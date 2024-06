Leonardo nomina Aero Facility AW09 helicopter distributor in Giappone

In occasione del primo AW09 Sales Network event dedicato a distributori e partner, tenutosi recentemente presso lo stabilimento Kopter di Mollis, in Svizzera, Leonardo ha annunciato la nomina di Aero Facility come distributore ufficiale per il next generation single engine type in Giappone.

“Aero Facility ha firmato contratti preliminari di vendita per sei unità nel marzo 2023 e quest’ultima mossa estenderà la strategia di distribuzione di Leonardo al Giappone, per soddisfare tutte le esigenze delle applicazioni commerciali nel Paese. L’annuncio fa seguito alle recenti nomine di distributori in Europa e rafforza la posizione dell’AW09 in Asia.

Con sede a Tokyo, Aero Facility vanta 30 anni di esperienza nella costruzione di eliporti e fornitura di equipaggiamenti ausiliari, nonché nella vendita di velivoli ad ala fissa e rotante e relativi servizi. L’aggiunta di un AW09 distributor in Giappone consentirà a Leonardo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel mercato elicotteristico del Paese. In Giappone sono in servizio circa 160 elicotteri di vario tipo, utilizzati per un’ampia gamma di missioni tra cui law enforcement, emergency medical service, search and rescue, fire-fighting, disaster relief, VIP/corporate transport, electronic news gathering, maritime utility”, afferma Leonardo.

“L’AW09 continua a generare una risposta positiva in tutte le aree geografiche del mondo man mano che lo sviluppo del programma avanza. Rotorcraft companies and private operators accolgono con grande favore l’AW09 per le sue eccezionali caratteristiche e le capacità multiruolo, che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai prodotti esistenti in questa categoria. L’AW09 integra perfettamente la gamma di prodotti di Leonardo nel Long Light Single-segment, introducendo un velivolo dal design completamente nuovo, per sostenere il posizionamento competitivo a lungo termine in questa categoria di peso.

Inoltre, progettato come un vero elicottero digitale e connesso fin dal primo giorno, l’AW09 consentirà la trasmissione, la raccolta e l’analisi dei dati per technical support, scheduled maintenance and flight efficiency/safety capabilities, senza eguali nel single engine market. Il numero totale di vendite preliminari per l’AW09 supera le 100 unità a livello globale e continua a crescere costantemente”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)