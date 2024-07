News Brevi – 02.07.2024

SCUOLA DOUHET: CONCLUSO IL CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN MARE PER GLI ALLIEVI DEL CORSO URSA – Si è concluso, domenica 23 giugno – presso il Distaccamento Aeroportuale di Alghero – il Corso di familiarizzazione alle tecniche di sopravvivenza in mare per gli allievi del secondo anno della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. Durante la settimana di lezioni teorico-pratiche, gli allievi del Corso Ursa hanno svolto una serie di attività volte ad acquisire nozioni basiche per la sopravvivenza in ambiente marino, mettendo in pratica differenti tecniche di nuoto e di salvataggio con utilizzo dei materiali in dotazione. Gli allievi, seguiti da qualificati ed esperti istruttori del 15° Stormo–80° CSAR e del Comando Scuole dell’Aeronautica, hanno così potuto cimentarsi in prove di apnea con relativo recupero di oggetti, manovre e tecniche di salvamento in mare e familiarizzazione con i principali strumenti di sopravvivenza. Il corso, che rientra tra le attività formativo-educative previste dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, si prefigge di agevolare ulteriormente lo sviluppo di uno spirito di aggregazione e di aiuto reciproco tra gli allievi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL GE AEROSPACE BOARD OF DIRECTORS ESTENDE L’EMPLOYMENT AGREEMENT DEI CHAIRMAN AND CEO – Il Board of Directors di GE Aerospace ha annunciato oggi di aver approvato un nuovo employment agreement che estende il periodo di leadership di H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and Chief Executive Officer, con effetto dal 1° luglio 2024, fino a 31 dicembre 2027, o data e ruolo successivi concordati di comune accordo dalle parti fino al 31 dicembre 2028. Il suo precedente accordo doveva terminare il 17 agosto 2024. Tom Horton, GE Aerospace Lead Independent Director, ha dichiarato: “Larry ha dimostrato di essere uno straordinario Presidente e CEO di GE e ora di GE Aerospace, e il Board è entusiasta di essersi assicurato la sua leadership durante questo momento importante per il settore. Il Board e io siamo fiduciosi che Larry e il team di GE Aerospace continueranno la loro forte azione a favore degli azionisti e guideranno la leadership dell’azienda nel futuro”. H. Lawrence Culp, Jr. ha dichiarato: “GE Aerospace è un leader globale eccezionale nei settori commerciale e della difesa in crescita, con un team di talento dedicato a inventare il futuro del volo. Non potrei essere più orgoglioso di far parte del team GE Aerospace e di continuare a guidare questa standalone company appena creata nel suo prossimo capitolo. Sfruttando FLIGHT DECK, il nostro proprietary lean operating model, ci impegniamo a fornire servizi ai nostri clienti e a creare valore per i nostri dipendenti e azionisti”. “Sotto la guida di Culp, GE Aerospace è stata lanciata con successo come independent company nell’aprile 2024. Prima di raggiungere questo traguardo, Larry ha guidato e completato la trasformazione pluriennale di GE che ha rafforzato le sue attività sia a livello finanziario che operativo, riducendo il debito di oltre 100 miliardi di dollari dal 2018 e migliorando l’esecuzione operativa, con un’attenzione incessante alla sicurezza, alla qualità e ai costi, per servire meglio i clienti. Questi sforzi hanno creato solide basi per GE Aerospace, GE Vernova e GE HealthCare come società indipendenti e, ad oggi, queste società hanno collettivamente aumentato il valore per gli azionisti di quasi cinque volte”, conclude GE Aerospace.

