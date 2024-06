Lufthansa lancia il volo da Minneapolis-Saint Paul a Francoforte

Oggi Lufthansa inizia il suo nuovo servizio non-stop tra Francoforte e Minneapolis-Saint Paul.

“Siamo entusiasti di collegare le vivaci Twin Cities e l’intero stato del Minnesota con l’hub di Francoforte di Lufthansa, offrendo un collegamento diretto per i residenti di Minneapolis-St. Paul con l’estesa rete di Lufthansa Group in tutta Europa e oltre”, ha affermato Dirk Janzen, Vice President Passenger Sales, The Americas, Lufthansa Group. “Il lancio di questa rotta costituisce il fondamento principale del nostro piano di espansione estiva negli Stati Uniti, il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici del Gruppo, e non potremmo essere più felici di aggiungerla, con maggiori opportunità e capacità dentro e fuori gli Stati Uniti”.

Il volo LH482, operato con un Boeing 787-9, parte dall’aeroporto di Francoforte alle 11:10 e atterra all’aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul alle 13:15. Il volo LH483 in direzione est parte da Minneapolis-Saint Paul alle 15:05 e atterra alle 6:30 del giorno successivo a Francoforte. Tutti gli orari sono locali. Questo percorso diretto è operativo cinque volte a settimana il lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lufthansa in MSP come la nostra nuova compagnia aerea internazionale”, ha affermato Brian Ryks, CEO della Metropolitan Airports Commission (MAC), che possiede e gestisce MSP. “Questo nuovo servizio risponde alla crescente domanda di viaggi verso la Germania e altre destinazioni europee. Si prevede che più di 35.500 passeggeri viaggeranno da MSP alla Germania, mentre quasi 365.000 dovrebbero volare in Europa da MSP. Lufthansa non solo aiuta a soddisfare questa domanda, ma offre anche ai passeggeri nuove opzioni per raggiungere altre parti del globo”.

Il nuovo servizio verso Minneapolis-Saint Paul opererà con un Boeing 787-9 in una configurazione a tre classi (30 posti in Business Class, 21 posti in Premium Economy e 215 posti in Economy Class). Contribuendo all’impegno di Lufthansa per un futuro sostenibile nel settore dell’aviazione, l’aereo consuma fino al 30% in meno rispetto ai modelli precedenti e produce emissioni corrispondentemente inferiori.

Con il lancio del servizio verso Minneapolis-Saint Paul, i vettori di Lufthansa Group opereranno verso 26 gateway negli Stati Uniti, offrendo circa 400 voli settimanali durante l’attuale orario estivo. Lufthansa Group mira a sviluppare continuamente la propria offerta ed è impegnato ad espandere la propria rete in Nord America con diversi lanci di rotte che si terranno nella stagione estiva 2024.

Lufthansa ha già lanciato una nuova rotta non-stop da Seattle a Monaco e ha aumentato la capacità verso Washington DC con un A380 da Monaco. Dopo il lancio di Minneapolis-Saint Paul, Lufthansa inizierà il servizio diretto da Raleigh-Durum a Francoforte il 6 giugno. SWISS, anch’essa parte di Lufthansa Group, ha recentemente iniziato i voli sia per Washington DC che per Toronto, Canada,

I clienti di Minneapolis-Saint Paul beneficeranno del collegamento diretto con l’hub di Francoforte di Lufthansa. Inoltre, in quanto membro di Lufthansa Group, una delle principali organizzazioni aeronautiche a livello mondiale, Lufthansa offre ai clienti l’accesso a una vasta rete mondiale. Lufthansa Group comprende Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Discover e ha voli in codeshare con United Airlines e Air Canada, come risultato della Atlantic Joint Venture.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)