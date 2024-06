News Brevi – 12.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA SCUOLA SPECIALISTI DELL’AERONAUTICA MILITARE DI CASERTA – Martedì 11 giugno, sullo storico Piazzale delle Bandiere della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, a Caserta, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Colonnello Francesco Sassara, Comandante uscente della Scuola, e il Colonnello Valerio Massa, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, alla presenza delle autorità civili e militari di Caserta e provincia. Momento culmine dell’evento, nonché atto simbolico del passaggio di consegne al vertice della Scuola, il passaggio della Bandiera d’Istituto della Scuola Specialisti A.M., decorata con una medaglia di bronzo al Valore Civile, dalle mani del Colonnello Sassara a quelle del Colonnello Massa. La cerimonia si è poi conclusa con la tradizionale firma dell’albo d’onore da parte del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, con sede a Caserta, è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROPEI DI CALCIO: VOLI SPECIALI DI WIZZ AIR PER SEGUIRE GLI AZZURRI – Wizz Air informa: “Con gli Europei di Calcio 2024 ormai alle porte, Wizz Air è entusiasta di annunciare voli speciali di andata e ritorno per tutti i tifosi italiani desiderosi di seguire le partite della Nazionale in Germania. Per permettere ai tifosi di sostenere da vicino gli azzurri, Wizz Air ha programmato voli diretti da Roma e Milano verso Dortmund e Lipsia, città in cui i ragazzi di Spalletti affronteranno Albania, Spagna (nella vicina Gelsenkirchen) e Croazia con l’intento di bissare il successo di Euro ‘21. Già polverizzati i biglietti da Milano a Dortmund del 15 giugno, sono ancora a disposizione i biglietti da Roma Fiumicino per raggiungere la nazionale all’esordio con l’Albania. Per le partite contro Spagna e Croazia, rispettivamente a Gelsenkirchen e Lipsia il 20 e il 24 giugno, Wizz Air mette a disposizione voli speciali da Milano e Roma a partire da 45,99 €. Tutti i tifosi azzurri possono prenotare i voli speciali tramite il sito web di Wizz Air e l’applicazione mobile della compagnia aerea”. Tamara Nikiforova, Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della fase a gironi dell’Europeo. Gli orari dei voli sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.

BRUSSELS AIRLINES: I RED DEVILS DECOLLANO VERSO STOCCARDA CON IL “TRIDENT” – Brussels Airlines informa: “In qualità di orgoglioso partner dei Belgian national football teams, Brussels Airlines ha avuto il piacere questa mattina di trasportare i Red Devils a Stoccarda per gli European Championships 2024. Intorno alle 9:45 la squadra belga e la sua delegazione sono saliti a bordo del Trident (OO-SNO; volo SN1163), incoraggiati dai dipendenti di Brussels Airlines”. L’A320 in livrea “Trident” di Brussels Airlines è dedicato ai Red Devils e alle Red Flames. “Il design Trident è dedicato al nostro orgoglio nazionale: i Belgian Red Devils e le Red Flames, perché è giunto il momento che la squadra femminile riceva la stessa attenzione di quella maschile. Proprio come ogni squadra di calcio ispira i tifosi, noi vogliamo ispirare tutti a lottare per una maggiore uguaglianza, il che significa pari attenzione per le donne e gli uomini nel loro cammino verso il successo”.

