Boeing aprirà una nuova engineering facility a Daytona Beach

Boeing opererà una nuova engineering facility all’interno del Cici & Hyatt Brown Center for Aerospace Technology presso la Embry-Riddle Aeronautical University di Daytona Beach, Florida. I piani iniziali per la sede prevedono che i dipendenti Boeing svolgano engineering work per military aircraft programs and advanced technology capabilities.

“L’espansione della nostra presenza in Florida e la partnership con Embry-Riddle accelereranno l’innovazione nei nostri combat aircraft programs”, afferma Steve Nordlund, Boeing Air Dominance vice president and general manager. “Ci aspettiamo che questa sede sia attraente non solo per i laureati di Embry-Riddle, ma anche per gli ingegneri aerospaziali affermati di tutta la Florida e di tutta la nazione”.

“Boeing prevede di iniziare ad assumere circa 200 high-paying engineering jobs quest’anno e prevede di quasi raddoppiare tale numero nei prossimi anni. Si prevede che il lavoro coprirà i defense and government services portfolios di Boeing, con particolare attenzione alle engineering design, research, development and prototyping capabilities”, afferma Boeing.

“Oggi è un giorno importante, non solo per Embry-Riddle e per la città di Daytona Beach, ma per tutta la Florida”, ha affermato Mori Hosseini, chairman of Embry-Riddle’s Board of Trustees. “Quattrocento persone e i loro cari vivranno e lavoreranno qui, investiranno nella nostra economia locale e, più in generale, nel futuro dell’aviazione e dell’aerospaziale. È un impatto incredibile e non sarebbe stato possibile senza Cici e Hyatt Brown”.

“Boeing sta inoltre investendo 100.000 dollari in diverse Volusia County nonprofit organizations. L’azienda fornirà finanziamenti per sostenere il Second Harvest Food Bank of Volusia County Schools Partnership Program. Ulteriori finanziamenti sono stati destinati alle organizzazioni locali che sostengono i veterani e i programmi ambientali nell’area.

Più tardi questo autunno, Boeing lancerà il DreamLearners Program nelle Volusia County Schools. Il pluripremiato programma offre agli studenti l’opportunità di partecipare a hands-on Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) programs e di conoscere le carriere nel settore aerospaziale.

Il Center for Aerospace Technology è parte dell’Embry-Riddle’s Research Park, dove gli studenti vengono accoppiati per collaborare con aziende affermate nei settori aviation, aerospace, cybersecurity, commercial space e di molti altri campi relativi alle discipline STEM.

La costruzione della struttura di 65.000 piedi quadrati, compreso un hangar di 40.000 piedi quadrati, è iniziata nel 2022 e dovrebbe essere completata questo autunno. Si prevede che Boeing Daytona Beach sarà operativo entro la fine dell’autunno”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)