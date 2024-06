Rolls-Royce Deutschland e ITP Aero uniscono le forze per un world-class Wingman Engine

Rolls-Royce Deutschland e ITP Aero hanno annunciato congiuntamente di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare una partnership per progettare, sviluppare, produrre e supportare un Wingman Engine, una soluzione potente e all’avanguardia per large remote carriers.

Nell’ambito della cerimonia di firma del protocollo d’intesa, è stato svelato un modello del Wingman Engine concept, mentre la power and propulsion solution è stata presentata ad un vasto pubblico all’ILA Berlin Airshow. Il protocollo d’intesa tra Rolls-Royce Deutschland e ITP Aero favorirà un approccio tedesco-spagnolo, sfruttando una relazione duratura tra le due società che dura da più di un decennio.

Il protocollo d’intesa è stato firmato dal Dr. Dirk Geisinger, Chairman Rolls-Royce Deutschland, e Carlos Alzola, Managing Director ITP Aero, il 5 giugno 2024 all’ILA Berlin Airshow, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri della Difesa di entrambe le nazioni, rappresentanti del governo, politici e dell’industria, celebrando l’iniziativa di fornire una European power and propulsion solution che sia alla base delle engine design and manufacturing capabilities in Germania e Spagna.

Il Wingman Engine è una soluzione europea in grado di soddisfare i requisiti di sviluppo e di costo del prodotto per vari large remote carrier designs. L’engine concept si basa sull’Advance2 core demonstrator, la core engine technology più potente ed efficiente della sua categoria, che equipaggia piattaforme commerciali e militari. L’Advance2 core, la spina dorsale della Pearl business jet engine family, ha già dimostrato la sua competitività ed è stata selezionata per alimentare cinque tipi di aeromobili di vari produttori.

Questa defence application beneficia di investimenti significativi già effettuati da entrambe le aziende nelle tecnologie civili e a duplice uso, rendendola una soluzione europea economicamente vantaggiosa.

René Bernstein, Vice President Defence Germany at Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver svelato il nostro Wingman Engine concept, nel quale abbiamo investito negli ultimi anni per garantire che i requisiti operativi e dei clienti per i future large remote carriers possano essere soddisfatti. Qui in Rolls-Royce Deutschland continuiamo a impegnarci per sviluppare tecnologie innovative e all’avanguardia per generare fiducia nelle capacità nazionali e siamo orgogliosi del nostro approccio che prevede l’utilizzo di comprovata tecnologia civile per programmi militari. Come discusso durante il nostro Capital Markets Day, stiamo continuando a sfruttare il valore della nostra famiglia di motori Pearl. L’uso di tecnologie disponibili sul mercato con una supply chain stabile riduce il rischio complessivo e controlla i costi di sviluppo e di prodotto delle piattaforme al servizio della nostra sicurezza. A sua volta, ciò rafforza la competitività internazionale di un tale sistema a lungo termine. Basarsi sulle tecnologie avanzate disponibili consentirà all’industria di muoversi rapidamente per rendere prodotti così complessi pronti per il mercato in tempi geopolitici incerti”.

Alfredo Alonso, Head of Export & New Business Defence at ITP Aero, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione di lunga data con Rolls Royce Deutschland per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e il supporto di un Wingman engine caratterizzato da elevati livelli di maturità progettuale e costi operativi e di manutenzione competitivi. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per sviluppare una vera European state-of-the-art propulsion solution for large remote carriers, volta a supportare le operazioni di sistemi esistenti e futuri in ambienti contestati. Sono convinto che le nostre tecnologie e capacità all’avanguardia apporteranno vantaggi significativi all’engine propulsive system, abbassando i costi operativi e di manutenzione e riducendo i tempi di sviluppo”.