EMIRATES SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELLA PUNTUALITA’ IN AEROPORTO PER I VIAGGI QUEST’ESTATE – Poiché Dubai International Airport (DXB) continua ad essere l’hub internazionale più trafficato al mondo, Emirates consiglia vivamente ai propri clienti di prendere nota degli orari chiave durante il loro viaggio, per garantire un’esperienza di viaggio fluida durante il periodo di punta estivo. “Nel corso di un mese, si prevede che da DXB partiranno più di 2,6 milioni di passeggeri Emirates. Si prevede che il giorno più trafficato in aeroporto sarà poco prima della festività dell’Eid Al Adha, sabato 15 giugno, e di nuovo sabato 6 luglio, quando molte famiglie partiranno per le vacanze estive. Nei periodi di punta i clienti Emirates devono pianificare il traffico extra sulle strade in avvicinamento all’aeroporto, un maggior numero di persone in aeroporto che attraversano l’immigration e il tempo necessario per viaggiare tra i Concourses e raggiungere i gate d’imbarco. Negli orari di punta arrivare all’aeroporto 3 ore prima della partenza, assicurarsi di passare attraverso l’immigrazione 1,5 ore prima della partenza e di raggiungere il gate d’imbarco corretto 1 ora prima della partenza. Scaricare l’app Emirates per avere i dettagli del volo a portata di mano. I clienti possono anche effettuare il check-in su Emirates.com. Il check-in online e il check-in tramite app sono entrambi aperti 48 ore prima dell’orario di partenza del volo. I clienti Emirates possono depositare i bagagli in aeroporto gratuitamente la notte prima del viaggio. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti. Successivamente, più vicino all’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente all’area immigrazione dell’aeroporto”, afferma Emirates. “Risparmia tempo in aeroporto e fai il check-in presso l’Emirates City Check in and Travel Store presso ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). I clienti Emirates possono anche scegliere di effettuare il check-in a casa a Dubai e Sharjah. Quando si spostano tra il Concourse A e il Concourse B, i clienti Emirates possono utilizzare il treno gratuito nel Terminal 3. Emirates offre anche un servizio di bus navetta tra il Concourse A e il Concourse C, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. I clienti che desiderano risparmiare ancora più tempo possono preordinare Duty-Free Shopping su EmiratesRED.com e ottenere l’accesso a esclusivi prodotti Duty-Free, che verranno poi consegnati al loro posto in volo. Le People of Determination possono accedere al supporto dedicato da parte del personale addestrato di Emirates e dell’aeroporto quando viaggiano durante il periodo festivo. I passeggeri possono consultare l’Accessible Travel page su Emirates.com per informazioni e contattare l’ufficio locale Emirates per eventuali domande”, conclude Emirates.

ANSV RICEVE IN VISITA L’AUTORITA’ INVESTIGATIVA CROATA -L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto l’11 giugno in visita ufficiale una delegazione dell’Autorità investigativa per la sicurezza aerea, marittima e ferroviaria della Croazia, composta dal Direttore sig.ra Alana Vukic e dall’investigatrice di incidenti aerei, sig.ra Morana Ivakovic. La delegazione è stata accolta dal Presidente dell’ANSV, Gen. Luca Valeriani, dal Direttore generale, dott.ssa Maria Grazia Salamino e dal Direttore inchieste e prevenzione proattiva, ing. Mikael Amura. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima particolarmente cordiale, il Gen. Valeriani e la delegazione croata si sono confrontati su molteplici argomenti, soffermandosi sullo scambio di esperienze e di supporto, in particolare attraverso la disponibilità dei laboratori di indagine dell’ANSV, nel rispetto delle previsioni del regolamento UE n. 996/2010 e delle buone pratiche adottate a livello di ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), la rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile. La delegazione si è infine intrattenuta nei laboratori dell’ANSV, dove ha ricevuto una illustrazione dettagliata delle dotazioni esistenti e dei programmi di potenziamento degli stessi.

THE POINTS GUY NOMINA DELTA ‘BEST U.S. AIRLINE’ PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO – Dopo aver raccolto dati su una vasta gamma di parametri, tra cui affidabilità operativa, esperienza del cliente, rete, costi e offerte fedeltà, The Points Guy riconosce Delta come ‘best U.S. airline’ per la sesta volta dal 2018. “Delta ancora una volta è in testa al Best Airlines report, dimostrando che la coerenza è fondamentale per i viaggiatori”, ha affermato Brian Kelly, fondatore di The Points Guy. “Questo premio testimonia la dedizione e le capacità del nostro personale”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “In ogni stagione e di fronte a ogni sfida, il personale Delta è all’altezza della situazione e ci distingue, anno dopo anno”. Quest’estate, i passeggeri potranno esplorare il network di Delta con oltre 1.770 voli settimanali verso 80 destinazioni internazionali, l’international schedule più ampio fino ad oggi.

