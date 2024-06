Un atleta su cinque in viaggio per i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games volerà con Air France

In qualità di partner ufficiale dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France svela i primi dati sui passeggeri attesi per il più grande evento sportivo del mondo.

“45 giorni prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sulla base delle prenotazioni effettuate in questa fase, la compagnia prevede di trasportare il 20% di tutti gli atleti e para-atleti in viaggio a Parigi e in Francia, ovvero un atleta su cinque, principalmente da Brasile, Stati Uniti, Italia e Giappone.

Per quanto riguarda le diverse categorie di atleti, la compagnia prevede di trasportare il 15% degli atleti olimpici e il 35% degli atleti paralimpici. Anche il 13% della “Olympic family”, composta principalmente da membri dei Comitati Olimpici Nazionali e del Comitato Organizzatore Internazionale dei Giochi Olimpici, viaggerà con Air France.

Nell’estate 2024 Air France prevede di trasportare fino a 125.000 clienti al giorno, l’equivalente dei volumi dell’estate 2019. Atleti, delegazioni e sostenitori arriveranno in massa il 24, 25 e 26 luglio e partiranno l’11, 12 e il 13 agosto, con un picco di traffico previsto per il 12 agosto. Sono previsti picchi di traffico anche durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. I sostenitori di queste due competizioni che volano con Air France arriveranno principalmente da Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania e Giappone.

Saranno operativi tutti gli aerei della flotta, con un numero senza precedenti di aerei “di riserva”. A questa flotta di riserva verranno assegnati 7 aeromobili di lungo raggio e 8 aeromobili di medio raggio, pronti per essere utilizzati in caso di indisponibilità di un aeromobile.

Mentre i livelli di traffico rimarranno stabili per tutta l’estate, la percentuale di traffico locale, cioè di clienti la cui destinazione finale è Parigi, sarà più elevata durante il periodo dei Giochi. Questo numero supererà il 60% nei periodi di punta, mentre in circostanze normali il traffico è equamente suddiviso tra clienti locali e clienti in coincidenza che proseguono il viaggio verso un’altra destinazione”, afferma Air France.

“In termini di risorse umane Air France ha effettuato oltre 2.000 assunzioni nel 2023, di cui 500 piloti e 400 meccanici con contratto a tempo indeterminato. Per ritornare ai livelli di attività del 2019, le assunzioni di piloti e meccanici proseguiranno nel 2024. In previsione del picco estivo e dei Giochi di Parigi 2024, Air France ha inoltre rafforzato i suoi team con oltre 1.000 assunzioni aggiuntive con contratti stagionali (800 cabin crew e 250 ground staff).

Atleti e delegazioni potranno effettuare il check-in dei bagagli direttamente all’Olympic and Paralympic Village il giorno prima della partenza, e utilizzeranno un percorso dedicato da e per l’aeroporto. Aperta nei tre giorni precedenti e successivi alle cerimonie di chiusura dell’11 agosto (Giochi Olimpici) e dell’8 settembre (Giochi Paralimpici), questa off-airport check-in process (OAP) sarà gestita da un team composto da un massimo di 125 Air France airport agents. Saranno responsabili del check-in dei bagagli delle delegazioni che viaggiano con Air France e con altre compagnie aeree, comprese le Skyteam partner airlines di Air France.

Poiché gli atleti olimpici viaggiano con una media di 4 bagagli, di cui 1 fuori misura, la compagnia ha rafforzato i propri processi operativi e istituito centri di supporto dedicati per anticipare e coordinare le operazioni, collegati con tutti gli attori della catena logistica. Air France prevede di trasportare fino a 10 volte più bagagli di grandi dimensioni e attrezzature sportive (kayak, equipaggiamenti per l’atletica, biciclette da competizione, ecc.) nei giorni di punta.

I para-atleti che viaggiano su wheelchairs viaggeranno con una media di due wheelchairs, inclusa una competition wheelchair. Prendersi cura dei clienti disabili e delle loro attrezzature, in viaggio per i Giochi di Parigi 2024 o per altri motivi, è una priorità per Air France. Personale aggiuntivo è stato integrato nei team di assistenza SAPHIR e Air France sta lavorando con i suoi partner per garantire che i suoi clienti possano lasciare e ritirare la propria wheelchair alla porta dell’aereo.

Air France si sta preparando per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 da oltre un anno. 75 ambasciatori dedicati provenienti da 35 entità aziendali (ground operations, flight crews, flight scheduling, human resources, communications, etc.) sono stati mobilitati per coordinare le azioni svolte dal personale operativo e amministrativo in tutti i settori della compagnia.

Air France trasporta regolarmente squadre sportive a bordo dei suoi voli e ha avuto l’occasione di dimostrare l’efficienza dei suoi processi organizzativi durante il World Para Athletics e la Rugby World Cup, tenutisi in Francia nel 2023.

Da qui alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 26 luglio sono previste diverse giornate di test su vasta scala in coordinamento con ADP Group, per supervisionare l’implementazione del sistema di check-in remoto presso il Villaggio Olimpico e Paralimpico“, prosegue Air France.

“I Paris 2024 Olympic and Paralympic Games rappresentano anche un’opportunità per Air France di mostrare il meglio della Francia ai visitatori internazionali. Dal 27 luglio all’11 agosto 2024 la compagnia aerea aprirà uno spazio dedicato aperto a tutti presso il Palais de Tokyo, prima di passare a SPOT24 per tutta la durata dei Giochi Paralimpici, dal 28 agosto all’8 settembre 2024″, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)