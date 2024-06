PZL Mielec ha stipulato un contratto per la fornitura di un ulteriore S-70 Black Hawk alla Romania

Il Ministry of Internal Affairs, Department of Emergency Situations della Romania ha assegnato a PZL Mielec, una società Lockheed Martin, un contratto per l’acquisto di un ulteriore new-generation Black Hawk® utility helicopter per emergency and firefighting services.

“Questo ulteriore velivolo si unirà alla flotta rumena di Sikorsky S-70M Black Hawk utility helicopters di produzione europea, che attualmente forniscono maritime and land search and rescue, firefighting, transport and medical emergency support. Nel 2023 la Romania ha ricevuto sette elicotteri S-70M, come parte di un accordo quadro per un massimo di dodici S-70M Black Hawk di costruzione polacca. Con questo velivolo aggiuntivo, la flotta di elicotteri S-70M crescerà fino a otto”, afferma Lockheed Martin.

“Questo S-70M Black Hawk costruito in Polonia amplierà ulteriormente la portata dell’attuale Romanian Black Hawk fleet e sostiene la Romania nel suo impegno a contribuire a rafforzare la preparazione europea alle catastrofi”, ha affermato Dennis Goege, vice president of Lockheed Martin in Central and Eastern Europe. “Questi velivoli di nuova generazione costituiranno una risorsa di lunga data per la Romania, offrendo funzionalità migliorate e sicurezza di volo, oltre al suo ruolo high-payload role, come dimostrato in tutto il mondo, ma soprattutto dalle forze antincendio negli Stati Uniti”.

“La Romania ha effettuato questo acquisto finanziato dagli European Union RescEU funds, parte delle European Civil protection and Humanitarian Aid Operations create per finanziare, tra le altre cose, una flotta di firefighting planes and helicopters.

Progettato secondo rigorosi standard militari, l’elicottero S-70 Black Hawk è una piattaforma a duplice uso ideale per svolgere long-range and high-altitude missions. Ciò include disaster relief, search and rescue, medical transport, external cargo lift, firefighting, maritime emergency missions.

Il military design di questi robusti elicotteri consente loro di volare in condizioni meteorologiche e ambientali difficili. Con oltre 5.000 Hawk aircraft prodotti, oltre 5 milioni di combat hours volate e continui miglioramenti, questo versatile multi-mission helicopter è utilizzato in più di 35 paesi”, prosegue Lockheed Martin.

“All’inizio di quest’anno, Lockheed Martin e Aerostar S.A., hanno inaugurato il primo certified S-70 Black Hawk helicopter maintenance, repair and overhaul (MRO) service centre in Europa. Il Black Hawk centre stabilito a Bacau supporterà la disponibilità operativa e il sostegno ai Black Hawk“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)