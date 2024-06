Etihad Airways celebra il lancio dei voli diretti per Bali

Etihad Airways è atterrata per la prima volta a Denpasar, Bali, mercoledì, segnando il lancio di servizi regolari tra Abu Dhabi e la destinazione.

“Il volo inaugurale, EY476, è stato celebrato allo Zayed International Airport prima del decollo martedì sera. All’arrivo a Denpasar, l’aereo è stato accolto con il tradizionale saluto con i cannoni ad acqua e i capitani di Etihad hanno sventolato le bandiere degli Emirati Arabi Uniti e dell’Indonesia dal cockpit, per celebrare il lancio del collegamento non-stop.

Il nuovo servizio opera quattro volte a settimana, utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia dotato dei rinomati Business Studios ed Economy Smart seats di Etihad. Con 28 posti in Business e 262 posti in Economy dotati dell’E-Box entertainment system di Etihad, alimentazione elettrica e connettività Wi-Fi a bordo, gli ospiti possono aspettarsi un’esperienza di viaggio confortevole e piacevole”, afferma Etihad Airways.

“Sono onorato di essere accolto oggi sull’isola e orgoglioso di portare un volo completo nel nostro viaggio inaugurale a Bali”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad. “Siamo entusiasti di aggiungere Bali all’elenco crescente di destinazioni che serviamo direttamente da Abu Dhabi. Diventa la nostra seconda destinazione in Indonesia, aggiungendosi alla capitale Giakarta. Non vediamo l’ora di connettere i nostri ospiti dal Medio Oriente, dall’Europa e attraverso la nostra rete globale con l’isola indonesiana”.

“Prenotando su etihad.com, gli ospiti che volano a Bali via Abu Dhabi possono scegliere di aggiungere un soggiorno gratuito in hotel con il programma Abu Dhabi Stopover di Etihad.

All’inizio di questo mese, Etihad ha lanciato anche nuovi voli per Al Qassim nel Regno dell’Arabia Saudita, Jaipur in India, nonché destinazioni stagionali estive per Antalya, Málaga, Mykonos, Nizza e Santorini“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)