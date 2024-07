American Airlines si impegna all’acquisto condizionato di 100 ZeroAvia hydrogen-powered engines e aumenta gli investimenti nell’hydrogen-electric innovator

American Airlines ha annunciato di aver stipulato un conditional purchase agreement con il clean aviation innovator ZeroAvia per 100 hydrogen-electric engines destinati ad alimentare regional jet aircraft con zero emissioni in volo, ad eccezione del vapore acqueo.

Inoltre, American ha aumentato il suo investimento in ZeroAvia. American ha effettuato il suo primo investimento in ZeroAvia nel 2022 e ora ha anche partecipato al Series C financing round della società. L’engine agreement fa seguito al Memorandum of Understanding annunciato dalle società nel 2022.

ZeroAvia sta sviluppando hydrogen-electric (fuel cell-powered) engines for commercial aircraft, che offrono il potenziale per emissioni in volo prossime allo zero. L’azienda sta testando in volo un prototipo di un aereo da 20 posti e progettando un motore per aerei più grandi come il Bombardier CRJ700, che American opera su alcune rotte regionali.

“L’avanzamento della transizione dell’aviazione commerciale verso un futuro a basse emissioni di carbonio richiede investimenti in tecnologie promettenti, comprese forme alternative di propulsione”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Questo annuncio contribuirà ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie necessarie per alimentare il nostro settore e sostenere il nostro impegno nel rendere American una compagnia aerea sostenibile, in modo da poter continuare a fornire servizi ai clienti per i decenni a venire”.

“L’investimento e il conditional commitment per l’acquisto di nuove tecnologie motoristiche contribuiscono all’obiettivo aggressivo di American di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.

Negli ultimi anni American ha intrapreso il più ampio sforzo di rinnovamento della flotta nella storia dell’aviazione commerciale, con attualmente la mainline fleet più giovane di qualsiasi major U.S. network carrier e un miglioramento della fuel efficiency. American ha effettuato investimenti leader del settore nella sostenibilità, inclusa la conclusione di un offtake agreement con Infinium, un produttore di next-generation low-carbon sustainable aviation fuel, e diventando il primo cliente del processo innovativo e permanente di rimozione del carbonio di Graphyte“, afferma American Airlines.

“Firmando questo accordo di acquisto e promuovendo i suoi investimenti, American sostiene la nostra missione di innovazione per la propulsione pulita degli aerei ed è un buon segnale che ZeroAvia sta rispettando la nostra technology roadmap”, ha affermato Val Miftakhov, fondatore e CEO di ZeroAvia. “Le soluzioni che possono servire le più grandi compagnie aeree sono a portata di mano e il futuro pulito del volo sta arrivando”.

“Gli hydrogen-electric engines di ZeroAvia utilizzano l’idrogeno nelle fuel cells per generare elettricità, che viene poi utilizzata per alimentare electric motors che azionano gli aircraft’s propellers. L’unica emissione in volo è vapore acqueo a bassa temperatura e i lower intensity electrical systems hanno il potenziale per offrire notevoli risparmi sui costi”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: ZeroAvia – American Airlines)