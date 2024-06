News Brevi – 22.06.2024

ANSV: CONFERENZA DI SAFETY PROMOTION RIVOLTA AI COSTRUTTORI ITALIANI IN AMBITO VDS – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) informa di aver tenuto il 21 giugno, in modalità ibrida (in presenza/in remoto), una conferenza sulla safety dedicata ai costruttori italiani operanti nell’ambito degli aeromobili VDS. Il Presidente ANSV, Gen. Luca Valeriani ed il Direttore generale dell’Aeroclub d’Italia, Gen. Giampaolo Miniscalco hanno aperto l’evento salutando i numerosi costruttori che hanno partecipato. La conferenza è stata moderata dal Direttore inchieste e prevenzione proattiva ANSV, Ing. Mikael Amura, che ha anche illustrato il processo delle inchieste di sicurezza, soffermandosi sull’importanza del ruolo dei costruttori in qualità di Technical Adviser. L’evento è proseguito con un approfondimento circa il meccanismo di emanazione e monitoraggio delle raccomandazioni di sicurezza, con un focus su quelle pubblicate dall’ANSV in relazione al comparto VDS. Successivamente sono stati presentati dall’ANSV i risultati di una inchiesta significativa relativa al mondo degli aeromobili ultraleggeri. Nella seconda parte dell’evento, la parola è stata data ai costruttori i quali hanno condiviso casi di studio relativi all’ esperienza a supporto delle safety investigation e best practice a favore dell’incremento della sicurezza del volo. Al termine della conferenza i rappresentanti delle ditte che hanno partecipato in presenza hanno potuto visitare i laboratori dell’ANSV.

CIRRUS AIRCRAFT: LA SR SERIES G7 CON PERSPECTIVE TOUCH+™ RIDEFINISCE LA GENERAL AVIATION – Cirrus Aircraft informa: “Consegnata per la prima volta nel 1999, la SR Series ha ridefinito la general aviation ed è diventata il best-selling high-performance single-engine piston aircraft in general aviation. Con il lancio della SR Series G7, Cirrus si è concentrata sulla creazione di un aereo e di un cockpit più accessibili, per invitare più persone a sperimentare la personal aviation”. “La new SR Series G7 è una testimonianza della nostra missione e della nostra filosofia progettuale di innovazione, qualità e sicurezza”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Il nostro team e il nostro velivolo forniscono un percorso chiaro per entrare e avanzare all’interno della personal aviation community, semplificando l’apprendimento di come volare e passando facilmente al Vision Jet”. “Il team Cirrus ha selezionato attentamente il Perspective Touch+ flight deck powered by Garmin, perché offre interfacce touchscreen familiari, riduce il carico di lavoro del pilota e migliora la situational awareness. La Cirrus SR Series G7 Perspective Touch+ invita le persone a sperimentare un nuovo modo di viaggiare personale. A metà degli anni ’90, Cirrus rivoluzionò l’industria aeronautica introducendo un 10-inch multi-function display nell’SR20. Non molto tempo dopo, la SR Series divenne la prima a presentare un complete glass cockpit con primary flight display, che altri produttori adottarono presto come standard del settore. Questo spirito pionieristico continua con la SR G7 series e con l’integrazione del Cirrus Perspective Touch+, che vanta due dual 14-inch high-resolution displays e controller touch che forniscono chiarezza e funzionalità senza precedenti, trasformando infine il flight deck in uno state-of-the-art command center”, prosegue Cirrus Aircraft. Ivy McIver, Executive Director of the SR Series Product Line of Cirrus, ha affermato: “Lo paragono a guardare lo Space Shuttle negli anni ’80. Ricordo che guardavo il flight deck dello Space Shuttle e pensavo: non avrei mai potuto diventare un astronauta, sembra così complicato. Avanti veloce fino a maggio 2020 e al lancio del Crew Dragon shuttle: il flight deck sembrava così pulito e semplice con la moderna avionica touchscreen. Sembrava accessibile e mi ha fatto pensare per un momento che forse avrei potuto diventare un astronauta. Volevamo che il G7 evocasse quegli stessi sentimenti”. “La SR Series G7 dotata di Cirrus Perspective Touch+™ ridefinisce la personal aviation combinando tecnologia all’avanguardia, sicurezza e connettività. Perspective Touch+™ promette un’esperienza di volo senza pari, unendo innovazione e facilità d’uso”, conclude Cirrus Aircraft.