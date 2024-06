Il Gulfstream G700 farà il debutto al Catarina Aviation Show

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 in servizio farà il suo debutto al Catarina Aviation Show. Il G700, insieme al Gulfstream G600 e al super-midsize Gulfstream G280, sarà in mostra dal 13 al 15 giugno presso il Sao Paulo Catarina International Executive Airport in Brasile.

“Gulfstream continua a sostenere e investire nel mercato in crescita dell’America Latina”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Da quando è entrato in servizio, il G700 ha continuato a dimostrare le sue performance senza precedenti e siamo entusiasti di mostrare le sue ampie capacità, insieme al G600 e al G280, agli operatori della regione”.

“Il G700 è dotato della cabina più spaziosa della business aviation e offre performance migliori di quanto originariamente annunciato, incluso un maximum range di 7.750 miglia nautiche/14.353 chilometri a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90 e una maximum operating speed di Mach 0,935, rendendolo il più veloce della flotta Gulfstream. Il G700 può collegare San Paolo a Seattle a Mach 0,90.

Il G600 vanta interni pluripremiati e combina un’efficienza nei consumi ai vertici della categoria con performance senza pari, volando per 6.600 nm/12.223 km a Mach 0,85 o 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90. Può collegare Londra a San Paolo a Mach 0,90 ed è stato recentemente certificato per steep-approach operations dalla U.S. Federal Aviation Administration (FAA), aprendo l’accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il G280 è anch’esso steep-approach certified e presenta recenti miglioramenti che aumentano il comfort e la sicurezza, tra cui una cabin altitude più bassa e nuove exterior LED lights. Con le sue eccezionali long-range and high-speed cruise performance, l’aereo può volare per 3.600 nm/6.667 km a Mach 0,80 o 3.000 nm/5.556 km a Mach 0,84 e può collegare San Paolo a Bogotá, Colombia, a Mach 0,84.

Tutti e tre gli aerei offrono il comfort eccezionale della Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, livelli sonori molto bassi, abbondante luce naturale e low cabin altitude. Il G700 e il G600 sono dotati del Gulfstream Symmetry Flight Deck con i primi active control sidesticks del settore, dual head-up display, Data Concentration Network e l’uso più ampio della tecnologia touch-screen nella business aviation.

I partecipanti al Catarina Aviation Show possono visionare il G700, il G600 e il G280 e parlare con un rappresentante Gulfstream presso lo stand I29 nell’hangar 03″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)