easyJet: in arrivo il prossimo inverno un nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Rabat

easyJet amplia l’offerta dalla sua prima base italiana ed europea a Milano Malpensa con il lancio di una nuova rotta verso Rabat, capitale del Marocco. L’inedito collegamento, disponibile dal 30 ottobre, sarà operato con due frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato.

“Ad accogliere i passeggeri in arrivo dall’Italia in questa nuova destinazione, una delle gemme nascoste del Marocco, sarà un’indimenticabile fusione di storia, cultura e paesaggi esotici, resi inconfondibili da architetture moresche, vivaci medine e pittoresche rovine affacciate sull’Oceano Atlantico.

Con questa nuova rotta, easyJet espande ulteriormente il proprio network di collegamenti con lo scalo di Milano Malpensa, che, a partire dalla sua inaugurazione nel 2006, è divenuto in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti sia domestici che internazionali, in Europa così come in Africa e Medio Oriente”, afferma easyJet.

Con l’aggiunta di Rabat, che in Marocco affiancherà la già operata Marrakech, salgono infatti a 67 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili dalla principale base della compagnia in Italia.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare oggi la nuova rotta tra Milano Malpensa e Rabat ampliando così il ventaglio di destinazioni internazionali raggiungibili con easyJet da Milano Malpensa. Rabat è una città ricca di fascino, storia e cultura e una tappa imperdibile per chi vuole visitare il Marocco, confidiamo quindi che diventerà una delle mete preferite dei nostri clienti. E allo stesso tempo siamo felici di contribuire alla connettività del Marocco con l’Italia, fornendo a tutte le persone in partenza da Rabat la possibilità di volare comodamente su Milano a bordo dei nostri aerei”.

