News Brevi – 11.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A BOLOGNA CON FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso poco prima delle 12 locali, il trasporto sanitario d’urgenza di una ragazza di ventisette anni da Cagliari a Bologna, effettuato con un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare. La paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera “Arnas G. Brotzu” (CA) all’Ospedale “Sant’Orsola” di Bologna (BO). Nello specifico, la giovane ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorata ed assistita da un’equipe medica e dalla madre. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove la ragazza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Bologna l’ambulanza si è diretta all’Ospedale “Sant’Orsola” per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA HA RIPRESO IL SERVIZIO TRA NEW YORK JFK E TEL AVIV – Delta ha ripreso il servizio giornaliero diretto per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK quest’estate, operando la rotta con un Airbus A330-900neo che fornirà ai clienti quasi 2.000 posti settimanali da New York a Israele. La decisione di riprendere la rotta il 7 giugno 2024, che era stata temporaneamente sospesa nell’ottobre 2023, fa seguito ad un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea. Delta continua a monitorare da vicino la situazione in Israele insieme ai partner governativi e del settore privato. Negli ultimi mesi, Delta ha rafforzato la sua presenza in Israele attraverso un accordo di codeshare con EL AL Israel Airlines. I clienti Delta hanno accesso ai servizi diretti di EL AL per Tel Aviv dalle principali città degli Stati Uniti come New York-JFK, New York-Newark, Boston, Los Angeles, Miami e Fort Lauderdale. Con il ripristino del servizio Delta New York-JFK quest’estate, i passeggeri avranno ulteriori scelte di viaggio che collegano il Nord America e Israele.

