SunExpress lancia voli diretti da Roma Fiumicino a Izmir

SunExpress, joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines, lancia una nuova rotta tra l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) e Izmir (ADB). La compagnia aerea ha iniziato a operare due voli settimanali (martedì e venerdì) a partire da ieri, 4 giugno 2024.

Peter Glade, Direttore Commerciale di SunExpress, ha commentato: “La ricca cucina e il patrimonio culturale italiano sono difficili da superare, ma i nostri ospiti da Roma Fiumicino avranno l’eccezionale possibilità di confrontarli con i tesori di Izmir, la ‘Perla dell’Egeo”, viaggiando direttamente con la migliore compagnia aerea leisure in Europa”.

Giulio Santoro, General Manager di AVIAREPS Italy, agenzia che rappresenta SunExpress sul mercato italiano per le attività di vendita e promozione commerciale, commenta così il lancio delle operazioni da Roma Fiumicino: “Siamo lieti di essere al fianco di SunExpress in questa fase di espansione dei suoi servizi dall’Italia, un paese che si sta dimostrando sempre più strategico per la crescita della compagnia. Siamo sicuri che anche questa nuova rotta otterrà grande successo tra i viaggiatori italiani e porrà le basi per lo sviluppo di nuove connessioni tra il nostro paese e la Turchia”.

Con le nuove operazioni stagionali da Roma Fiumicino, SunExpress riconferma il suo impegno sul mercato italiano ampliando le opzioni di viaggio dagli aeroporti del paese.

La compagnia aerea, premiata come “Best Leisure Airline in Europe” nell’ultimo sondaggio condotto da Skytrax, offrirà un totale di 7 voli di collegamento tra i suoi aeroporti in Italia e Izmir durante la stagione estiva 2024: due voli settimanali da Roma Fiumicino per Izmir (martedì e venerdì), tre voli settimanali da Milano Malpensa per Izmir (lunedì, giovedì e sabato) e due voli settimanali da Venezia Marco Polo per Izmir (giovedì e domenica).

Situata lungo la costa nordoccidentale della Turchia, Izmir (Smirne in italiano) è una pittoresca città portuale con una forte vocazione turistica. Per offrire ai viaggiatori un’esperienza completa della destinazione, SunExpress ha collaborato allo sviluppo dell’applicazione Visit Izmir, che permette di scoprire le attrazioni della città costiera in pochi click.

Da Izmir, i passeggeri italiani possono partire alla scoperta di altre destinazioni turche grazie agli otto collegamenti nazionali operati da questo aeroporto verso mete quali Adana, Antalya, Diyarbakar, Gaziantep, Kayseri, Mardin, Samsun e Van.

(Ufficio Stampa SunExpress – Aeroporti di Roma)