SWISS ESTENDE LA SUA PARTNERSHIP CON LA SWISS FOOTBALL ASSOCIATION – Swiss International Air Lines (SWISS) estenderà la sua attuale collaborazione con la Swiss Football Association e rimarrà quindi Official Airline of Switzerland’s national football teams. L’accordo prolungato durerà altri quattro anni fino a giugno 2028. Prolungando la sua partnership, SWISS conferma ancora una volta il suo impegno a sostegno dello sport in Svizzera a livello nazionale. SWISS continuerà a sostenere la Swiss Football Association fornendo un’ampia gamma di servizi relativi ai viaggi aerei per tutte le 14 squadre nazionali di calcio svizzere. Oltre agli ‘A’ teams femminili e maschili, queste includono gli youth and beach football teams del paese. “Il calcio è uno degli sport più popolari in assoluto, in Svizzera e nel mondo”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “In qualità di compagnia aerea leader in Svizzera, siamo estremamente desiderosi di sostenere la scena calcistica svizzera. SWISS, come il calcio, unisce le persone. Anche per SWISS il fattore chiave è il lavoro di squadra. Auguriamo il meglio alla squadra svizzera in Germania e non vediamo l’ora di continuare a sostenerli negli anni a venire”. “Siamo grati e lieti di restare a bordo di SWISS e di poter continuare a lavorare con un partner così solido e affidabile”, aggiunge il General Secretary of the Swiss Football Association Robert Breiter. “Ormai da diversi anni intratteniamo una collaborazione saldamente basata sulla fiducia e sul nostro comune obiettivo di successo internazionale”. Da molti anni SWISS sostiene attivamente lo sport, soprattutto a livello nazionale, dove la compagnia è partner di lunga data delle principali associazioni sportive. Oltre alla collaborazione con la Swiss Football Association, SWISS è Official Airline di Swiss Athletics e Swiss Ice Hockey Federation, è partner di Swiss Olympic, Swiss Paralympic e Swiss Ski. SWISS sostiene inoltre una serie di importanti eventi sportivi internazionali che si svolgono in Svizzera. Tra questi figurano le Lauberhorn ski races in Wengen e il Weltklasse Zürich athletics meeting.

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DEL MESE DI MAGGFO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico di maggio 2024. La compagnia aerea ha trasportato 1,5 milioni di ospiti e ha registrato un passenger load factor in media pari all’84% nel corso del mese. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto un aumento dei passeggeri del 38% da inizio anno, sottolineando la nostra forte traiettoria di crescita positiva. Il nostro numero di passeggeri da inizio anno ha raggiunto i 7,2 milioni, il che significa che abbiamo già accolto due milioni di passeggeri in più quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. Ciò ha contribuito a mantenere un sano load factor da inizio anno pari all’85% a fronte di un notevole aumento della capacità rispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero di passeggeri nell’arco di 12 mesi, fino alla fine di maggio 2024, ammonta ora a poco più di 16 milioni”. Ha aggiunto: “La dimensione della nostra flotta operativa è aumentata di 15 aeromobili anno dopo anno, arrivando a 90, contribuendo ad alimentare la nostra crescita. A maggio, dopo intensi mesi di attività che hanno coinvolto i team di tutta la compagnia aerea, è diventato operativo il primo dei sei A321neo previsti nel 2024. Questi velivoli potenziano ulteriormente la nostra rete e le nostre frequenze in crescita e offrono un vantaggio del 20% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2, sottolineando il nostro impegno verso velivoli moderni e più efficienti”.