UNA DELEGAZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE DELLA REPUBBLICA CECA VISITA I REPARTI DELLA SARDEGNA – Dal 27 al 29 maggio una delegazione dell’Aeronautica Militare ceca, guidata dal Major General (r) Petr Hromek e accompagnata dal Comandante Logistico dell’AM, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha visitato diversi Reparti della Forza Armata in Sardegna. La visita è iniziata a Decimomannu, presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A.), dove il Comandante del Reparto, Col. Federico Pellegrini, ha presentato le attività operative, logistiche e addestrative svolte presso la base, evidenziando le capacità espresse nell’ambito dell’addestramento avanzato e multi-dominio, le peculiarità a supporto dei gruppi operativi e gli sviluppi futuri nell’ambito del programma OTI (Operational Training Infrastructure). Il secondo giorno, la visita è proseguita al Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (P.I.S.Q.), dove la delegazione è stata accolta dal Comandante del Poligono e del C.A.M.R.A.S. (Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma della Sardegna), Gen. B.A. Davide Marzinotto, che ha illustrato le principali attività del Reparto, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo dei programmi aerospaziali, nonché le capacità di rilevazione e tracciamento degli oggetti spaziali in fase di rientro dall’atmosfera. Nell’occasione, il Generale Marzinotto ha illustrato lo stato di avanzamento e le principali innovazioni introdotte dal programma OTI, fortemente orientato all’acquisizione di sistemi di simulazione e generazione di scenari realistici per l’addestramento di piattaforme di 5a generazione, attraverso ausili tecnologicamente avanzati sviluppati per assicurare l’addestramento integrato multi-dominio fra tutte le Forze Armate, nazionali e alleate. Rientrando su Decimomannu, mercoledì 29 maggio, la delegazione ceca ha infine visitato l’International Flight Training School (I.F.T.S.), articolazione del 61° Stormo che vede, assieme all’Italia, la partecipazione di altre 9 nazioni al programma più avanzato al mondo per l’addestramento dei piloti destinati alle linee caccia di ultima generazione. In tale ambito, il Tenente Colonnello Ivo Ferrazin, Comandante del 212° Gruppo Volo/IFTS, ha illustrato le principali caratteristiche dell’Integrated Training System (ITS) T-346. Particolare attenzione è stata dedicata al Full Mission Simulator (FMS) che, oltre all’eccezionale realismo di simulazione, consente di connettersi al network dei velivoli reali e volare insieme a loro grazie al sistema Live, Virtual and Constructive (LVC). La visita è poi proseguita in linea volo e presso le strutture alloggiative e sportive a disposizione dei frequentatori, nonché alle infrastrutture logistico-manutentive che gestiscono l’operatività della flotta dei velivoli T-346A. Al termine dell’attività, a nome della Czech Air Force, il Generale Hromek ha ringraziato per l’ospitalità e il supporto ricevuto durante la permanenza in terra sarda, complimentandosi per l’ottimo lavoro del personale dell’Aeronautica Militare e auspicando una proficua collaborazione futura tra le due aeronautiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET ANNUNCIA 60 NUOVE ROTTE PER LA WINTER 2024 – easyJet ha annunciato oggi il suo più grande lancio di nuove rotte con 60 nuove rotte ora disponibili per la prenotazione, tra cui 33 rotte in partenza da 11 aeroporti del Regno Unito, con voli in decollo per la prima volta da questo inverno. Il rilascio include un nuovo servizio invernale per Tromsø in Norvegia, con partenze da Londra Gatwick, Bristol e Manchester, nonché un servizio tutto l’anno da Londra Gatwick a Strasburgo, una nuova destinazione francese per la compagnia aerea. I nuovi voli bisettimanali per Tromsø verranno lanciati l’11 novembre da Londra Gatwick con partenze il lunedì e il venerdì, da Manchester il 19 novembre con partenze il martedì e il sabato, da Bristol il 5 dicembre con partenze il giovedì e la domenica durante tutto l’inverno, in modo che i clienti possano pianificare un’avventura artica in uno dei posti migliori al mondo per vedere l’aurora boreale. I voli per Londra Gatwick e Strasburgo opereranno tre volte a settimana il lunedì, il venerdì e la domenica durante tutto l’anno, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra una settimana o un fine settimana per esplorare questa storica città francese. La nuova base di easyJet, Birmingham, ha già visto il lancio di 16 nuove rotte quest’anno e oggi la compagnia aerea ha annunciato altre cinque nuove rotte per soddisfare la domanda dei clienti. Le rotte annuali da Birmingham a Praga e Marrakech inizieranno rispettivamente il 13 novembre e il 1 dicembre e saranno entrambe operative il mercoledì e la domenica, mentre le rotte invernali da Birmingham a Cracovia inizieranno il 15 novembre e saranno operative il lunedì e il venerdì. La rotta per Reykjavik opererà dal 3 Dicembre tutti i martedì e sabato, mentre dal 15 dicembre una volta alla settimana, la domenica, si potrà volare a Innsbruck. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo lieti di lanciare oggi un’incredibile gamma di nuove rotte per questo inverno, con 33 nuovi servizi ora disponibili da 11 aeroporti in tutto il Regno Unito. I nostri voli e le nostre vacanze sono disponibili per ancora più destinazioni nuove di zecca, tra cui Tromsø in Norvegia e la città francese di Strasburgo, rafforzando ulteriormente la nostra impareggiabile rete europea a corto raggio e offrendo ai clienti una scelta ancora più di grande valore”. Per le nuove rotte in Italia, leggi qui.

QANTAS GROUP: STATEMENT SUL SUPPORTO AI CLIENTI E AI DIPENDENTI DI BONZA – Qantas Group informa: “A seguito dell’aggiornamento odierno dell’amministratore di Bonza, Jetstar e Qantas hanno esteso la loro offerta per free flights ai clienti interessati. Sappiamo che questo è un momento difficile anche per i dipendenti di Bonza e abbiamo creato una pagina dedicata per loro sul Jetstar careers site e stiamo lavorando con coloro che ci hanno contattato in merito alle opportunità in tutta la compagnia. Più di 25.000 passeggeri sono già stati risistemati senza costi sui servizi Jetstar e Qantas da quando Bonza ha smesso di volare sei settimane fa, con posti su sei rotte sovrapposte o sulla rotta alternativa più vicina. Tutti i rimanenti clienti Bonza che cercano supporto per organizzare un volo sostitutivo possono contattare i team di assistenza clienti Jetstar o Qantas. I clienti hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per richiedere l’offerta ed effettuare una prenotazione anticipata”.

