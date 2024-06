Lufthansa: nuovi voli intercontinentali da Monaco per l’inverno

I passeggeri Lufthansa possono nuovamente viaggiare senza scalo da Monaco al Sud America. Dal 9 dicembre un Airbus A350 volerà a San Paolo il lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo LH504 parte da Monaco alle 11:45 e arriva nella metropoli brasiliana alle 20:15 ora locale.

Vancouver è ora inclusa nell’orario dei voli da Monaco per tutto l’anno. Ciò significa che ora è possibile raggiungere la costa occidentale canadese da Monaco tutto l’anno. In inverno, un Airbus A350 volerà verso la metropoli canadese sul Pacifico ogni martedì, venerdì e domenica. Il volo LH476 decolla alle 12:20 per Vancouver, dove atterrerà alle 13:50 ora locale.

Nel winter flight schedule, Lufthansa volerà verso altre destinazioni con i nuovi Allegris cabin interior. Oltre a Shanghai e San Francisco, che saranno già serviti dall’estate, saranno disponibili anche i voli da e per Bangalore in India e Città del Capo in Sud Africa.

Il più grande aereo passeggeri, l’Airbus A380, continua ad entusiasmare gli appassionati di tutto il mondo. Gli ospiti Lufthansa potranno provare l’aereo a due piani in tre destinazioni il prossimo inverno: da Monaco volerà a Bangkok, Delhi e Los Angeles.

Le destinazioni a lungo raggio Johannesburg e Seattle, tutte novità di quest’estate, possono essere scoperte anche in inverno con un Airbus A350.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)