HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense annunciano progressi significativi nella Global Aircraft Modification per il German PEGASUS Program

HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense hanno annunciato oggi, in tempo per l’ILA Berlin 2024 airshow, che l’highly-specialized modification work sul Persistent German Airborne Surveillance System (PEGASUS) ha raggiunto un traguardo significativo.

Guidato da HENSOLDT per le forze armate tedesche, il PEGASUS signal intelligence (SIGINT) system sarà integrato sull’aereo Bombardier Global 6000, la piattaforma ottimale per completare queste missioni critiche. Come parte di questo programma, Bombardier è stata incaricata del foundational modification work package, lavorando in collaborazione con Lufthansa Technik Defense, che completerà l’integrazione del sistema presso il suo special-mission centre ad Amburgo, in Germania. Il primo aereo è ora uscito dalla Bombardier Defense modification line a Wichita e viene preparato per l’inizio dei test a terra e per il successivo volo. I restanti due velivoli sono in fase di modifica nella struttura di Bombardier.

“Bombardier Defense è orgogliosa di avere la fiducia di HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e della Luftwaffe per completare questo lavoro fondamentale sull’aereo Global 6000 ad alte prestazioni per il programma Pegasus”, ha affermato Steve Patrick, Vice President for Bombardier Defense. “Grazie alla continua stretta collaborazione e alle competenze congiunte delle nostre aziende, stiamo facendo passi avanti importanti e abbiamo una visione chiara sui prossimi traguardi dell’aereo, compreso l’inizio della campagna di test di volo nei prossimi mesi”.

“L’implementazione successiva alla recente approvazione della Critical Design Review dimostra chiaramente che il programma PEGASUS è sulla buona strada”, afferma Jürgen Halder, Vice President Airborne SIGINT, HENSOLDT.

“Il lancio del primo aereo Global 6000 modificato segna davvero una pietra miliare importante, non solo come prerequisito importante per i Lufthansa Technik Defense PEGASUS work packages, ma per il progresso complessivo di questo signals intelligence aircraft project”, afferma Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Ringraziamo HENSOLDT e Bombardier per la buona collaborazione e non vediamo l’ora di vedere questo aereo prendere il volo, eseguire i flight test e tornare nuovamente ad Amburgo, dove nella prossima fase di integrazione dei sistemi saremo orgogliosi di costruire sul lavoro di alta qualità del team di Wichita”.

Nel giugno 2021, HENSOLDT si è aggiudicata l’appalto per la fornitura di un airborne system for electronic signals intelligence a bordo di tre jet Bombardier basato sul suo “Kalætron Integral” system, che raccoglie e analizza i segnali militari provenienti da sistemi radar e radio. Hensoldt, Lufthansa Technik Defense e Bombardier hanno collaborato strettamente ad un’attività di progettazione congiunta. Alla fine del 2023 la progettazione complessiva del sistema di missione di HENSOLDT ha superato con successo l’accettazione da parte dei clienti.

Il valore complessivo del programma ammonta a oltre un miliardo di euro. HENSOLDT agisce in qualità di appaltatore generale e si assume la responsabilità generale della realizzazione del progetto. Lufthansa Technik Defense fungerà da subappaltatore, procurandosi l’aereo modificato da Bombardier e adattando e integrando il sistema di ricognizione sviluppato da HENSOLDT nella piattaforma. Molte piccole e medie imprese provenienti da tutta la Germania, dal Canada e dagli Stati Uniti sono coinvolte nel progetto come parte della supply chain per tutte le aziende che collaborano a Pegasus.

(Ufficio Stampa Bombardier – Lufthansa Technik – Photo Credits: Bombardier Defense)