Condor annuncia un interline agreement con flydubai

Condor e flydubai, compagnia aerea con base a Dubai, hanno firmato un reciprocal interline agreement in occasione dello IATA Annual General Meeting in Dubai (UAE). Gli ospiti Condor beneficeranno di ulteriori voli in coincidenza da Dubai, ad esempio verso la Malesia, le Maldive, lo Sri Lanka, la Thailandia e molte altre destinazioni in Africa, Medio Oriente, Asia centrale e Sud-Est asiatico. Gli ospiti viaggeranno comodamente con una single ticket fare e il loro bagaglio verrà registrato fino alla destinazione finale su tutti i voli in coincidenza operati da Condor e flydubai.

“Espandendo le nostre partnership, offriamo ai nostri clienti collegamenti ancora migliori verso altre destinazioni in tutto il mondo. flydubai è un altro partner importante per raggiungere 22 destinazioni in tutto il mondo tramite l’hub di Dubai”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “I nostri ospiti potranno beneficiare di una scelta ancora più ampia e di un prodotto costantemente all’avanguardia durante l’intero viaggio. Inoltre, i voli Condor da e per Berlino potranno essere prenotati per gli ospiti flydubai”.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer at flydubai, ha dichiarato: “siamo lieti di collaborare con Condor e di offrire a più passeggeri un’esperienza di viaggio comoda e affidabile a bordo dei nostri voli. Dal 2009 siamo impegnati a migliorare la connettività e a creare liberi flussi commerciali e turistici e con questa nuova partnership non vediamo l’ora di offrire ai passeggeri Condor l’opportunità di esplorare il network flydubai”.

I biglietti saranno disponibili a breve presso tutte le agenzie di viaggio oppure online su www.condor.com e www.flydubai.com.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)