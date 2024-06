TAP Air Portugal lancia il festival del cinema a bordo

TAP annuncia il lancio del suo primo festival del cinema a bordo, l’Altitude Film Fest, un’iniziativa che celebra il mondo del cinema e si propone di fornire esperienze uniche ai passeggeri della compagnia aerea, promuovendo al contempo il Portogallo, la sua cultura e le sue tradizioni. L’iscrizione al festival è gratuita e le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2024.

Questo festival offre ai passeggeri di TAP la possibilità di godere di una selezione esclusiva di film durante il volo, mettendo a loro disposizione una nuova dimensione di intrattenimento a 30.000 piedi di altitudine.

L’Altitude Film Fest offre agli autori cinematografici di tutto il mondo l’opportunità di competere in due categorie: documentario e cortometraggio fiction, e di vedere i loro film proiettati e votati in uno dei più grandi cinema del Portogallo: il sistema di intrattenimento a bordo degli aerei a lungo raggio di TAP Air Portugal. Prerequisiti per la candidatura dei film, devono focalizzarsi sulla cultura portoghese e/o parte del film deve essere girata in territorio portoghese.

Per ciascuna categoria TAP nominerà una giuria costituita da personalità legate al mondo del cinema che sarà responsabile di visionare e selezionare i 10 film finalisti. Questi film saranno poi disponibili sul sistema di intrattenimento di bordo di TAP durante il mese di ottobre 2024, affinché i passeggeri possano visionarli e partecipare alla selezione dei vincitori, attraverso un sondaggio presente sulla piattaforma di intrattenimento.

I vincitori verranno selezionati in due fasi separate: il 40% del punteggio finale sarà assegnato dalla giuria ufficiale del festival composta da esperti dell’industria cinematografica, mentre il 60% del punteggio finale sarà determinato dal voto dei passeggeri che hanno viaggiato a bordo degli aeromobili TAP che disponevano del sistema di intrattenimento di bordo.

I vincitori dell’Altitude Film Fest saranno svelati nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà il 5 novembre 2024, Giornata Mondiale del Cinema, a Lisbona. I film vincitori del Grand Prix per il Miglior Film di Fiction e il Miglior Documentario verranno premiati con un voucher del valore di 3.000 euro ciascuno per volare con TAP. Il premio, infatti, non vuole semplicemente riconoscere l’eccellenza artistica e narrativa dei film vincitori, ma anche offrire ai film maker l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti e lasciarsi ispirare da nuove esperienze in tutto il mondo.

Tutte le informazioni sull’Altitude Film Fest sono disponibili a questo indirizzo: https://www.flytap.com/altitudefilmfestival.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)