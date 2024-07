EGYPTAIR inaugura il primo volo diretto Milano Malpensa-Luxor

EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto, inaugura il 6 ottobre 2024 la prima rotta diretta Milano Malpensa-Luxor, operata ogni domenica, con partenza alle 17:50 e arrivo alle 23:05 ora locale a Luxor.

“La compagnia, che da 60 anni con i suoi voli ha avvicinato l’Egitto all’Italia, conferma con questa nuova apertura la sua volontà di sostenere il turismo tra i due Paesi che, da diversi anni, evidenzia un trend in continua crescita.

Secondo i dati del Ministero del Turismo, nel 2023 l’Egitto ha registrato 14,9 milioni di visitatori, con una crescita dal 27% rispetto al 2022 e di gran lunga superiore al record storico di 13,1 milioni di arrivi registrato nel 2019. A fare la parte del leone, sono i turisti italiani, cresciuti del 250% per un totale di 850.000 arrivi.

I dati sono confermati dalla compagnia di bandiera che, nello scorso anno, ha trasportato più di 265.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma Fiumicino e Milano Malpensa con 24 voli settimanali per Il Cairo. Per gestire la sempre maggior richiesta su base annuale e con specifici picchi stagionali, per quest’estate sono stati aggiunti nuovi voli diretti su Il Cairo per un totale di 28 settimanali, equiparatiti tra Milano e Roma e tutti operati con Boeing 737-800, garantendo quindi la possibilità di viaggiare a oltre 4.000 passeggeri ogni settimana”, afferma EGYPTAIR.

“SEA Aeroporti di Milano esprime grande soddisfazione per la scelta di EGYPTAIR di ampliare l’offerta sullo scalo di Malpensa con il nuovo volo per Luxor, una destinazione affascinante nel cuore dell’Egitto, molto amata dagli italiani per la sua storia millenaria e per le sue meraviglie archeologiche famose nel mondo”, dichiara Andrea Tucci, vice President Aviation Business Development di SEA. “La partnership strategica tra EGYPTAIR e Malpensa si arricchisce così di un nuovo capitolo che contribuirà a sviluppare ulteriormente la connettività e gli scambi culturali e umani tra Milano e l’Egitto, caratterizzati da una costante crescita delle rotte e dei flussi di traffico. Con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 paesi”.

“La rotta Malpensa-Luxor sarà effettuata con un Boeing 737-800, garantendo 144 posti di cui 24 in Business Class e 120 in Economy Class. Tutti i passeggeri potranno sempre contare sulla possibilità di portare in viaggio due bagagli da stiva oltre a quello a mano, su un sistema di intrattenimento con una selezione di contenuti internazionali e su un servizio di ristorazione gratuito a bordo. Diversi i menu disponibili, a scelta in base alla classe, che garantiscono pasti speciali come quelli vegetariani, diabetici, halal, indù, kosher, a ridotto contenuto di grassi, senza sale e per neonati.

Per quanto riguarda la policy bagaglio, i passeggeri che volano in Economy class potranno contare su 2 bagagli da stiva da 23 kg ciascuno e un bagaglio a mano da 8 kg.

Per chi sceglie la Business Class, i 2 bagagli da stiva potranno arrivare a 32 kg ciascuno e potranno accedere gratuitamente alla VIP Louge “Montale” presso il Terminal 1 di Milano Malpensa, così come accade per i possessori della Star Alliance Gold Card.

Il volo di rientro potrà essere effettuato da Luxor o da Assuan, in base all’itinerario scelto per visitare la Valle dei Re, e farà scalo a Il Cairo. Sarà inoltre possibile scegliere di fare una sosta più lunga per uscire dall’aeroporto e visitare la capitale e i suoi musei, per concludere al meglio un piacevole viaggio alla scoperta della cultura egiziana, tra passato e presente”, prosegue EGYPTAIR.

“I biglietti aerei per raggiungere la Valle dei Re sono già acquistabili sul sito della compagnia https://www.egyptair.com/.

EGYPTAIR collabora inoltre con i principali tour operator italiani tra cui Quality Group-Mistral Tour, Boscolo Tours s.p.a., Kel12 Tour Operator srl e Agenzia Viaggi Rallo, in grado di offrire una soluzione di volo comoda e confortevole ai viaggiatori che scelgono i loro pacchetti di viaggio in Egitto“, conclude EGYPTAIR.

(Ufficio Stampa EGYPTAIR – Photo Credits: EGYPTAIR)