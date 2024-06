Jens Fehlinger diventerà il nuovo CEO di Swiss International Air Lines

Jens Fehlinger assumerà la funzione di CEO di Swiss International Air Lines (SWISS) il 1° ottobre 2024. Fehlinger, 43 anni, ha iniziato la sua carriera professionale nel 2006 presso Lufthansa Group e ha poi ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tra cui quella di Head of Corporate Airline Strategy & Business Development for Lufthansa Airlines e Head of Operations Performance Management & Analytics for the Lufthansa Group. Ha diretto il Lufthansa Group crisis management office durante la pandemia COVID-19 e ha anche guidato il successivo ReNew restructuring programme del Gruppo.

Negli ultimi anni Jens Fehlinger è stato Co-Managing Director of Lufthansa CityLine e contemporaneamente ha fondato e sviluppato la nuova compagnia Lufthansa City Airlines in qualità di Managing Director. Possiede anche una airline transport pilot’s licence e presta servizio come pilota sulla Lufthansa CityLine Airbus A320 family fleet.

Jens Fehlinger ha conseguito un graduate degree in Aviation Systems Engineering and Management alla University of Bremen, Germany, e un master’s degree in Traffic and Transport alla Technical University of Darmstadt, Germany. Ha anche conseguito un Executive MBA alla IE Business School in Madrid, Spain.

Jens Fehlinger è sposato e padre di due figli.

Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors, è convinto che Jens Fehlinger sia la persona giusta per dirigere la principale compagnia aerea svizzera. “Con Jens Fehlinger abbiamo assicurato alla nostra compagnia i servizi di un vero intenditore del settore del trasporto aereo”, spiega Francioni. “Ha accumulato una vasta esperienza in vari settori all’interno di Lufthansa Group e si è dimostrato molto capace di apportare innovazioni nel nostro settore. Ha mostrato visione, talento strategico e competenza operativa, insieme alla capacità di lavorare a stretto contatto con i suoi team, per fondare una nuova compagnia aerea. Così facendo, ha confermato la sua capacità di guidare una compagnia verso il successo. Con la sua personalità si adatterà in modo eccellente non solo al nostro SWISS Management Board, ma anche alla nostra particolare SWISS culture. Non vedo l’ora di lavorare con lui e gli auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova posizione”.

“Non vedo l’ora di unirmi a SWISS”, aggiunge Jens Fehlinger. “È una grande compagnia che ha performato molto bene, soprattutto negli ultimi anni, e che è uscita dalla recente crisi come una realtà solida e crescente. Ha raggiunto questo obiettivo soprattutto grazie al suo team dedicato, aperto e innovativo, un team che celebra con orgoglio la sua Swissness. Questa Swissness è un bene vitale che rende SWISS unica. Considero mio nuovo dovere garantire che continueremo a coltivare questo inestimabile patrimonio aziendale. Non vedo l’ora di entrare a far parte del team SWISS”.

Jens Fehlinger succede a Dieter Vranckx, che assumerà le sue nuove funzioni nel Lufthansa Group Executive Board il 1° luglio 2024.

Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer di SWISS, ricoprirà il ruolo di Interim CEO fino a quando Jens Fehlinger non subentrerà.

