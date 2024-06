Bombardier e F/LIST presentano la nuova Material Lounge presso il Bombardier London Biggin Hill Service Center

Bombardier e F/LIST hanno annunciato l’apertura di una moderna Material Lounge di 700 mq. presso il Bombardier London Biggin Hill Service Centre, situato presso London Biggin Hill Airport. La nuova Material Lounge reppresenta il portfolio più ampio e completo di materiali per interni, tessuti e componenti che Bombardier ha ospitato in uno dei suoi international service centres. È anche la prima volta che F/LIST, pioniere con sede in Austria nella produzione e generazione di innovativi luxury interiors for exclusive business and private jets and residences, ha creato uno spazio dedicato che mostra il suo portfolio di prodotti al di fuori della sua sede.

La gamma completa di servizi offerti da Bombardier presso la struttura sarà ampliata dall’aggiunta del material lounge showroom. Gestita da F/LIST, la selezione attentamente curata di oltre 1.300 campioni rappresentanti impiallacciature di legno, superfici di pietra, pelli, tessuti, finiture metalliche, consente a designer, proprietari e operatori di esplorare l’intera collezione di materiali F/LIST. I visitatori avranno inoltre accesso all’innovativa suite di F/LIST biobased materials, gli F/LAB Whisper Leather, Linfinium and Aenigma products, che forniscono una ricca selezione di nuovi materiali che supportano una progettazione sostenibile in cabina.

“L’aggiunta di questa esperienza di progettazione dimostra ulteriormente la nostra dedizione ai nostri clienti europei fornendo la competenza, il supporto e l’esperienza su misura che i nostri proprietari e operatori si aspettano da noi”, ha affermato Paul Thompson, Senior Director, Bombardier Service Centres, International. “La fornitura di un’offerta così unica sottolinea il nostro impegno costante a supportare tutti gli aspetti dell’esperienza di proprietà. Il mercato europeo è estremamente importante per noi e quest’ultima aggiunta al nostro più grande Service Centre in Europa e alla più grande business aviation MRO nel Regno Unito conferma il nostro impegno per un servizio e un supporto di livello mondiale”.

“Siamo lieti di lavorare con Bombardier su questo progetto e accogliamo con favore l’opportunità di fornire un luogo discreto ai nostri clienti comuni, ai designer Bombardier e ai nostri esperti di interni per vedere, toccare ed esplorare comodamente una delle collezioni leader del settore di cabin interior materials in un unico luogo. Questo spazio moderno è più di uno showroom e di uno strumento di vendita; è un luogo in cui possiamo contribuire a dare vita a concetti di interior design in un ambiente dedicato e stimolante”, ha affermato Katharina List-Nagl, CEO di F/LIST. “Oltre ai campioni fisici, viene reso disponibile un configuratore per riprodurre schemi, selezione dei materiali e idee di progettazione in una rappresentazione visiva dell’interno della cabina”.

Il Bombardier London Biggin Hill Service Centre fornisce ai clienti complete tip-to-tail heavy maintenance capabilities. E’ completamente equipaggiato per scheduled and unscheduled maintenance, modifications and avionics installations per Bombardier Learjet, Challenger and Global aircraft. In seguito alla sua espansione nel 2022, Bombardier ha sostituito i suoi due hangar originali (superficie totale di 91.000 piedi quadrati) con un unico hangar di quasi 250.000 piedi quadrati.

La facility offre lo spazio e la flessibilità per offrire una gamma completa di maintenance and refurbishment services per il vasto portfolio di prodotti Bombardier, inclusa la possibilità di ospitare fino a 14 aeromobili Global 7500 contemporaneamente.

(Ufficio Stampa Bombardier)