Entrambi i paesi continuano a sviluppare e rafforzare la collaborazione strategica di alto valore sull’iniziativa Belt and Road, e questo slancio crea opportunità e motivazione per approfondire la cooperazione tra China Eastern Airlines ed Etihad Airways. La firma di questa JV significa un nuovo livello di collaborazione e China Eastern è ansiosa di lavorare con Etihad Airways per espandere la cooperazione nelle varie aree di business e quindi migliorare la partnership tra le due compagnie aeree”.

Il presidente Wang Zhiqing ha aggiunto: “Sia China Eastern Airlines che Etihad Airways hanno forti hub globali e la nostra cooperazione è altamente complementare, copre un ampio ambito e ha un grande potenziale. Attendiamo con impazienza che la nostra collaborazione crei maggiori sinergie, non solo nel facilitare i passeggeri, ma anche nella costruzione di scambi economici, commerciali e culturali più profondi tra la Cina e gli Emirati Arabi Uniti”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)