SAS: ANNUNCIATA LA DATA PER IL PLAN HEARING RIGUARDO LA SAS AB COMPANY REORGANIZATION IN SVEZIA – SAS informa: “Il 10 giugno 2024, SAS AB ha annunciato il piano di riorganizzazione nell’ambito del company reorganization proceeding in Svezia. L’11 giugno 2024 la Società ha chiesto alla Stockholm District Court di decidere avviare un procedimento sul piano. E’ stato deciso che il plan hearing, durante la quale le parti interessate avranno l’opportunità di votare sul piano di riorganizzazione, si svolgerà alle 13:00. CEST venerdì 12 luglio 2024. Tutte le parti interessate nel procedimento di riorganizzazione aziendale (compresi i creditori e i detentori di azioni ordinarie della Società) possono partecipare e votare sul piano di riorganizzazione. Ulteriori informazioni sul Chapter 11 Plan di SAS negli Stati Uniti e sulla SAS AB company reorganization in Svezia sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation”.

QATAR AIRWAYS ANNUNCIA UNA GLOBAL PARTNERSHIP CON IL GLOBAL CHAMPIONS ARABIANS TOUR – Qatar Airways è stata nominata “Global Airline Partner” del Global Champions Arabians Tour 2024. Questa partnership segna una pietra miliare significativa nella promozione della prestigiosa Arabian horse culture e dell’eccellenza negli sport equestri a livello globale. La nuova aggiunta al portfolio sportivo di Qatar Airways è una collaborazione tra la compagnia aerea e il Global Champions Arabians Tour, per raggiungere un pubblico più ampio. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea partner globale di GCAT, Qatar Airways è orgogliosa di far parte di un’impresa internazionale che cerca di condividere la grazia e l’agilità dei cavalli arabi con il mondo. L’amore per i cavalli arabi è profondamente radicato nella nostra cultura e, come tale, siamo onorati di aver ospitato la prima tappa della stagione inaugurale del GCAT quest’anno in Qatar. Non vediamo l’ora di mettere in luce l’eccellenza dell’equitazione araba e di supportare la serie nel raggiungimento di un maggiore riconoscimento globale”. Il Chairman of the Global Champions Arabians Tour, Mr. Faleh Al-Nasr, ha dichiarato: “Il Global Champions Arabians Tour è entusiasta di dare il benvenuto a Qatar Airways come official Global Airline Partner. La reputazione di Qatar Airways per il servizio eccezionale e la sua portata globale la rende una compagnia ideale partner per il nostro Tour. Questa collaborazione non solo migliorerà l’esperienza dei nostri partecipanti e spettatori, ma ci aiuterà anche a promuovere il patrimonio del cavallo arabo su un palcoscenico internazionale. Siamo fiduciosi che insieme raggiungeremo nuovi traguardi nel mondo”. Questa nuova partnership tra Qatar Airways e GCAT metterà in mostra una serie di iniziative volte ad amplificare la presenza globale del Tour. In qualità di official Global Airline Partner, Qatar Airways fornirà supporto e competenza logistica, garantendo esperienze di viaggio senza soluzione di continuità per i concorrenti e gli appassionati.

BLUE CANYON TECHNOLOGIES SELEZIONATA DALLA NASA PER LA PolSIR MISSION – Blue Canyon Technologies, small satellite manufacturer and mission services provider di RTX, è stata selezionata per costruire due 12U CubeSat buses per la NASA PolSIR mission, che studierà le nuvole di ghiaccio che si formano ad alta quota in tutte le regioni tropicali e subtropicali. Oltre a progettare e produrre le bus platforms, Blue Canyon fornirà anche mission operations services. Lo strumento PolSIR – Polarized Submillimeter Ice-cloud Radiometer – osserverà l’intero ciclo diurno delle nubi di ghiaccio ad alta quota per migliorare le previsioni climatiche e fornire ai modelli climatici importanti informazioni su come cambierà l’atmosfera terrestre in futuro. “Il supporto a questa missione critica si basa sulla nostra esperienza riguardo weather monitoring missions, tra cui TEMPEST-D e TROPICS”, ha affermato Chris Winslett, general manager of Blue Canyon Technologies.