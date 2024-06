Finnair: miglior compagnia aerea del Nord Europa ai World Airline Awards by Skytrax 2024

I passeggeri hanno nuovamente eletto Finnair come migliore compagnia aerea del Nord Europa ai World Airline Awards di Skytrax nel 2024. È la 14ª volta consecutiva che Finnair riceve questo riconoscimento.

I World Airline Awards by Skytrax rappresentano il più grande sondaggio annuale sul livello di soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree, noti anche come gli Oscar dell’industria dell’aviazione. L’indagine analizza il gradimento dei clienti della compagnia aerea nel suo complesso, sia in aeroporto che a bordo dell’aereo.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che testimonia il duro lavoro e la dedizione del team di Finnair, che ogni giorno si impegna per garantire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio quanto più agevole possibile attraverso i nostri touchpoint. Continuiamo a investire in un viaggio senza soluzione di continuità per i clienti, a partire dai nostri canali digitali e dal customer care fino all’esperienza di bordo e al design della cabina”, ha dichiarato Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair.

Finnair è stata anche nominata Best Cabin Crew nel Nord Europa e premiata come Cleanest Airline in Europa, categoria che misura lo standard e la qualità della pulizia degli aeromobili. Finnair si è inoltre classificata tra le prime 25 compagnie aeree a livello globale, salendo di una posizione, e raggiungendo il 23° posto a livello mondiale.

Finnair continua a impegnarsi per la customer experience, concentrandosi in particolare sull’affidabilità operativa, sul miglioramento dei servizi digitali e su una maggiore possibilità di scelta per i clienti. Finnair ha recentemente annunciato di aver completato il rinnovamento delle cabine di lungo raggio, un progetto da 200 milioni di euro, oltre al rinnovo degli aeromobili di lungo raggio e l’apertura di una nuova e più ampia Finnair Lounge nell’area Schengen dell’aeroporto di Helsinki. Nei prossimi mesi, Finnair continuerà a investire nella customer experience e nella flotta, con particolare attenzione all’imminente rinnovo delle cabine dei suoi aerei regionali E190.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)