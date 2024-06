Air France è pronta ad accogliere il mondo a Parigi quest’estate

Quest’estate la Francia ospiterà il più grande evento sportivo del mondo. Tutti i team di Air France si stanno preparando per questo evento da molti mesi e la compagnia svela oggi il suo programma speciale di eventi accessibili a tutti quest’estate nel centro di Parigi.

“Si tratta di un’opportunità unica per i visitatori e gli appassionati di sport di tutto il mondo di esplorare il mondo della compagnia aerea e scoprire la sua esperienza di viaggio unica, promuovendo con eleganza lo stile di vita francese.

Dal 27 luglio all’11 agosto 2024, Air France invita tutti a esplorare il suo mondo tra le mura del Palais de Tokyo, famosa istituzione culturale parigina situata vicino ai luoghi che ospitano numerosi eventi, come il Grand Palais Ephémère, la Torre Eiffel e l’esplanade des Invalides. Tra una gara e l’altra o durante una visita nella capitale francese, i visitatori di tutte le età potranno accedere gratuitamente al sito e passeggiare secondo i propri ritmi e comodità in un’area di oltre 850 mq dedicata alla compagnia.

Il punto focale sarà il ristorante Air France, che aprirà le sue porte appositamente per l’occasione. Con una capienza di 80 coperti, il ristorante offrirà un’esperienza gastronomica originale “just like on board”. Questo ristorante temporaneo offrirà le stesse delizie culinarie solitamente servite esclusivamente a bordo della cabina Business a lungo raggio di Air France.

Lo chef francese tre stelle Michelin Arnaud Lallement firmerà i piatti del menu à la carte del ristorante. Con una selezione di carne, pollame, pesce o opzioni vegetariane, i piatti del menu del ristorante a luglio si rinnovano ad agosto. Il menu includerà dolci firmati da Nina Métayer, recentemente eletta World Pastry Chef nel 2024 dai World’s 50 Best Restaurants Awards. Sarà inoltre offerta una selezione di vini, champagne e un’ampia scelta di bevande alcoliche e analcoliche. Ogni pasto “alla francese” sarà servito in stoviglie create appositamente per Air France dal designer Jean-Marie Massaud, in un ambiente simile a quello a bordo dell’aereo.

Negli spazi espositivi, i visitatori potranno anche ammirare l’iconico abito rosso con uno strascico infinito, disegnato da Rabih Kayouz e presentato nell’Air France brand video. Potranno anche provare l’ultima cabina Business, dotata di una nuova porta scorrevole, che offre maggiore comfort e privacy. Ci sarà anche la possibilità di visitare il cockpit di un Airbus A350, il gioiello della flotta a lungo raggio della compagnia, attraverso una divertente esperienza di realtà virtuale. Air France installerà inoltre grandi schermi informativi per consentire ai visitatori di conoscere meglio gli impegni della compagnia in materia di sviluppo sostenibile e capire cosa sta facendo per decarbonizzare le sue attività, in particolare attraverso il maggiore utilizzo di Sustainable Aviation Fuel, il rinnovamento della flotta, lo sviluppo dell’ecopilotaggio e l’intermodalità

Anche le nuove gamme di prodotti Air France Shopping di prossima presentazione saranno in vendita esclusivamente in questo spazio dedicato. Infine, si svolgerà un concorso per vincere due biglietti a lungo raggio in classe Business verso una destinazione della rete della compagnia.

Air France al Palais de Tokyo: ingresso gratuito dalle 10:30 alle 18:00, dal 27 luglio all’11 agosto 2024. Il ristorante Air France, su prenotazione, dalle 11:30 alle 15:00″, afferma Air France.

“Dal 28 agosto all’8 settembre 2024, Air France continuerà a mostrare il meglio dei suoi prodotti e servizi nel centro di Parigi.

La compagnia sarà presente a SPOT24, il sito che ospita la “sport and urban cultures” exhibition e il “Paris Je T’aime” Paris Tourism Office tourist information centre, situato accanto alla Torre Eiffel. SPOT24 è un luogo entusiasmante che offre un programma ricco e diversificato, l’ultimo long-haul Business seat di Air France sarà nuovamente sotto i riflettori, in mostra affinché tutti possano vederlo. La compagnia utilizzerà questa sede anche per presentare e promuovere il proprio SAPHIR assistance service per i clienti con disabilità. I visitatori potranno anche partecipare al concorso per avere la possibilità di vincere biglietti aerei.

Da più di 20 anni, il servizio SAPHIR propone ai clienti disabili di Air France una gamma di servizi di assistenza prima e dopo il volo, durante tutto il viaggio. Tra questi servizi rientrano il supporto alla prenotazione, l’emissione dei biglietti e l’assistenza in collaborazione con l’exceptional transportation department. Ogni anno, Air France offre a circa 600.000 clienti questo aiuto speciale durante il loro viaggio.

Air France a SPOT24: accesso gratuito dalle 9:30 alle 17:30 dalla domenica al mercoledì e dalle 9:30 alle 19:30 dal giovedì al sabato, dal 28 agosto all’8 settembre 2024″, conclude Air France.

