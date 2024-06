Pratt & Whitney Canada selezionata da AEGEAN Group per fleet engine scheduled maintenance

Pratt & Whitney Canada ha firmato un seven-year engine maintenance contract con la sussidiaria di AEGEAN, Olympic Air. Il contratto copre la scheduled maintenance di 28 motori PW127M che equipaggiano i 13 aerei ATR della compagnia aerea. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Abbiamo sviluppato uno specialized program che è conveniente per Olympic Air e mira a ottenere un efficiente asset management e una elevata dispatch availability”, afferma Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Olympic Air protegge il valore del suo investimento e ottiene la massima tranquillità affidandosi alle nostre comprehensive engine maintenance solutions and service per la loro flotta di motori PW127M”.

“La PW100 engine family celebra il suo 40° anniversario nel 2024. Questa famiglia di motori è il punto di riferimento per il basso consumo di carburante su percorsi di 350 miglia o meno, consumando dal 25% al 40% in meno di carburante ed evitando una pari misura di emissioni di CO2 rispetto ai regional jets di dimensioni simili.

I motori sono anche compatibili con biofuel e sono certificati per un 50% blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma Pratt & Whitney.

“I motori Pratt & Whitney Canada PW127M della nostra ATR fleet offrono ogni giorno solide performance ambientali e alti livelli di affidabilità”, ha affermato Michalis Kouveliotis, CEO di Olympic Air e CFO di AEGEAN. “Volevamo sfruttare ulteriormente queste performance con un maintenance plan for hot section inspections and overhauls che ci aiuta a mantenere le nostre flight schedule promises i nostri clienti”.

“Entro la fine dell’anno Olympic Air prenderà in consegna un ulteriore ATR 72-600 equipaggiato con motori PW127XT-M di ultima generazione, ora lo standard su tutti i nuovi ATR aircraft. Il PW127XT-M offre 40% extended time on wing, portando la engine overhaul a 20.000 ore per un typical regional operator. Il motore vanta inoltre una riduzione del 20% dei maintenance costs e un miglioramento del 3% nel consumo di carburante”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)