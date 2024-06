Aeronautica Militare: passaggio del testimone alla guida del 51° Stormo di Istrana

Giovedì 27 giugno, presso l’aeroporto militare “Vittorio Bragadin”, sede del 51° Stormo Caccia di Istrana, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni (Comandante uscente) e il Colonnello Pilota Fabio De Luca (Comandante subentrante).

Impreziosita dalla presenza di una vasta platea di autorità civili, militari e istituzionali locali e da alcuni Vessilli decorati di Medaglia D’Oro al Valor Militare, quali la Bandiera della città di Treviso e i Gonfaloni della città di Vittorio Veneto, dell’Università di Padova e della città di Bassano del Grappa, che con la loro presenza hanno ancora una volta testimoniato la solida vicinanza al Reparto dell’Aeronautica Militare che vive il territorio della marca trevigiana, la cerimonia è stata presieduta dal Comandante della 1^ Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento di Milano, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene.

Con il personale del Reparto schierato, l’avvicendamento al comando è stato sugellato dall’emblematico passaggio di mano della Bandiera di Guerra del Reparto tra il Colonnello Chiadroni e il Colonnello De Luca, decorata con Medaglia d’Oro e d’Argento al Valore Militare e dell’Ordine Militare d’Italia.

Nel suo intervento di commiato, il Colonnello Chiadroni si è così rivolto al personale del Reparto: “A voi donne e uomini del 51° Stormo, dico grazie per la fiducia, la lealtà, l’abnegazione e l’indiscutibile professionalità che mi avete costantemente dimostrato. L’amore che profondete per questo Reparto si percepisce nell’aria. La mia gratitudine va anche a tutto il personale dello Stormo che è impegnato nelle missioni internazionali; sono fiero e orgoglioso di Voi, perché in ogni circostanza avete dimostrato impegno, sacrifico e tanta competenza”. Continuando ha poi soggiunto: “Quando presi il comando 2 anni fa vi ho promesso che avremmo iniziato a lavorare insieme per trasmettere una visione chiara e avvincente del 51° Stormo, che fosse focalizzata alla missione e al conseguimento dei compiti istituzionali e perché no, alla crescita e miglioramento di tutti noi, sia come militari, che come donne e uomini di sani principi! Così è stato. Nel darvene atto Vi dico che mi mancherete tutti”. Concludendo il suo intervento ha poi chiosato: “Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, senza risparmio di energie, al fine di conseguire i nostri obiettivi e dare ancora più lustro alla nostra bellissima famiglia! Porterò questa difficile ma entusiasmante esperienza per sempre con me! Viva il 51° Stormo”.

Il Colonnello De Luca, nel suo discorso di insediamento, ha voluto rivolgere “un primo deferente saluto, commosso, alla pluridecorata Bandiera di Guerra dello Stormo, nonché ai caduti che, nel compimento del servizio, hanno tributato il sacrificio più grande. Possano il loro esempio e i loro valori guidarci nel quotidiano impegno a difesa della Patria e delle libere istituzioni”. Rivolgendosi poi alle Autorità civili e militari: “Avete scelto di dare ancora più lustro, con la vostra presenza, a questo breve ma significativo episodio della storia del 51° Stormo”. Terminando il proprio intervento si è rivolto così al personale: “Nel periodo di affiancamento mi avete accolto con sincero affetto, dando quotidianamente prova di incredibile professionalità. Siete da sempre, lo dico con profonda stima, un assoluto riferimento fra i gloriosi Reparti dell’Aeronautica Militare e sapere di poter contare sulle vostre straordinarie qualità sarà uno stimolo ancora maggiore per me nell’affrontare le sfide che il futuro ci riserverà!”.

A chiudere gli interventi è stato il Generale Del Bene il quale ha dapprima rivolto un rispettoso saluto alla pluridecorata Bandiera di Guerra del 51° Stormo Caccia, indirizzando un pensiero commosso ai caduti che l’hanno onorata con il loro estremo sacrifico a servizio della Patria, per poi soggiungere: “La continuità di missione che esprime un Reparto implica uno sforzo corale che Voi avete fatto brillantemente, facendovi trovare sempre pronti e addestrati al meglio e raccogliendo le numerose sfide che si sono presentate, sia operative che nell’ambito del Centenario dello scorso anno”. Entrando invece nel merito dell’operato svolto dal Col. Chiadroni ha sottolineato: “Ad Emanuele dico Bravissimo! Hai saputo creare stabilità nell’ambiente lavorativo e hai creduto nella tua gente. Da Comandante credo tu abbia egregiamente interpretato il tuo ruolo con fierezza, fermezza, equilibrio e umiltà, agendo efficacemente nel ricercare con successo il completamento dei molteplici compiti e obiettivi affidati. Affronterai il tuo nuovo incarico arricchito di un’esperienza unica ed entusiasmante di cui saprai fare tesoro per supportare dal centro l’operatività della Forza Armata”. Al Col. De Luca, infine, ha rivolto il seguente pensiero: “Sono certo che tu, Fabio, con le capacità, competenze e le motivazioni a me note, saprai raccogliere con entusiasmo le sfide del nuovo incarico e portare il 51° Stormo a sempre più grandi successi”.

La cerimonia è terminata con la tradizionale firma dell’Albo d’onore e scambio crest.

Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale e al costante aggiornamento e ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivolo F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

