Aeronautica Militare: cambio al Comando del 2° Stormo di Rivolto

Nella mattinata di martedì 25 giugno, presso il sedime aeroportuale di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento alla guida del Reparto tra il Colonnello Paolo Rubino, Comandante uscente, e il Colonnello Giovanni Lodato, Comandante subentrante.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della 1ª Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento di Milano, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari di Udine e provincia, oltre a una significativa rappresentanza del personale del Reparto.

A segnare, di fatto, l’avvicendamento al comando dello Stormo è stato il simbolico passaggio di mano della Bandiera di Guerra del Reparto, decorata di Medaglia d’Argento al Valore Militare e di Medaglia di Bronzo al Valore Civile, tra il Colonnello Rubino e il Colonnello Lodato.

Il Colonnello Rubino, nel suo discorso di commiato, con queste parole, ha ringraziato tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali: “Una delle esperienze più emozionanti in questo incarico risiede nel particolare rapporto che si crea con le diverse Istituzioni e con la popolazione; in questo tessuto fittissimo di relazioni l’ingrediente speciale è il Friuli Venezia Giulia, Regione che sa sempre sorprenderti piacevolmente con l’inconfondibile caldo abbraccio della sua meravigliosa gente”. Ha poi rivolto un pensiero a tutte le famiglie del 2° Stormo: “In questi lunghi mesi di comando, compatibilmente con i numerosi impegni e con le risorse disponibili, ho cercato di considerare nella giusta priorità la presenza in famiglia e la presenza al lavoro del personale; devo riconoscere che hanno giocato un ruolo fondamentale la comprensione, la pazienza e la condivisione che le vostre famiglie hanno saputo garantire”. Concludendo ha dedicato il suo più grande ringraziamento al personale del Reparto reputandolo il vero protagonista dell’evento: “Solo grazie a voi, donne e uomini del 2° Stormo, è stato possibile affrontare ogni situazione, sorretti dall’inestimabile esperienza e dalla preziosa competenza che vi ha sempre contraddistinto”.

Nel suo discorso di insediamento, il Colonnello Lodato, con grande orgoglio ed emozione, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia ripostagli ponendolo alla guida di un Reparto così prestigioso come il 2° Stormo, che vanta una storia ricca di tradizione e onore. Queste le sue parole: “La missione dello Stormo si inquadra oggi in quella più ampia della Difesa Aerea e Missilistica Integrata nazionale, che nell’odierno scenario di instabilità internazionale rappresenta un tassello fondamentale della sicurezza della collettività e del territorio. È, questo, un compito impegnativo che richiede dedizione, preparazione e sacrificio, ma sono convinto che, con l’impegno e la professionalità che contraddistinguono la compagine dello Stormo, riusciremo ad affrontare e superare ogni ostacolo”. Concludendo ha poi aggiunto: “Il 2° Stormo ha sempre saputo distinguersi per la sua capacità di adattarsi e reagire prontamente a ogni situazione, e sono certo che continuerà a farlo, mantenendo alto l’onore del Reparto”.

Il Generale Del Bene, chiudendo gli interventi, si è dapprima rivolto al Colonnello Rubino ringraziandolo per l’eccellente lavoro svolto alla guida del Reparto, per poi indirizzare al Colonnello Lodato un sincero in bocca al lupo per il delicato incarico assunto: “Da evidenziare vi è la robusta attività di pianificazione e predisposizione effettuata con altissima perizia dal Col. Rubino e dal suo team, a premessa della importante crescita capacitiva che coinvolgerà il Reparto nei prossimi anni”. Continuando, ha poi soggiunto: “Oggi abbiamo assistito ad un paradigma tipico nella nostra organizzazione che io definisco “alternanza nella continuità”. Celebriamo, quindi, l’alternanza di due uomini con le loro famiglie, ovvero di due Ufficiali e di due Comandanti, e, contestualmente, rafforziamo la continuità funzionale di questo Reparto che, in primis, contribuisce alla diuturna difesa dello spazio aereo, ma che è anche centrata sul simbolo più famoso che porta in tutto il mondo l’immagine dell’Aeronautica Militare e dell’Italia tutta”. Concludendo, ha voluto poi indirizzare un pensiero al personale del Reparto: “A Voi tutti dico: ben fatto! È un privilegio avervi alle mie dipendenze. La Forza Armata è orgogliosa del lavoro da voi svolto. Vi attendono altre sfide, altri impegni e, rispettando il lavoro dei Capi Articolazione, di chi vi supporta e di chi sacrifica il proprio tempo per l’interesse collettivo, non fermatevi”.

La cerimonia è terminata con la tradizionale firma dell’Albo d’onore e scambio crest.

Il 2° Stormo, che è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento di Milano, è l’Ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di Polo Missilistico della Difesa Aerea dell’Aeronautica Militare in ambito nazionale e NATO. Oltre alla sua missione principale, ossia quella di garantire, con operatori qualificati, l’efficacia e la disponibilità operativa del sistema MAADS (Medium Advanced Air Defence System), lo Stormo è chiamato ad assolvere altre attività collaterali, quali garantire il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali a favore del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, dei voli di supporto a beneficio del Centro Regionale Trapianti del Friuli Venezia Giulia e dei Reparti aerotattici che si rischierano sull’aeroporto, nonché fornire il supporto logistico alla base HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) dell’Elisoccorso FVG.

