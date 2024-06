Cathay Pacific annuncia il nuovo orario invernale con cinque voli settimanali

Cathay Pacific annuncia il nuovo orario invernale che vede la Compagnia di bandiera di Hong Kong tornare dal 27 ottobre nei cieli italiani con cinque voli settimanali che collegano direttamente Milano e Hong Kong, partendo dallo scalo milanese alle ore 11.45 ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

“Un traguardo importante per la compagnia aerea che negli ultimi due anni ha ripristinato il suo network e i collegamenti diretti da e per l’Italia, soddisfacendo sempre di più la richiesta del mercato di tornare a scoprire il mondo e, in particolare, la regione dell’Asia-Pacifico.

I viaggiatori – sia d’affari che leisure – potranno quindi raggiungere il principale hub finanziario e turistico dell’Asia, la “casa” di Cathay Pacific, e scoprire Hong Kong oppure proseguire il proprio viaggio verso una delle mete dell’Asia-Pacifico che fanno parte del network della compagnia aerea, come Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Indonesia, la Cina continentale, Australia, Nuova Zelanda e molte altre destinazioni”, afferma Cathay Pacific.

“Raggiungere Hong Kong sarà un piacere a bordo di Cathay Pacific, recentemente tornata tra le prime cinque compagnie aeree del mondo in occasione degli ultimi Skytrax World Airline Awards 2024, durante i quali Cathay Pacific ha ottenuto i riconoscimenti ‘World’s Best Economy Class’ e come ‘World’s Cleanest Airline’.

La sua in-flight experience premium garantisce comfort e servizi di alta qualità in tutte le classi di volo: i passeggeri di Business Class possono godersi il volo comodamente seduti – o completamente sdraiati – sui pluripremiati sedili reclinabili, avvolti da biancheria da letto ultra-soffice a 400 fili firmata da Bamford, e prendersi cura di sé grazie all’amenity kit di Bamford che contiene prodotti altamente idratanti con all’interno ingredienti puri e naturali in grado di nutrire profondamente, lenire e proteggere la pelle durante il volo. I viaggiatori in Premium Economy saranno accolti da sedili reclinabili, più spazio per le gambe e un comodo poggiatesta, oltre ad un amenity kit sostenibile con all’interno i principali accessori per godersi al meglio il volo di lungo raggio. In Economy, i viaggiatori voleranno comodamente grazie ai migliori sedili dal design ergonomico.

In ognuna delle classi di volo, i passeggeri troveranno ampia varietà di piatti di ispirazione asiatica ed internazionale e anche esclusive collaborazioni con alcuni dei più rinomati ristoranti stellati Michelin di Hong Kong, come Duddell’s e Louise”, prosegue Cathay Pacific.

“E a rendere ancora più entusiasmante il viaggio è il pluripremiato intrattenimento a bordo, con lungometraggi e serie TV in diverse lingue (tra cui l’italiano) e appartenenti a generi differenti per soddisfare ogni preferenza. Il catalogo offre oltre 3000 ore di contenuti su diversi canali, che comprendono HBO Max, Disney+ e Sport24.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT.html“, conclude Cathay Pacific.



(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)