Loft Dynamics qualifica la prima VR Helicopter External Sling Load Simulation al mondo

Loft Dynamics, global leader in flight simulation, ha annunciato oggi che l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha qualificato la sua Helicopter External Sling Load (HESLO) simulation feature.

“Questo è il primo qualified virtual reality (VR) HESLO simulator sul mercato e consentirà agli operatori di addestrare in sicurezza i piloti per critical transport missions su un training devide che offre immersione e realismo senza precedenti.

Il Loft Dynamics Airbus H125 training device è l’unico VR simulator approvato da una delle principali autorità di regolamentazione. Grazie a una high-resolution panoramic view, una replica accurata della fisica del volo e un precise motion system, i simulatori Loft Dynamics consentono ai piloti di imparare realisticamente a volare sling loads su un simulatore per la prima volta”, afferma Loft Dynamics.

“Il nostro simulatore fornisce una replica esatta del comportamento dell’elicottero e del carico, anche al di sotto di una velocità di 30 nodi”, spiega Fabi Riesen, founder and CEO of Loft Dynamics. “È essenziale che i piloti vedano il carico nell’electrically adjustable mirror e siano in grado di guardare in basso verticalmente per posizionare con precisione il carico. Queste sono le tecniche fondamentali per l’HESLO training e il nostro VR simulator le replica in modo più realistico che mai”.

“L’HESLO training è una capacità essenziale per operatori come Air Zermatt, Helitrans, Heli Austria, Vertical Mission Training e Mountainflyers. C’è un urgente bisogno di simulatori qualificati per aiutare i piloti ad addestrarsi per sling load operations e Loft Dynamics fornisce l’unico training device che ricrea le mirror and vertical reference techniques, fondamentali per questo training”, prosegue Loft Dynamics.

“È incredibilmente impegnativo simulare accuratamente HESLO, ed è ancora più impegnativo superare i rigorosi standard normativi”, prosegue Riesen. “Siamo incredibilmente orgogliosi di questo risultato e non vediamo l’ora di sviluppare e qualificare più training solutions che non solo migliorino le competenze dei piloti, ma siano accessibili anche a piloti e operatori”.

“I piloti possono iniziare la loro sling load practice in scenari e contesti specifici, secondo un training syllabus sviluppato dagli specialisti di Loft Dynamics. Possono simulare il trasporto di carichi come boxes, concrete buckets, Bambi Buckets e tronchi d’albero, con diverse rope lengths. Configurazioni più avanzate simulano real-life transport missions come concrete work, consentendo ai piloti di sviluppare le proprie capacità passo dopo passo.

Lo studio sul campo commissionato da Loft Dynamics per l‘EASA ha dimostrato l’efficacia dello sling load simulator: dopo il training sul simulatore, i piloti potevano far volare sling loads su elicotteri reali utilizzando una 20-meter rope senza l’intervento dell’istruttore”, conclude Loft Dynamics.

“Dopo che un pilota si è inizialmente addestrato sul simulatore Loft Dynamics, è stata l’unica volta in cui non ho dovuto intraprendere azioni correttive ai comandi durante un first real-world sling load instruction flight”, afferma André Mühlematter, pilot and instructor, Heli Austria.

Riesen aggiunge: “Siamo entusiasti di offrire un training tool così potente e completo”.

