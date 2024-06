Qatar Airways celebra la ripresa dei collegamenti per Venezia

Riprendono oggi i collegamenti di Qatar Airways per Venezia, con voli giornalieri non-stop tra l’Hamad International Airport (DOH), recentemente premiato come ‘World’s Best Airport’ da Skytrax, e l’Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE).

Per celebrare quest’ultima espansione del network, la compagnia aerea ha organizzato una cerimonia per i passeggeri ai gate di partenza e di arrivo sia dell’Hamad International Airport che dell’Aeroporto Marco Polo.

Il volo di Qatar Airways per Venezia rientra nei piani di espansione del network della Compagnia per il 2024 e va ad aggiungersi ai servizi già esistenti per Milano e Roma. Il nuovo orario assicura che i passeggeri possano facilmente viaggiare da e verso le città italiane servite dalla Compagnia.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Con l’inizio della stagione estiva, siamo entusiasti di riprendere il nostro servizio giornaliero per Venezia. L’Italia è un mercato chiave per Qatar Airways e ci impegniamo a fornire ai nostri passeggeri maggiori opportunità di viaggio e connessioni senza soluzione di continuità per esplorare questo meraviglioso Paese e per permettere ai viaggiatori italiani di raggiungere facilmente le destinazioni del nostro network”.

Ha aggiunto: “Oltre a Venezia, Qatar Airways serve già altre due grandi città italiane, Roma e Milano. Questi voli sono stati incredibilmente apprezzati dai nostri passeggeri e siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta italiana con l’inclusione di Venezia, attraverso il nostro pluripremiato hub di Doha, l’Hamad International Airport”.

“Venezia è una destinazione molto ambita, che affascina i viaggiatori provenienti da Doha, con i suoi splendidi canali, l’architettura storica e il ricco patrimonio culturale. Inoltre da Venezia i viaggiatori italiani hanno la possibilità di esplorare destinazioni popolari come Bangkok, Maldive, Phuket e Bali“, afferma Qatar Airways.

Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “Oggi è un giorno particolarmente importante per il nostro aeroporto, che segna il ritorno di una compagnia aerea fondamentale per il nostro network di lungo raggio. Qatar Airways, con il suo volo giornaliero su Doha, garantisce infatti collegamenti capillari con l’Estremo Oriente e in particolare con il Sudest asiatico”.

“I nuovi voli giornalieri per Venezia saranno effettuati con la moderna flotta della Compagnia, garantendo un’esperienza di viaggio confortevole e piacevole per tutti i passeggeri”, conclude Qatar Airways.

Orario dei voli:

– Da Doha (DOH) a Venezia (VCE) – partenza alle 09:00 e arrivo alle 14:20.

– Da Venezia (VCE) a Doha (DOH) – partenza alle 16:50 e arrivo alle 23:10.

Per maggiori informazioni e per prenotare il volo, visitare qatarairways.com o scaricare la Qatar Airways app.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Gruppo SAVE – Photo Credits: Qatar Airways)