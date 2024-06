Emirates presenta il suo Premium Economy product sui voli per Osaka

Emirates ha ospitato questa settimana un tour esclusivo del suo upgraded four-class A380 aircraft all’Osaka Kansai International Airport, presentando il popolare prodotto Premium Economy lanciato sulla rotta Osaka-Dubai l’11 giugno. Il lancio del prodotto a Osaka segue l’introduzione della cabina Premium Economy sui voli per Tokyo Narita nel dicembre 2023.

All’evento di lancio della Premium Economy di Emirates hanno partecipato Marwan Alnaqbi, Deputy Head of Mission, UAE Embassy e Hayato Shingu, Executive Officer Deputy Chief Commercial Office, Kansai Airport Authority, nonchè Emirates trade partners e i media locali.

“Il tour in aereo ha offerto ai partner commerciali e agli ospiti dei media un’opportunità esclusiva di sperimentare in prima persona il nuovo prodotto Emirates. Tutti gli ospiti hanno anche visitato le cabine rinnovate di First e Business Class della compagnia aerea, nonché gli interni rinnovati. L’introduzione dell’enhanced four-class A380 aircraft sottolinea la costante dedizione di Emirates nell’espandere continuamente la propria offerta per il mercato giapponese e riafferma l’impegno di lunga data della compagnia aerea nel fornire un’esperienza di viaggio senza precedenti per i viaggiatori giapponesi”, afferma Emirates.

“Dall’introduzione della cabina Premium Economy sulla nostra rotta Dubai – Tokyo Narita, abbiamo riscontrato una risposta estremamente positiva da parte dei viaggiatori giapponesi che hanno sperimentato il prodotto. L’inclusione di Osaka nel nostro Premium Economy network testimonia il nostro impegno ad ampliare l’offerta di prodotti per i clienti giapponesi. Con oltre 10.200 passeggeri che hanno sperimentato il nostro prodotto da quando è stato lanciato a Tokyo Narita nel dicembre 2023, siamo fiduciosi che la Premium Economy di Emirates riceverà una risposta altrettanto positiva a Osaka, poiché stabilisce un nuovo punto di riferimento negli standard di viaggio in Giappone, ridefinendo comfort e lusso con il suo design meticoloso e la qualità del servizio senza pari”, ha affermato Satish Sethi, Emirates’ Country Manager for Japan.

“Nella configurazione a quattro classi dell’A380 di Emirates, la cabina Premium Economy è situata in prima linea sul main deck e vanta 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. All’interno di questa cabina è stata prestata meticolosa attenzione ad ogni centimetro di spazio, prevedendo e soddisfacendo le esigenze del cliente. I clienti possono viaggiare in un ambiente spazioso completato da caratteristiche su misura come punti di ricarica sul sedile e un comodo tavolino da cocktail laterale. A migliorare l’esperienza ci sono i servizi di bordo attentamente curati, un menu creativo e un’ampia gamma di opzioni per le bevande.

Il caratteristico prodotto Premium Economy di Emirates è ora disponibile sui voli verso altre quindici destinazioni in tutto il mondo, tra cui New York-JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo, Tokyo Narita e Dubai“, prosegue Emirates.

“Oltre all’introduzione della Premium Economy sull’aeromobile retrofittato, i clienti di tutte le cabine possono godere degli interni rinnovati che sfoggiano il caratteristico motivo dell’albero ghaf di Emirates. I miglioramenti estetici di cui possono godere i passeggeri durante i loro viaggi sull’aereo A380 retrofittato includono una miscela di design e nuove tavolozze di colori, evidenti in tutto l’aereo, nella moquette, nei pannelli a parete e nelle finiture in legno”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)