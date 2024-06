Emirates si unisce alla German Aviation Initiative for Renewable Energy, aireg

Emirates è diventata la prima compagnia aerea internazionale ad aderire all’aireg, l’Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany. La compagnia aerea si è impegnata ad aderire all’ILA Berlin 2024 in una cerimonia di firma ufficiale, una mossa significativa che sottolinea l’impegno di Emirates verso il miglioramento della sostenibilità delle sue operazioni e lo sviluppo del Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’impegno vedrà la compagnia aerea contribuire agli sforzi per incrementare il SAF prodotto localmente in Germania, integrando diverse altre iniziative legate al SAF che Emirates ha lanciato negli ultimi mesi.

La partnership tra Emirates e aireg è stata firmata a Berlino da Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe e Siegfried Knecht, Chairman of the Executive Board of aireg. A loro si è unita la Dr. Anna Christmann, Federal Government Coordinator of German Aerospace Policy.

Sir Tim Clark, Emirates President, ha commentato la nuova partnership con Aireg: “Siamo molto lieti di diventare membri di Aireg e contribuire agli sforzi della Germania per sviluppare le sue capacità per diventare un centro per la produzione di SAF. Il nostro settore richiede grandi quantità di SAF a un costo commercialmente sostenibile, ma la carenza persiste. L’incremento e l’avanzamento delle tecnologie per la produzione di SAF richiede la partnership e il supporto di molteplici parti interessate e siamo fiduciosi che aireg sarà all’avanguardia in questo senso”.

Siegfried Knecht, Chairman of the Executive Board of aireg,, ha riconosciuto con gratitudine la partnership tra Emirates e aireg: “Sono onorato e orgoglioso di accogliere un leader dell’aviazione globale tra i nostri membri e, a nome dell’intero aireg board, non vedo l’ora ad una partnership e ad una cooperazione fruttuosa. Abbiamo bisogno di tutti, delle compagnie aeree, degli aeroporti, degli OEM, dei produttori, dei fornitori, degli RTO, delle startup e, naturalmente, della politica, per portarci sulla buona strada verso l’obiettivo net-zero by 2050”.

La Germania è uno dei mercati più importanti di Emirates e la compagnia aerea fa parte delle città e delle comunità tedesche dal 1987. aireg è impegnata nell’aumento della produzione e dell’uso di regenerative aviation fuels in Germania.

Emirates attualmente opera voli da Amsterdam, London Heathrow, Parigi, Lione, Oslo e Singapore con SAF.

L’anno scorso, la compagnia aerea ha collaborato con Shell Aviation per fornire per la prima volta in assoluto SAF ai Dubai Airport fuelling systems, assegnando il SAF a una serie di voli.

Emirates, il più grande operatore mondiale dell’A380, è tornato all’ILA Berlin per la settima volta consecutiva. L’A380 di Emirates è in mostra statica per tutti e cinque i giorni dell’airshow, riaffermando l’impegno di lunga data del vettore nei confronti della principale fiera aerospaziale dell’UE. Il volo di posizionamento da Berlino a Dubai lunedì sarà operato con un blended fuel contenente SAF puro, rafforzando il contributo attivo della compagnia aerea come espositore per ridurre le proprie emissioni di carbonio all’ILA Berlin 2024.

aireg – Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. è stata fondata nel 2011 come associazione di aziende e organizzazioni dell’industria, della ricerca e della scienza. Come iniziativa senza scopo di lucro, aireg si impegna a garantire la disponibilità e l’uso di energie rinnovabili nel settore dell’aviazione al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione della CO2 dell’industria aeronautica.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)