Partito il primo volo commerciale dell’A321neo di Condor

Dopo che Condor ha ricevuto ufficialmente il 19 giugno il suo primo nuovo A321neo, venerdì intorno alle 13 è decollato il primo volo passeggeri da Francoforte a Tenerife Sud (TFS), come DE1478. L’A321neo tornerà quindi a Francoforte come DE1479. Nei prossimi giorni l’aereo volerà poi da Düsseldorf verso le isole greche a Chania, Heraklion, Preveza o Kos, ma anche a Jerez de la Frontera o Pristina in Kosovo.

“Il Condor A321neo vola in una configurazione a due classi con Business Class ed Economy Class. La cabina ha un totale di 233 posti in una disposizione di 3-3. A bordo gli ospiti possono usufruire del portale Internet e di intrattenimento “FlyConnect”, dove è disponibile per lo streaming gratuito sui dispositivi personali l’ultimo programma di intrattenimento con successi, classici, film per bambini e una vasta gamma di musica e riviste. Nel portale “FlyConnect” gli ospiti possono anche acquistare diversi pacchetti dati per restare connessi sopra le nuvole.

Oltre al nuovo intrattenimento di bordo e allo spazio notevolmente maggiore nelle cappelliere per gli oggetti di viaggio personali, la nuova cabina accoglie anche gli ospiti con eleganza. La nuova luce d’atmosfera, realizzata su misura per Condor, in combinazione con il Condor color concept, crea un’inconfondibile atmosfera di benessere a bordo dei nuovi aerei a corto e medio raggio”, afferma Condor.

“Con il completamento del rinnovamento della flotta a lungo raggio, da marzo solo gli aeromobili A330neo nuovi di fabbrica sono in servizio sulle destinazioni a lungo raggio di Condor. Da allora, la compagnia aerea leisure della Germania ha continuato il suo percorso di modernizzazione sulle rotte a corto e medio raggio con 43 ordini di A32Xneo. L’aereo con la registrazione D-ANMZ è il primo di un totale di 28 aerei A321neo ordinati. Già a maggio Condor ha dato il benvenuto al suo primo nuovo A320neo nel colore “Passion”, che è già in operazioni di volo attive.

Con gli aerei a corto e medio raggio della famiglia A32Xneo, Condor si concentra sulla tecnologia all’avanguardia, sulla massima efficienza e sul massimo livello di comfort per il cliente. I nuovi aerei Condor sono equipaggiati con l’ultima generazione di motori Pratt & Whitney: le nuove versioni PW1127G sull’A320neo e PW1133G sull’A321neo non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono anche essere utilizzate con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Inoltre, gli Airbus nuovi di fabbrica hanno emissioni di CO2 fino al 20% inferiori e emettono fino al 50% in meno di rumore. Il consumo di cherosene per passeggero per 100 chilometri a bordo di un A321neo è di 1,7 litri, con un A320neo di 1,9 litri – e questo con il massimo comfort del cliente. Una volta completata la modernizzazione, Condor disporrà della flotta più giovane d’Europa”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)