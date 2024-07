Emirates svela le prime destinazioni che saranno servite con i refurbished Boeing 777

Emirates ha svelato le prime città del suo network ad essere servite con i nuovi Boeing 777 cabin interiors. La compagnia aerea prevede di presentare i suoi B777 rinnovati a Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles, offrendo ai clienti maggiori opportunità di sperimentare la caratteristica Premium Economy della compagnia aerea su questo aereo e per la prima volta i next generation Business Class seats di Emirates, disposti in una nuova 1-2-1 configuration.

I voli Emirates sul rinnovato Boeing 777 per Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles saranno in vendita oggi e potranno essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenti di viaggio.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Con l’aggiunta dei Boeing 777 recentemente rinnovati alla nostra flotta, stiamo cogliendo l’opportunità di introdurre i nostri acclamati prodotti come la Premium Economy in più città già servite da questo tipo di aeromobile nella nostra rete, oltre a una maggiore varietà di posti in quattro classi”.

Ha aggiunto: “Prendendo ispirazione dalla nostra ammiraglia A380 in ogni cabina, il nostro Boeing 777 con interni rinnovati vanta il massimo del comfort per il cliente e sarà caratterizzato da dettagli di design moderno e finiture di cabina esclusive, con una nuova cabina di Business Class che offre maggiore privacy per i passeggeri, oltre ad altri tocchi premurosi che sottolineano la nostra eccezionale proposta di valore. Il nostro investimento e la nostra intensa attenzione nell’offrire il miglior prodotto possibile in ogni classe di cabina ci garantiscono inoltre un’esperienza coerente sia sui Boeing 777 che sugli A380”.

I primi upgraded Emirates Boeing 777 products dopereranno sui seguenti servizi:

EK 83/84 da e per Ginevra dall’11 agosto.

EK 312/313 da e per Tokyo Haneda dal 1 settembre.

EK 183/184 da e per Bruxelles dall’11 settembre.

(Il dispiegamento degli aeromobili potrebbe essere anticipato se rilasciati prima dal refurbishment).

“A partire dal 1 luglio, il primo Boeing 777 di Emirates sarà sottoposto a un nose-to-tail cabin interior facelift e l’intero processo richiederà circa due settimane prima che l’aereo torni in servizio. I piani includono la ristrutturazione della cabina di First Class, l’installazione di 38 nuovi posti di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 posti Premium Economy, insieme a 256 posti Economy Class.

Tutti i posti di Business Class sul Boeing 777 recentemente rinnovato si concentrano sulla privacy personalizzata e sul comfort elevato, trasformandosi in un comodo letto piatto, con sedili larghi 20,7 pollici, con pitch di 44 pollici l’uno dall’altro. La disposizione sfalsata dei posti garantisce l’accesso al corridoio per ogni posto, con entrata e uscita diretta per i clienti. Il sedile è dotato di un controller touch screen per l’intrattenimento a bordo e il funzionamento del sedile, uno schermo HD personale da 23 pollici, uno dei più grandi nei cieli, collegato al pluripremiato sistema di intrattenimento ice della compagnia aerea, oltre a un minibar personale, un ampio tavolo e ampio spazio per dispositivi personali, prese di ricarica e molto altro. La cabina Business Class del Boeing 777 includerà anche un piccolo bar dove i clienti potranno prendere rapidamente snack e bevande a metà volo”, afferma Emirates.

“In totale, 81 Boeing 777 saranno ristrutturati come parte dell’investimento di Emirates nel suo programma di retrofit. Altre destinazioni che saranno servite con gli ultimi prodotti della compagnia aerea saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi. La compagnia aerea ha stanziato 191 aerei per un rinnovamento completo, come parte del più grande programma di retrofit conosciuto nel settore, un investimento di oltre 3 miliardi di dollari per offrire i migliori prodotti e la migliore esperienza in volo.

Emirates attualmente opera con i suoi aeromobili A380 rinnovati e dotati di Premium Economy verso New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo, Tokyo Narita, Osaka e Dubai.

La compagnia aerea mira a servire oltre 36 città con la Premium Economy entro febbraio 2025, con l’A350 che entrerà nella sua flotta a settembre di quest’anno, oltre a più A380 e Boeing 777 rinnovati che entreranno in servizio e voleranno verso più città nei prossimi mesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)