UNITED AGGIUNGE QUASI 200 VOLIO PER LE POLITICAL CONVENTIONS – United ha aggiunto oggi quasi 200 nuovi voli per rendere ancora più semplice per i partecipanti alla convention e gli appassionati di politica recarsi alle convention politiche nazionali di quest’estate. United aumenterà i voli a Milwaukee di oltre il 75% per la Convention nazionale repubblicana di luglio e volerà il suo programma più ampio dal suo hub di Chicago O’Hare dal 2019 per la Convention nazionale democratica di agosto, incluso un aumento del 40% dei voli tra Chicago O’Hare e Washington Reagan. In totale, la compagnia aerea aggiungerà 72 voli da e per Milwaukee a luglio e 118 voli da e per Chicago ad agosto. “Questi convegni sono radicati nella tradizione e ora si sono evoluti fino a diventare una celebrazione di una settimana del nostro processo politico”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Siamo orgogliosi di offrire alle persone ancora più opzioni per visitare due grandi città, partecipare a questi eventi storici e far sentire la propria voce”. I biglietti sono in vendita ora sull’app United e su United.com. In totale, United avrà più di 280 voli da e per Milwaukee nella settimana della convention. United effettuerà il suo più grande programma a Chicago O’Hare dal 2019 per la Convention Nazionale Democratica, con oltre 530 voli al giorno nei giorni di punta.

DELTA E LATAM GROUP SARANNO LE COMPAGNIE UFFICIALI DELLA COPA AMERICA 2024 – Delta e LATAM hanno annunciato che saranno le compagnie aeree ufficiali della Copa América 2024, che si svolgerà dal 20 giugno al 14 luglio in 14 sedi negli Stati Uniti. Inoltre, LATAM Group offrirà nei prossimi giorni promozioni esclusive in alcune destinazioni del campionato, affinché possano partecipare ad uno degli eventi calcistici più importanti del mondo, che quest’anno porterà insieme 16 squadre americane. Inoltre, LATAM trasformerà le sue lounge nella regione in spazi in cui i tifosi potranno godersi le diverse partite del torneo su uno schermo gigante. I fan avranno accesso a spazi confortevoli, cocktail, cibo e Wi- Fi, tra le altre cose. “Tra meno di un mese, atleti e partecipanti provenienti da diversi paesi del continente viaggeranno per competere e godersi questo grande evento sportivo, quindi una buona connettività aerea è essenziale per il successo di questo torneo. Per questo motivo, questo annuncio è perfettamente integrato alla Joint Venture tra LATAM e Delta perché dimostrerà che insieme è possibile contribuire a una maggiore e migliore connettività tra il Sud e il Nord America”, afferma Constanza Pizarro, Corporate Communications Manager of Latam Airlines Group. “Il fatto che Delta e LATAM Group, le compagnie aeree che collegano meglio il Sud e il Nord America, siano gli sponsor della Copa America 2024 è l’esempio perfetto di come entrambe le regioni siano nate per stare insieme. Entrambe le compagnie aeree condividono una visione e impegno per offrire un’esperienza di viaggio eccezionale a tutti i fan che si mobilitano per tifare per le loro squadre”, ha affermato Soledad Lago Rodríguez, Director of Communications and Brand for Delta Air Lines. Delta e LATAM, hanno stretto una partnership strategica volta a migliorare l’esperienza di viaggio e ad espandere l’accesso alle destinazioni in tutti i continenti. La partnership comprende mercati selezionati, collegando più di 300 destinazioni negli Stati Uniti/Canada e in Sud America. I viaggiatori possono volare senza problemi tra città come New York, San Paolo, Bogotà e Santiago, godendo della comodità di orari coordinati e collegamenti efficienti. I passeggeri Delta ottengono un accesso più facile a città come Cusco, Perù e Montevideo, Uruguay, tramite gli hub di LATAM. Allo stesso modo, i viaggiatori LATAM ora hanno un comodo accesso a oltre 200 città degli Stati Uniti attraverso gli hub di Delta. La partnership consente ai viaggiatori di guadagnare e riscattare miglia su entrambe le compagnie aeree. Dopo aver ricevuto l’approvazione finale della loro partnership, Delta e LATAM hanno annunciato diverse nuove rotte: Bogotà-Orlando (LATAM), Los Angeles-San Paolo (LATAM), New York JFK-Rio de Janeiro (Delta), Atlanta-Cartagena (Delta), Lima-Atlanta #2 (la prima rotta di LATAM verso l’hub ATL di Delta), Santiago-Orlando (LATAM, stagionale), Santiago – Atlanta #2 (Delta, stagionale).

