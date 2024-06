Lufthansa lancia il collegamento tra Raleigh-Durham e Francoforte

Lufthansa ha iniziato il servizio non-stop tra Raleigh-Durham, Carolina del Nord e Francoforte, Germania. Questo volo non solo offre un comodo collegamento con la Germania, ma segna anche il servizio iniziale di Lufthansa verso la Carolina del Nord dal suo hub di Francoforte. Inoltre, la tratta rappresenta anche il primo collegamento non-stop dal Raleigh-Durham International Airport alla Germania.

L’espansione di Lufthansa nella Carolina del Nord non solo rafforza la sua presenza nella regione, ma offre ancora più opzioni per viaggiare direttamente in Europa. La nuova rotta da Raleigh-Durham a Francoforte, abbinata al volo esistente da Charlotte a Monaco, crea una solida rete per collegamenti senza soluzione di continuità in tutta Europa e oltre. I residenti della Carolina del Nord hanno ora molte possibilità a portata di mano, incluso un collegamento diretto con i principali centri d’affari, aziende hi-tech e centri di ricerca e sviluppo d’Europa, nonché con luoghi molto richiesti per i viaggi d’affari, come il Medio Oriente e India. La compagnia aerea vola a Charlotte da quasi 20 anni e, insieme all’RDU flight, Lufthansa ora serve la Carolina del Nord con 12 frequenze settimanali verso entrambi i suoi hub di Francoforte e Monaco.

“Lufthansa è entusiasta di offrire al Raleigh-Durham International Airport il suo primo collegamento diretto con Francoforte e con la Germania nel suo insieme”, ha affermato Dirk Janzen, Vice President Passenger Airlines Sales, The Americas, Lufthansa Group. “Questa nuova rotta offrirà ai viaggiatori un accesso senza soluzione di continuità al network globale di Lufthansa, Group, aprendo un mondo di possibilità per viaggi d’affari e di piacere e contribuendo a promuovere l’obiettivo del Gruppo di connettere persone, culture ed economie”.

Il volo LH408 parte da Francoforte (FRA) alle 10:20 e atterra al Raleigh-Durham International Airport (RDU) alle 13:50. Il volo di ritorno, LH409, parte da Raleigh-Durham alle 15:40 e arriva a Francoforte alle 6:05 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali. Il nuovo servizio opererà cinque volte a settimana nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato con un Airbus A330-300 in una configurazione a tre classi. L’aereo comprende 42 posti in Business Class, 28 Premium Economy e 185 posti in Economy Class, per ospitare 255 passeggeri.

“Il lancio del servizio per Francoforte ha richiesto 10 anni di lavoro, a partire dalle nostre prime conversazioni con Lufthansa nel 2014 e culminato con l’arrivo odierno del primo volo diretto dalla Germania a RDU”, ha affermato Michael Landguth, president and CEO of the Raleigh-Durham Airport Authority. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lufthansa come nuovo international airline partner di RDU e di fornire un servizio conveniente verso un altro gateway europeo”.

Con Lufthansa Group, i clienti possono facilmente connettersi a oltre 300 destinazioni in tutto il mondo attraverso i vettori del Gruppo, nonché voli in code share con United Airlines e Air Canada, i North American partners del Gruppo. Le lounge offerings a Francoforte mettono a disposizione una varietà di opzioni per i passeggeri premium che si trovano ad aspettare la tappa successiva del loro viaggio. Le lounge Lufthansa variano dalla Welcome Lounge, dotata di docce private, colazione calda e spazi tranquilli per riposare o lavorare, a una moltitudine di lounge di First e Business Class che offrono una pausa tranquilla agli ospiti.

L’ultima aggiunta di Lufthansa a Raleigh-Durham segna il 26esimo gateway dei vettori del Gruppo negli Stati Uniti. Con questo, Lufthansa e le sue filiali del Gruppo operano ora circa 400 voli settimanali verso gli Stati Uniti. Questa dedizione all’espansione della presenza di Lufthansa in tutto il Nord America è ulteriormente evidenziata dai recenti lanci di una rotta non-stop da Seattle a Monaco e da Minneapolis-Saint Paul a Francoforte, nonché dall’aumento della capacità da Monaco a Washington D.C. con un A380.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)