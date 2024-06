L’ICAO e l’Unione Europea cooperano per rafforzare lo sviluppo di capacità aeronautiche globali

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) e l’European Union (EU) hanno concordato di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare lo sviluppo delle capacità, l’assistenza tecnica e il supporto all’implementazione nel settore dell’aviazione globale. Questo passo significativo è stato raggiunto durante l’8th EU/ICAO Memorandum of Cooperation Joint Committee Meeting, tenutosi presso la sede dell’ICAO, e segna un nuovo capitolo nella cooperazione tra le due organizzazioni per promuovere operazioni aeronautiche più sicure, più efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale in tutto il mondo.

L’accordo, che rappresenta il quarto allegato al memorandum di cooperazione dell’ICAO e dell’UE, sottolinea l’impegno condiviso dell’ICAO e dell’UE per affrontare le esigenze critiche dell’industria aeronautica, in particolare nelle regioni in via di sviluppo. Questa partnership mira a migliorare le capacità delle autorità aeronautiche, migliorare i quadri normativi e garantire l’effettiva attuazione degli standard aeronautici internazionali. Attraverso questa collaborazione, l’ICAO e l’UE sperano di colmare le lacune esistenti e promuovere l’armonizzazione globale nelle aviation safety and security practices.

L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha sottolineato l’importanza di questa nuova iniziativa, affermando: “L’adozione di questo allegato segna un momento cruciale nella partnership dell’ICAO con l’Unione Europea. Unendo gli sforzi, non stiamo solo rafforzando il sostegno agli Stati bisognosi, ma stiamo anche gettando le basi per un sistema aereo globale più interconnesso, sicuro e resiliente. Questa collaborazione incarna il nostro impegno condiviso per elevare gli standard aeronautici in tutto il mondo e garantire che nessun Paese venga lasciato indietro nel nostro settore in rapida evoluzione”.

Il Director-General Kopczynska ha dichiarato: “Apprezziamo la forte partnership tra l’UE e l’ICAO, che sostiene un’aviazione sicura, protetta e sostenibile a livello globale in linea con il principio ‘No Country Left Behind’. Siamo particolarmente lieti di collaborare con l’ICAO attraverso le iniziative EU Global Gateway e ACT-SAF per sostenere lo sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione nei paesi in via di sviluppo. L’incontro di oggi ha ulteriormente rafforzato la nostra cooperazione”.

Il nuovo allegato sarà implementato attraverso una serie di iniziative coordinate, tra cui programmi di formazione, pacchetti di implementazione e partecipazione a progetti tecnici. Questi sforzi si concentreranno sul raggiungimento degli ICAO Strategic Objectives a livello globale e sulla garanzia della conformità globale alle ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs).

Inoltre, è stato firmato un nuovo accordo di lavoro per rafforzare la cooperazione tra l’ICAO e la Commissione europea nel campo del monitoraggio continuo dell’aviation security negli Stati membri dell’UE.

L’UE e l’ICAO rafforzano il memorandum di cooperazione per sostenere la cooperazione tecnica nel settore dell’aviazione a livello mondiale

L’European Union (UE) e l’International Civil Aviation Organization (ICAO) hanno firmato un nuovo allegato al loro Memorandum of Cooperation (MoC), per stabilire una forte partnership a sostegno di progetti di cooperazione tecnica a livello globale. L’ICAO e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA), il braccio tecnico dell’UE per aviation safety and environmental protection, si sono impegnate a rafforzare la loro collaborazione nell’assistere congiuntamente gli attori dell’aviazione civile dei paesi dei cinque continenti con “capacity building, technical assistance, and implementation support”. La firma dell’Allegato riafferma gli stretti legami tra le due entità, a beneficio dell’aviazione civile in tutto il mondo nello spirito “no country left behind”.

Questo nuovo quarto allegato al MoC consentirà lo scambio di informazioni sui rispettivi programmi di cooperazione e assistenza internazionali gestiti dall‘ICAO e dall’UE, per identificare sinergie e opportunità di lavorare insieme in loco, ad es. partecipando a progetti tecnici comuni. Un altro punto focale dell’allegato è la promozione della cooperazione regionale sostenuta dagli uffici regionali dell’ICAO e dai gruppi di attività finanziati dall’UE. Le organizzazioni internazionali coordineranno la loro azione attraverso accordi di lavoro e un dialogo regolare a livello sia politico che tecnico. Si cercherà inoltre di concertare la fornitura di attività e prodotti di formazione. L’EASA sta attualmente gestendo 15 progetti in tutto il mondo e svolgerà un ruolo significativo nell’attuazione dell’allegato.

Il protocollo d’intesa, firmato nel 2011 dall’ICAO e dalla Commissione europea, in rappresentanza dell’UE, ha creato “un quadro per una più stretta cooperazione nei safety, security, air traffic management and environment field”. Da allora l’ICAO e l’UE hanno intensificato i propri sforzi in questa direzione. Il nuovo Allegato rappresenta una tappa fondamentale in questo percorso nel campo dell’aviation safety.

(Ufficio Stampa ICAO – EASA)