ADR, a Fiumicino nuovi servizi digitali per passeggeri

Aeroporti di Roma (ADR) ha introdotto due nuovi servizi digitali per i passeggeri dello scalo di Fiumicino, accessibili tramite la piattaforma “Digiport“. Questi servizi innovativi di ADR, progettati per migliorare l’esperienza dei viaggiatori, permettono di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli e di monitorare le operazioni di imbarco direttamente dal proprio smartphone grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Il primo servizio, un chatbot via WhatsApp, consente ai passeggeri di ottenere notifiche sullo stato dei voli e informazioni dettagliate sui servizi aeroportuali di Fiumicino. I viaggiatori possono accedere a questa chat dedicata inquadrando un QR Code presente nella sezione inferiore dei Monitor info voli. Questo sistema permette di controllare lo stato del proprio volo in qualsiasi momento, semplificando la permanenza in aeroporto senza dover continuamente consultare i display terminali.

Il secondo servizio, denominato “Smart Boarding“, è disponibile per i gate E11-E24 dell’area di imbarco extra-Schengen “Molo E”. Attraverso l’uso di microcamere coordinate dall’intelligenza artificiale, il sistema raccoglie e processa in tempo reale i dati sulle operazioni di imbarco, permettendo ai viaggiatori di visualizzare dal proprio cellulare il live-streaming dell’avanzamento del volo. Gli aggiornamenti includono la percentuale di completamento del processo di imbarco, offrendo ai passeggeri la possibilità di scegliere liberamente quando mettersi in fila, ottimizzando così il tempo trascorso in aeroporto.

Questi nuovi servizi rappresentano un esempio concreto di Open Innovation e di collaborazione con startup, essendo stati sviluppati in partnership con Airport AI e ZestIot, due delle startup partecipanti alle Call4ideas lanciate da Aeroporti di Roma presso l’Innovation Hub situato nel Terminal 1 di Fiumicino. L’Innovation Hub è il primo acceleratore d’impresa dedicato allo sviluppo di startup nel settore aeroportuale.

Con questi nuovi servizi, proseguiamo nella nostra missione di rivoluzionare l’esperienza del passeggero in aeroporto grazie al digitale. Oggi il viaggiatore può avere a portata di click tutte le informazioni sul proprio volo, senza dover visualizzare più volte i monitor informativi. Attivando direttamente le notifiche sul proprio smartphone e monitorando in real-time lo stato dell’imbarco, i viaggiatori potranno così spendere il loro tempo per esplorare l’aeroporto senza pensieri in attesa del decollo.” Emanuele Calà, vice president Innovation & Quality di Aeroporti di Roma

Questa iniziativa si inserisce nella strategia del Gruppo Mundys, che vede l’innovazione come una leva fondamentale per lo sviluppo strategico, contribuendo a fare del “Leonardo da Vinci” un aeroporto premiato da ACI World per la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti.

(Fabrizio Ripamonti)