Qatar Duty Free vince sette premi ai Food & Beverage (FAB) Awards 2024

Qatar Duty Free (QDF), proprietario e gestore di tutti i catering outlets presso l’Hamad International Airport in Doha, ha ricevito diversi riconoscimenti ai Food & Beverage (FAB) Awards 2024 tenutisi in Ontario, California.

“La cerimonia di premiazione, organizzata e ospitata dall’acclamato editore internazionale The Moodie Davitt Report, ha visto Qatar Duty Free trionfare in un totale di sette categorie. Questo successo è una testimonianza dell’innovazione, degli investimenti e degli standard pionieristici esemplificati dall’intero team culinario dell’azienda: un gruppo eterogeneo di oltre 1.700 persone, tra cui più di 340 chef, che serve oltre sei milioni di pasti all’anno in 70 punti di ristorazione”, afferma Qatar Airways Group.

“Una giuria indipendente composta da sette giudici esperti provenienti dai settori culinario, alberghiero e aeronautico di prestigio ha votato Qatar Duty Free vincitore nelle seguenti categorie:

Airport Food & Beverage Offer of the Year – Qatar Duty Free, Hamad International Airport

Airport Lounge of the Year (International) – Louis Vuitton Lounge

Airport F&B Opening of the Year – Souq Al Matar

QDF ha ricevuto anche premi regionali per le seguenti categorie:

Airport Food & Beverage Offer of the Year (Regional Winner Middle East and Africa) – Qatar Duty Free, Hamad International Airport

Airport F&B Opening of the Year (Regional Winner Middle East and Africa) – Souq Al Matar

Airport Lounge Food & Beverage Offering of the Year (Regional Winner Middle East and Africa) – Louis Vuitton Lounge

Airport Food & Beverage Offer Best Representing Sense of Place (Regional Winner Middle East and Africa) – Basta“, prosegue Qatar Airways Group.



Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In qualità di fornitore leader di ospitalità, Qatar Airways Group si impegna a superare gli standard del settore per stabilire nuovi parametri di riferimento globali in tutti gli aspetti delle nostre operazioni. Dai servizi aerei alle lounge aeroportuali, puntiamo costantemente all’eccellenza e questo vale anche per le nostre offerte di cibo e bevande. Questo riconoscimento ai FAB Awards 2024 evidenzia il ruolo leader di Qatar Duty Free nel world-class dining, che arricchisce la customer experience all’Hamad International Airport”.

Il Qatar Duty Free Senior Vice President, Mr. Thabet Musleh, ha dichiarato: “Il nostro team di Qatar Duty Free è costantemente impegnato a inserire l’Hamad International Airport sulla mappa come destinazione a pieno titolo. Il cibo e le bevande svolgono un ruolo fondamentale nell’esperienza aeroportuale complessiva e siamo estremamente orgogliosi di essere riconosciuti da un gruppo di esperti per aver ridefinito questa esperienza. Investiamo costantemente nel rafforzamento delle nostre offerte, nel miglioramento dei punti vendita e nella fornitura di concetti di livello mondiale per garantire che la nostra capacità di offrire veramente ‘Something for Everyone’ non sia una promessa vuota, ma una garanzia. Stiamo diventando sempre più il punto di riferimento come la best F&B airport experience al mondo e siamo lieti di essere riconosciuti come tali ai FAB Awards”.

“I premi sottolineano la diversità dell’offerta di cibo e bevande di Qatar Duty Free, che offre davvero qualcosa per tutti. Tra i concept premiati figurano la Louis Vuitton Lounge, il Souq Al Matar e il Basta. La world-first Louis Vuitton Lounge offre ai viaggiatori una fusione di gastronomia di lusso, offrendo un posto dove rilassarsi e distendersi. Nel frattempo, il Souq Al Matar affascina i visitatori con il suo autentico fascino del Qatar e una vivace selezione di delizie culinarie locali, tra cui Basta, che incarna il concetto di ‘sense of place’. Il riconoscimento di questi concetti riflette la dedizione di Qatar Duty Free nel migliorare l’esperienza aeroportuale, stabilendo nuovi standard nell’ospitalità e riaffermando la sua posizione di presenza pionieristica nella global duty-free industry”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)