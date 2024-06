Delta Air Lines estende il collegamento tra Venezia e New York-JFK alla stagione invernale fino alla prima settimana del 2025

Delta estenderà il suo volo nonstop tra Venezia e New York-JFK fino alla prima settimana del 2025, per riprendere poi il collegamento a marzo con il nuovo orario estivo. La decisione del vettore americano di prolungare le sue operazioni oltre il periodo estivo di alta stagione 2024 offrirà ai passeggeri un volo nonstop per New York e più opzioni per continuare il proprio viaggio negli Stati Uniti con oltre 75 collegamenti in coincidenza via l’hub di New York-JFK.

“Siamo molto felici di estendere il nostro collegamento per New York da Venezia, un aeroporto chiave in Italia che serve l’area strategica del Nord-Est”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Venezia è una destinazione molto amata dagli americani in Europa, mentre New York rimane una città estremamente popolare e iconica per gli italiani”.

“L’estensione del collegamento Venezia-New York alla stagione invernale rappresenta una svolta strategica per l’aeroporto e il suo bacino d’utenza” , ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. “Tra tutte le compagnie aeree che a Venezia volano sul Nord America, Delta Air Lines è la prima a cogliere nuovamente la destagionalizzazione della domanda, tornando così alla sua operatività originaria, introducendo una nuova esperienza di viaggio che permette di raggiungere nel periodo invernale New York o le attrazioni turistiche del nostro territorio quali, tra le tante, le Dolomiti”.

“Delta opera il volo da Venezia per New York-JFK utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i passeggeri possono scegliere tra numerose opzioni di cibi e bevande, che includono menù attentamente curati, snack speciali e scelte di birra, vino e liquori di prima qualità. A bordo i passeggeri usufruiscono inoltre di un’ampia scelta di opzioni di intrattenimento”, afferma Delta.

“L’eccezionale performance operativa, l’impegno per la sicurezza e un servizio clienti di livello premium sono valsi a Delta il titolo di Compagnia Aerea dell’Anno 2024 da parte di Air Transport World. Il vettore si è inoltre posizionato all’undicesimo posto nella classifica delle 50 Most Admired Companies 2024 di Fortune, ed è la compagnia aerea più premiata d’America. Delta continua a sviluppare la sua offerta di servizi premium, e in questo mese di giugno ha inaugurato a New York-JFK una nuova lounge premium con un eccezionale livello di ospitalità e di servizio (leggi anche qui). Inoltre, entro la fine del 2024 la connessione wi-fi veloce e gratuita sarà disponibile su tutti i collegamenti transatlantici, in tutte le classi di servizio. Al momento sui voli transatlantici Delta è possibile, per tutti i passeggeri, utilizzare gratuitamente la messaggistica (Whatsapp, Messenger e SMS).

Per ulteriori informazioni e per prenotare i voli, visitare delta.com“, conclude Delta.

