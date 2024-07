Boeing acquisirà Spirit AeroSystems

Boeing ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Spirit AeroSystems. “La fusione è una transazione interamente azionaria per un valore azionario di circa 4,7 miliardi di dollari, ovvero 37,25 dollari per azione. Il valore totale della transazione è di circa 8,3 miliardi di dollari, compreso l’ultimo debito netto riportato di Spirit.

Ciascuna azione ordinaria di Spirit sarà scambiata con un numero di azioni ordinarie Boeing pari a un rapporto di cambio compreso tra 0,18 e 0,25, calcolato come 37,25 dollari diviso per il prezzo azionario medio ponderato in base al volume delle azioni Boeing nel corso di un periodo di 15 giorni di negoziazione, con termine il secondo giorno di negoziazione prima della chiusura (soggetto a un minimo di $149,00 per azione e un tetto di $206,94 per azione). Gli azionisti di Spirit riceveranno 0,25 azioni Boeing per ciascuna delle loro azioni Spirit se il prezzo medio ponderato per il volume è pari o inferiore a $149,00 e 0,18 azioni Boeing per ciascuna delle loro azioni Spirit se il prezzo medio ponderato per il volume è pari o superiore a $206,94″, afferma Boeing.

“Crediamo che questo accordo sia nel migliore interesse dei viaggiatori, dei nostri airline customer, dei dipendenti di Spirit e Boeing, dei nostri azionisti e del Paese in generale”, ha affermato Dave Calhoun, Presidente e CEO di Boeing. “Reintegrando Spirit, possiamo allineare completamente i nostri commercial production systems, compresi i nostri Safety and Quality Management Systems e la nostra forza lavoro alle stesse priorità, incentivi e risultati, incentrati sulla sicurezza e sulla qualità”.

“L’acquisizione di Spirit da parte di Boeing includerà sostanzialmente tutte le operazioni commerciali legate a Boeing, nonché ulteriori commercial, defense and aftermarket operations. Nell’ambito della transazione, Boeing lavorerà con Spirit per garantire la continuità delle operazioni a supporto dei clienti di Spirit e dei programmi che acquisisce, inclusa la collaborazione con l’U.S. Department of Defense e Spirit defense customers per quanto riguarda le missioni di difesa e sicurezza”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi del ruolo che Boeing svolge nel supportare i nostri uomini e donne in uniforme e ci impegniamo a garantire la continuità degli Spirit’s defense programs”, ha affermato Calhoun.

“Airbus SE e Spirit hanno inoltre stipulato un term sheet vincolante in base al quale Airbus acquisirà, presupponendo che le parti stipulino accordi definitivi e ricevano tutte le approvazioni normative richieste, alcuni commercial work packages che Spirit esegue per Airbus in concomitanza con la chiusura del Boeing-Spirit merger. Inoltre, Spirit propone di vendere alcune delle sue attività, comprese quelle a Belfast, Irlanda del Nord (non-Airbus operations), Prestwick, Scozia e Subang, Malesia. La conclusione della transazione è prevista per la metà del 2025 ed è soggetta alla vendita delle attività di Spirit relative ad alcuni Airbus commercial work packages e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative e degli azionisti di Spirit.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Events and Presentations section di www.boeing.com/investors“, conclude Boeing.

Messaggio del CEO di Boeing ai dipendenti sull’acquisizione di Spirit AeroSystems: “Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Spirit AeroSystems.

Unendo ancora una volta le nostre aziende, possiamo allineare completamente i nostri commercial production systems. Questa è un’opportunità per riportare il lavoro critico di produzione degli aeroplani Boeing nelle nostre fabbriche, dove gli ingegneri e i meccanici di livello mondiale di Boeing e Spirit possono lavorare insieme senza soluzione di continuità, concentrati su una missione comune per costruire aeroplani sicuri e di qualità per i nostri clienti.

Tra le tante azioni che stiamo intraprendendo come azienda, questa è una delle più significative nel dimostrare il nostro costante impegno nel rafforzare la qualità e garantire che Boeing sia l’azienda di cui il mondo ha bisogno che sia.

La nostra acquisizione di Spirit includerà sostanzialmente tutte le Boeing-related commercial operations, nonché ulteriori operazioni commerciali, di difesa e di aftermarket. Nell’ambito della transazione, Boeing lavorerà con Spirit per garantire la continuità delle operazioni a supporto dei clienti e dei programmi di Spirit che acquisiamo.

Mentre lavoriamo per garantire le necessarie approvazioni normative, Boeing e Spirit rimarranno società indipendenti, ma continueremo a lavorare in collaborazione con Spirit e la sua leadership per rafforzare la qualità e la sicurezza degli aerei commerciali Boeing.

Come ho detto prima, verremo misurati un aereo alla volta. Questo accordo segna un passo importante nel dimostrare l’impegno di Boeing nei confronti della aviation safety”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)