FAA STATEMENT SULLA eVTOL AIRCRAFT CERTIFICATION – La Federal Aviation Administration (FAA) informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno raggiunto un traguardo significativo nel percorso verso la certificazione di electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. Ciò segna anche un progresso importante nel nostro sforzo di allineare più strettamente la regolamentazione e le iniziative politiche tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Ci impegniamo a garantire la sicurezza del pubblico volante sia in patria che all’estero”.

LEONARDO COMUNICA L’INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE CON KNDS SULLA CREAZIONE DI UNA ALLEANZA STRATEGICA – Leonardo informa: “In riferimento al comunicato stampa del 13 dicembre 2023, Leonardo comunica che, nonostante gli sforzi profusi, le trattative con KNDS per definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell’Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale sono state interrotte. Leonardo conferma il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System, anche attraverso la cooperazione con altri qualificati Partner internazionali”.

JETBLUE AIRWAYS LANCIA I SERVIZI DAL LONG ISLAND MacARTHUR AIRPORT – JetBlue rafforza la sua presenza a New York annunciando che lancerà per la prima volta servizi dal Long Island MacArthur Airport (ISP), con biglietti in vendita oggi. A partire da ottobre JetBlue inizierà a offrire voli per Orlando International Airport (MCO), Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) e Palm Beach International Airport (PBI). “Questo nuovo servizio mira a servire meglio i numerosi clienti JetBlue che vivono a Long Island, fornendo loro opzioni di viaggio più convenienti verso destinazioni popolari in Florida. Essendo la compagnia aerea di New York da più di 24 anni e l’unica grande compagnia aerea statunitense con sede a New York City, l’espansione di JetBlue a Long Island sottolinea il suo impegno nel migliorare la connettività per i newyorkesi. Questo nuovo servizio rafforzerà la presenza di JetBlue nell’area metropolitana di New York, integrando le sue operazioni esistenti presso John F. Kennedy International Airport (JFK), LaGuardia Airport (LGA) e Newark Liberty International Airport (EWR)”, afferma JetBlue. “Long Island è parte integrante dell’area metropolitana di New York e siamo entusiasti di offrire il nostro pluripremiato servizio ai clienti di questa comunità”, ha affermato Dave Jehn, JetBlue’s vice president of network planning and airline partnerships. “L’aggiunta del Long Island MacArthur Airport al nostro network offrirà più opzioni e maggiore comodità per i clienti”. “Abbiamo tutti lavorato duramente per garantire ai viaggiatori di Long Island più scelte per destinazioni non-stop. L’aeroporto della nostra città natale è comodo, dispone di linee di sicurezza efficienti e offre un’esperienza di viaggio complessivamente senza stress. Gli abitanti di Long Island aspettano da 24 anni la New York hometown airline, JetBlue, questo è un grande giorno per la nostra comunità e per MacArthur Airport”, afferma Shelley LaRose-Arken, Long Island MacArthur Airport commissioner.