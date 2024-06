L’attività di IAG nel 2023 ha contribuito con oltre 6 miliardi di euro al PIL e ha sostenuto la creazione di oltre 81.000 posti di lavoro in Catalogna

International Airlines Group (IAG) ha contribuito con 6,043 miliardi di euro al prodotto interno lordo (PIL) catalano nel 2023 e ha sostenuto la creazione di oltre 81.000 posti di lavoro in Catalogna, secondo uno studio commissionato alla società di consulenza PwC. Questi dati significano che l’attività di IAG genera un valore aggiunto pari al 2,1% del PIL catalano e al 2,3% dell’occupazione a tempo pieno.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha dichiarato: “I dati dimostrano il forte impegno di IAG nei confronti della Catalogna e come l’attività delle nostre compagnie aeree sia un motore dell’economia locale, sostenendo la creazione di migliaia di posti di lavoro. Nel corso degli anni, le compagnie aeree di IAG hanno raggiunto una posizione di leadership presso l’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat e siamo l’unico gruppo aereo che offre voli a corto, medio e lungo raggio. Avere hub forti e competitivi, che collegano voli europei e intercontinentali, è vitale per la competitività dell’European aviation e per rafforzare il nostro contributo alle economie europee. Continueremo a lavorare per mantenere la Catalogna come una delle regioni europee con la migliore e maggiore connettività”.

Per realizzare lo studio, il calcolo dell’impatto socioeconomico include sia l’attività e gli investimenti di IAG (impatto aziendale), sia la spesa diretta, indiretta e indotta dei turisti che trasporta verso e in Catalogna (effetto catalitico). Il rapporto ha raccolto dati dal 2023 e comprende le attività delle compagnie aeree del gruppo in Catalogna: Vueling, LEVEL, Iberia (inclusa Iberia Express), British Airways, Aer Lingus e il business cargo IAG Cargo.

L’impatto aziendale di IAG derivante dalla sua attività in Catalogna ha contribuito con 1,722 miliardi di euro al PIL. Per ogni euro generato direttamente da IAG, nell’economia catalana è stato generato un totale di 1,5 euro di PIL. L’attività del gruppo ha inoltre contribuito alla creazione di 11.949 full-time equivalent (FTE) jobs nell’economia catalana. Ciò significa che per ogni posto di lavoro generato direttamente da IAG, nell’economia vengono generati un totale di 2,1 posti di lavoro FTE aggiuntivi.

In termini di effetto catalitico, che analizza la spesa dei passeggeri che utilizzano i voli IAG e l’impatto economico più ampio di questa spesa sull’intera economia catalana, lo studio di PwC stima un contributo di 4,322 miliardi di euro e un contributo alla creazione di 69.415 posti di lavoro. Lo studio mostra che per ogni passeggero che vola con IAG, in Catalogna si generano 634 euro di PIL. Mentre per ogni 1.000 passeggeri che volano in Catalogna con IAG si creano 10,2 posti di lavoro.

Lo studio di PwC riflette come la crescita delle compagnie aeree IAG all’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat significhi anche la crescita dell’aeroporto stesso. La crescita media annua dell’aeroporto tra il 2011 e il 2023 è stata del 3,8%, trainata dalla crescita dei passeggeri di IAG, cresciuti in media annua dell’8,7% nello stesso periodo. IAG è il gruppo che ha trasportato il maggior numero di passeggeri dal 2011 (anno di creazione di IAG) e nell’ultimo anno finanziario ha trasportato il 47% dei passeggeri all’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat.

Nello specifico, nel 2023, le compagnie aeree di IAG hanno trasportato 24,4 milioni di passeggeri, hanno collegato l’aeroporto a 118 città in 34 paesi e hanno volato su 122 rotte. Circa due terzi dei turisti trasportati dalle compagnie aeree IAG sono internazionali. E sono proprio le rotte tra Barcellona e Londra, Parigi e Amsterdam a concentrare il maggior numero di passeggeri internazionali.

Sulle rotte a lungo raggio, le destinazioni con il maggior numero di passeggeri sono Buenos Aires, New York e Los Angeles. Nel caso delle rotte domestiche, invece, in testa alla classifica ci sono i collegamenti con Madrid, Palma di Maiorca e Ibiza.

IAG è l’unico gruppo aereo che offre voli diretti verso destinazioni domestiche, europee e a lungo raggio all’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat. Tra la crescita di IAG in questo aeroporto è da sottolineare lo sviluppo di Vueling, compagnia fondata 20 anni fa con soli due aerei e che oggi conta una flotta di 124 aerei e un team di oltre 4.600 professionisti.

Nel settore del lungo raggio, LEVEL è già l’operatore leader dell’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat. La compagnia, che prevede di completare l’Air Operator Certificate (AOC) nei prossimi mesi, sta incrementando l’offerta di posti e prevede di raggiungere quasi un milione di posti entro la fine dell’anno, quasi il doppio rispetto all’offerta del 2019 (523.000 contro 954.000).

Infine, IAG ha rafforzato il proprio impegno per l’innovazione e ha sottolineato che, attraverso le sue iniziative di trasformazione, l’obiettivo è aggiungere valore alle compagnie operative e generare un vantaggio competitivo dagli investimenti che il Gruppo sta effettuando.

A questo proposito, IAG ha annunciato la prossima apertura del suo artificial intelligence laboratory a Barcellona. Uno spazio di collaborazione ed eccellenza che avrà 150 professionisti altamente specializzati, oltre all’artificial intelligence laboratory che il Gruppo già dispone a Londra. L’ambizione di IAG è quella di essere leader nell’innovazione, nello sviluppo e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’airline industry.

