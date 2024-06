Bombardier mostra i velivoli Global 7500 e Challenger 3500 al Catarina Aviation Show in Brasile, dando il via al tour dimostrativo

Bombardier ha annunciato che il suo Global 7500 e il best-selling Challenger 3500 saranno in mostra durante il Catarina Aviation Show dal 13 al 15 giugno a San Paolo, Brasile, rivelando le qualità di questi business jets per i clienti della regione.

“Il Global 7500 offre voli eccezionalmente veloci e fluidi per missioni lunghe, collegando i clienti a San Paolo direttamente a destinazioni chiave come Dubai, Londra, Tel Aviv, New York e Ginevra. Il Challenger 3500, leader della categoria, effettua viaggi comodi e senza interruzioni da San Paolo a San Juan e Panama City, nonché verso la maggior parte delle destinazioni in Europa con un solo scalo. I clienti nella regione beneficiano anche della tranquillità attraverso il services network di Bombardier, tra cui MAGA Aviation, una Authorized Service Facility (ASF) dedicata presso Catarina Airport a San Paolo, che fornisce line maintenance, Bombardier parts and tooling per tutti i velivoli Learjet, Challenger e Global.

Lo show è la prima tappa di un Brazilian demo tour che Bombardier sta avviando per mostrare l’esperienza di cabina elevata e le performance di questi velivoli. Bombardier sottolinea inoltre che avrà una forte presenza sul posto, con team di vendita dedicati per business aircraft e Bombardier Defense“, afferma Bombardier.

“Siamo lieti di portare i nostri velivoli Challenger 3500 e Global 7500 con il nuovo brand quest’anno al Catarina Aviation Show, evidenziando le incredibili performance e le caratteristiche di design di questi velivoli che definiscono il settore”, ha affermato Michael Anckner, Vice Presidente, Worldwide Pre-owned, Fleet, Defense & Latin America, Bombardier. “Il mercato brasiliano è molto importante per Bombardier, sia in termini di business jet customers che per il defense segment in crescita. Ci sono quasi 600 aerei Bombardier in tutta l’America Latina e siamo lieti di avere un team forte presente per mostrare i nostri aerei qui a San Paolo”.

“Con più di 170 velivoli consegnati dalla sua entrata in servizio e più di 40 industry speed records al suo attivo, il collaudato jet Global 7500 è davvero in una classe a sé stante quando si tratta di performance e design. Con una top speed di Mach 0,925 e un range leader del settore di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 offre performance eccezionali. Inoltre, con le sue best-in-class hot and high runway performance capabilities, il business jet Global 7500 è in grado di accedere a molti aeroporti impegnativi in cui i suoi concorrenti più vicini non possono accedere.

Il Global 7500 è altrettanto impressionante per quanto riguarda il design della cabina. Il Global 7500 ha lanciato una rivoluzione nel settore dei business jet essendo il primo aereo a offrire una full-size bedroom e numerosi posti per i passeggeri. Altri elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina nella business aviation, incluso il sedile Nuage brevettato di Bombardier, che presenta la prima posizione a gravità zero del settore”, prosegue Bombardier.

“Il business jet Challenger 3500 offre comfort e affidabilità senza rivali, vantando performance al top e garantendo il volo fluido tipico di Bombardier. Costruito sull’iconica Challenger super midsize platform, il Challenger 3500 migliora l’esperienza dei passeggeri integrando molte delle funzionalità della famiglia di aerei Global di Bombardier, incluso l’esclusivo sedile Nuage. La famiglia di aerei Challenger è nota anche per la sua affidabilità e sicurezza leader del settore. Con oltre 950 business jets della Challenger 300 series in servizio in tutto il mondo, il Challenger 3500 si basa sull’eccellente track record della Challenger family e, come il Global 7500, vanta anche una dispatch reliability superiore al 99,8%”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)