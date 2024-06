Air France-KLM Group contribuisce ogni anno con oltre 70 miliardi di euro all’economia francese e olandese

In occasione del suo ventesimo anniversario, Air France-KLM Group ha presentato i risultati di uno studio d’impatto progettato per quantificare e analizzare i benefici socioeconomici generati dalla sua attività in Francia e nei Paesi Bassi. Commissionato da Air France-KLM, lo studio è stato realizzato dal professor Herbert Castéran, Professor and Director of the Institut Mines Télécom Business School. Copre le tre attività principali del Gruppo: passenger transport, cargo and aircraft maintenance.

I risultati dello studio evidenziano il ruolo importante svolto da Air France-KLM Group nelle dinamiche economiche della Francia – paese d’origine di Air France – e dei Paesi Bassi – paese d’origine di KLM. Mentre nell’anno fiscale 2023 Air France-KLM Group ha generato un utile netto di 0,9 miliardi di euro, il suo impatto economico totale è stimato a 48,9 miliardi di euro in Francia e a 21,9 miliardi di euro nei Paesi Bassi (ovvero 723 euro all’anno per abitante in Francia e 1.228 euro all’anno per abitante nei Paesi Bassi). Lo studio conclude che per ogni euro investito, Air France-KLM Group genera 3,6 euro nell’economia francese e 3,4 euro in quella olandese.

Questi benefici economici assumono la forma di investimenti diretti, creazione di posti di lavoro diretti e indiretti e spesa con local suppliers and service providers.

Oltre al suo impatto economico e finanziario, Air France-KLM Group contribuisce in modo significativo anche alla creazione di posti di lavoro qualificati che non possono essere delocalizzati. Nel 2022 e nel 2023, rispettivamente, le varie entità di Air France-KLM Group hanno assunto 4.000 e 5.000 dipendenti fissi, ovvero pilots, flight attendants and mechanics. Questa dinamica continuerà nel 2024, in particolare per le pilots and aircraft maintenance activities. Il Gruppo è inoltre particolarmente attivo nel sostenere l’accesso al mondo del lavoro dei giovani, attraverso programmi di studio-lavoro e il sostegno alle associazioni che promuovono l’inclusione.

Lo studio d’impatto stima che dall’attività di Air France-KLM dipendono 552.570 posti di lavoro in Francia e 267.996 posti di lavoro nei Paesi Bassi, l’equivalente della popolazione di Lione in Francia e di Eindhoven nei Paesi Bassi. Questi numeri includono posti di lavoro diretti (dipendenti che lavorano direttamente per Air France-KLM Group – circa 46.000 in Francia e 26.000 nei Paesi Bassi); posti di lavoro indiretti (in settori correlati come suppliers, subcontractors, and service providers); così come i posti di lavoro indotti dall’attività del Gruppo, ad esempio nel turismo. Questi posti di lavoro sostengono le economie locali di Francia e Paesi Bassi.

Inoltre, lo studio evidenzia che ogni posto di lavoro diretto creato dal Gruppo genera 11 posti di lavoro aggiuntivi in Francia. Anche nei Paesi Bassi l’impatto è molto positivo: per ogni posto di lavoro creato dal Gruppo, nell’economia olandese vengono creati 9,2 posti di lavoro aggiuntivi.

Lo studio sull’impatto socioeconomico dimostra che l’attività di Air France-KLM avvantaggia tutte le regioni francesi, senza eccezioni.

Ad esempio, oltre alla forte air transport activity, la Occitanie region beneficia di importanti iniezioni dirette legate all’acquisto da parte di Air France-KLM di aeromobili e pezzi di ricambio aeronautici da Airbus, dai suoi subcontractors and service providers. Dal 2018, Air France-KLM ha ordinato ad Airbus oltre 230 aerei, la maggior parte dei quali sono assemblati nella regione di Tolosa. Air France dispone anche di un sito di manutenzione a Tolosa.

Nelle Bourgogne-Franche-Comté and Grand Est regions, il contributo di Air France-KLM si concretizza nel sostegno all’industria del vino, attraverso l’acquisto di vini, champagne e liquori serviti a bordo di Air France. Nel 2023 a bordo dei voli Air France sono state servite oltre 2,4 milioni di bottiglie di vino e 1,3 milioni di bottiglie di champagne.

La regione dell’Île-de-France resta la principale beneficiaria dell’impatto del Gruppo. Grazie all’hub di Paris-Charles de Gaulle e a Paris-Orly airport, nonché all’ubicazione delle sedi centrali di Air France e Transavia France, Air France-KLM Group è un catalizzatore socioeconomico naturale per la regione dell’Île-de-France. Da tempo principale datore di lavoro del settore privato della regione, il Gruppo contribuisce per il 3,2% al PIL totale dell’Île-de-France, per un impatto economico totale di quasi 25 miliardi di euro. Rappresentando il 50% del traffico negli aeroporti di Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, Air France-KLM Group è una forza trainante della connettività della regione e dell’attrattiva nazionale e internazionale, sostenendo tutti i collegamenti tra l’economia, l’industria e il turismo locali.

Il contributo di Air France-KLM all’economia olandese si concretizza principalmente nel collegare il Paese al mondo. KLM ha costruito uno dei transit hub più efficaci al mondo presso l’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, collegando la capitale olandese a 160 destinazioni, superando di gran lunga il potenziale naturale del suo mercato interno.

Ciò rende i Paesi Bassi uno dei centri economici meglio collegati al mondo, creando un clima imprenditoriale favorevole affinché le organizzazioni e le società internazionali possano stabilire o mantenere le proprie sedi.

Le operazioni di Air France-KLM nei Paesi Bassi supportano anche le esportazioni olandesi, dai fiori ai medicinali, in particolare attraverso la divisione cargo del Gruppo, Air France-KLM Martinair Cargo.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)