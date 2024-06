Airbus dimostra le A330neo performance durante una high-altitude test campaign

L’Airbus A330-900 flight-test aircraft – MSN1795 / F-WTTN – ha recentemente volato a Toluca, Messico, e poi a La Paz, Bolivia. Lì ha condotto una long ‘Hot and High’ flight test campaign per dimostrare le aircraft and engine performance in high-altitude, warm and humid airport environments.

L’aeroporto di Toluca si trova ad un’altitudine di 2.800 m (9.186 piedi), mentre l’aeroporto di La Paz si trova a 4.054 m (13.300 piedi).

“Questa non è la prima volta che la Bolivia viene scelta da Airbus per testare i suoi aerei. Il clima estremamente caldo e l’alta quota del paese sono ideali per testare i design limits dei suoi aerei in tali condizioni operative.

Tuttavia, questa è la prima volta che questo particolare aereo – l’A330neo – opera da aeroporti a un’altitudine così elevata, e questo fa parte delle Airbus incremental envelope extensions per l’aereo. Ciò sarà particolarmente vantaggioso per i clienti delle compagnie aeree i cui network richiedono tali operazioni.

Nel complesso, l’obiettivo principale di questo certification exercise è quello di espandere e certificare l’ampia gamma di aeroporti da cui l’A330neo può operare. Fino ad ora l’A330neo è stato certificato per operare in aeroporti fino a 8.000 piedi di altitudine. Tuttavia, dopo la certification approval, prevista per il primo trimestre 2025, l’aereo sarà in grado di servire aeroporti fino a 12.500 piedi di altitudine. Tali località includono: Cina e Tibet (es. Lhasa); Centro e Sud America (es. Bogotà, Toluca, Quito e Messico); Africa (es. Addis Abeba)”, afferma Airbus.

“Mentre l’obiettivo principale dei test condotti è valutare le take-off and landing performance, soprattutto perché l’aumento dell’altitudine riduce gli engine thrust levels, l’aereo ha anche condotto voli locali per valutare climb and approach performance. Altri test includevano multiple engine starts, system behaviour verification, low-speed taxi and rejected take-off. Nel caso degli engine starts, una parte cruciale della campagna, i test includevano una strumentazione speciale per misurare la starter air pressure, che è influenzata dall’altitudine elevata dell’aeroporto.

Nel corso della campagna, svoltasi dal 18 al 30 marzo, un team composto da circa 40 esperti di Airbus ha partecipato alle attività di pianificazione, logistica, manutenzione, collegamento locale (aeroporti, ATC, autorizzazioni, permessi, ecc.), supporto ai test, esecuzione, analisi e ovviamente attività di volo. I primi risultati dei test riflettono già le buone performance e il comportamento sia dell’aereo che dei suoi motori Trent 7000“, conclude Airbus.

Il Capt. Franck Busnel, mission leader nonché uno dei test pilots, riassume la campagna: “Estendendo l’inviluppo delle operazioni dell’A330neo, che ha avuto successo, possiamo mostrare agli operatori, quelli attuali o quelli nuovi, che l’aereo raggiunge la stessa capacità dell’A330ceo in termini di high-altitude operations, con il vantaggio che l’A330neo è molto più efficiente nei consumi”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)