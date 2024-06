Delta Air Lines: nuovi amenity kit Delta One firmati Missoni

L’esperienza di viaggio in Delta One sarà presto ulteriormente arricchita grazie a una nuova partnership che la compagnia aerea globale ha stretto con la casa di moda di lusso Missoni. Insieme, Delta e Missoni – un brand famoso per il suo uso creativo di colori e motivi – eleveranno l’esperienza in Delta One offrendo un nuovo amenity kit dagli squisiti dettagli.

“Per la nostra classe Delta One abbiamo fortemente voluto creare un’esperienza di viaggio, sia a terra che in volo, che fosse veramente eccellente, e l’eleganza e il prestigio di Missoni si allineano perfettamente con questa visione”, ha affermato Mauricio Parise, Vice President – Brand Experience Design di Delta. “Gli amenity kit disegnati da Missoni, insieme ad elementi di design unici che saranno presenti nella nostra Delta One Lounge al JFK, rappresenteranno un arricchimento distintivo e d’eccellenza, pensato per i nostri spazi più esclusivi”.

“I nuovi amenity kit Delta One presenteranno il caratteristico motivo a zig-zag firmato Missoni sull’esterno della pochette. Lo stesso pattern di design si ritrova al suo interno, dove i team Missoni e Delta hanno creato un motivo esclusivo e una tavolozza di colori che vogliono celebrare la vista che si gode dal finestrino di un aereo a quasi 10.000 metri d’altezza, rendendo omaggio alla storia quasi centenaria di Delta nel mondo dell’aviazione.

In aggiunta ai nuovi amenity kit, una selezione della collezione casa Missoni sarà presente anche presso la nuova Delta One Lounge all’aeroporto di New York-JFK, che aprirà il 26 giugno”, afferma Delta Air Lines.

“Gli amenity kit Missoni sono stati creati meticolosamente e simboleggiano una dichiarazione di eleganza senza tempo e una profonda connessione con il mondo circostante”, ha affermato Alberto Caliri, Direttore Creativo Missoni. “Inoltre, la personalizzazione della Delta One Lounge al JFK rappresenta una nuova importante frontiera per il nostro approccio lifestyle. Siamo estremamente felici di collaborare con Delta nell’offrire l’esperienza Delta One”.

“I nuovi amenity kit saranno disponibili in classe Delta One a partire da metà luglio su tutti i voli Delta da e per l’Italia e Parigi, prima del lancio in tutto il mondo a settembre. Delta Premium Select continuerà a presentare gli amenity kit progettati da Someone Somewhere.

All’interno dei kit, i passeggeri troveranno prodotti per la cura della pelle Grown Alchemist, spazzolino da denti in bambù, dentifricio, maschera per gli occhi, tappi per le orecchie, calzini e una penna. Oltre agli amenity kit Missoni, i passeggeri che volano in Delta One avranno a disposizione l’esclusiva collezione di biancheria da letto Delta One, che include un comodo piumone, un grande cuscino e delle pantofole.

Fra le cabine più esclusive dei cieli, Delta One offre spaziose poltrone completamente reclinabili, accesso gratuito alle lounge Delta Sky Club e uso dei servizi Sky Priority, il tutto perfezionato da dettagli di lusso che elevano davvero l’esperienza di viaggio. In Delta One, i passeggeri dispongono di ampio spazio per distendersi ed usufruiscono di servizi premium, come lussuose lenzuola, una vasta selezione di bevande e un menù di bordo regolarmente aggiornato e ispirato ai prodotti di stagione”, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)