AIR CANADA RICEVERA’ OTTO BOEING 737-8 – Air Canada ha annunciato un accordo con BOC Aviation Limited (“BOC Aviation”) per il collocamento di otto aerei Boeing 737-8. “Non vediamo l’ora che questi aerei entrino in servizio il prossimo anno, dopo il completamento di alcune modifiche richieste. Questi otto nuovi 737-8, efficienti in termini di consumi e di costi, forniranno maggiore flessibilità alla flotta e capacità aggiuntiva, supportando al contempo uno dei nostri obiettivi di sostenibilità volti a mitigare le emissioni”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Siamo lieti che Air Canada stia lavorando ancora una volta con noi per rafforzare la sua rete”, ha affermato Steven Townend, Chief Executive Officer and Managing Director of BOC Aviation. “La continua crescita dei viaggi passeggeri sta stimolando la domanda di aeromobili, cosa che siamo stati in grado di soddisfare per Air Canada in questa transazione, con otto aeromobili consegnati dal nostro portafoglio ordini più recente”. “La consegna degli otto aeromobili è prevista per il 2024 e subirà le modifiche necessarie prima di entrare in servizio nel 2025. Gli aerei opereranno inizialmente con un unico layout di classe Economy fino a quando non saranno riconfigurati per adattarsi pienamente all’esperienza di bordo di cui godono i nostri clienti nell’Air Canada narrow-body, two-cabin standard in un secondo momento. Tutti gli otto velivoli saranno dotati di motori CFM LEAP-1B”, conclude Air Canada.

IL COLONNELLO MUSOLINO E’ IL NIOVO DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA – Venerdì 28 giugno, presso la sede dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’AM (IMA) di Roma è avvenuto l’avvicendamento del Direttore, che ha visto il Colonnello Pasquale Musolino assumere il comando, subentrando al Generale Ispettore Fabio Morgagni. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante Logistico dell’AM, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Il Gen. Isp. Fabio Morgagni, dopo i saluti di rito, ha ricordato con emozione gli ultimi 10 anni trascorsi in questo Istituto, sottolineando l’importanza dell’IMA che “ha il compito di accertare i requisiti di idoneità alla navigazione aerea come incarico specifico verso tutte le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato e verso il personale civile aeronavigante, in quanto l’Istituto funziona da Aeromedical Center, come da normativa Europea”. Ha poi evidenziato alcuni dati che riguardano l’anno 2023, in cui si sono susseguiti circa 26.000 utenti con un totale di 60.000 visite specialistiche svolte da 40 tra medici e infermieri, 12.000 esami strumentali e 307.000 esami di laboratorio. Infine ha ricordato che L’IMA ha “processato oltre 2.500 candidati e emesso 1.500 giudizi da remoto su visita aeromedica di base effettuata da medici di stormo di periferia con un totale di circa 100 giudizi medico legali emessi in ogni giorno feriale dell’anno”. Il Colonnello Musolino ha poi ringraziato il Gen. Isp. Morgagni che “ha guidato con grande sagacia e competenza questo Istituto nelle difficoltà delle risorse e del contesto attuale garantendo la salute dei nostri piloti e la sicurezza dei nostri cieli come fine ultimo del nostro lavoro attraverso competenze specifiche e norme, che riguardano tutti i naviganti del mondo civile e militare”. “Ogni passaggio da un incarico all’altro è motivo di crescita che ci costringe a guardare le cose da una prospettiva più ampia e complessa” ha affermato il Capo del Servizio Sanitario del Comando Logistico. “Gli IMA sono i fiori all’occhiello del Corpo Sanitario, enti in grado di adempiere ai compiti derivanti da una enorme mole di lavoro in quasi 100 anni di esperienza nella Medicina Aeronautica, che fanno dell’IMA una eccellenza nazionale” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL CORSO PER MANUTENTORE DI AEROMOBILI ALLA SCUOLA SPECIALISTI DI CASERTA – Giovedì 27 giugno, alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia che conclude l’importante e significativo iter di studi che ha portato i 26 frequentatori del Corso Manutentori di Aeromobili AER(EP).P-147 a conseguire la Specialità di “Manutentore Avionico – Cat. B2”. La cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola Specialisti A.M., Col. Valerio Massa accompagnato dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, 1° Lgt Luigi Mozzillo, ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza di personale del quadro permanente dell’Istituto militare. “Il percorso di carriera che vi siete prefissati sarà denso di soddisfazioni e gioie professionali. Il vostro impegno manterrà le ali dell’Aeronautica Militare sempre pronte a volare. Sono sicuro che riuscirete a dare il meglio di voi stessi nei vostri incarichi futuri ovunque sarete chiamati ad operare. Buona fortuna”, con queste parole il Col. Massa ha salutato i frequentatori e li ha ringraziati per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti. La formazione degli specialisti Manutentori di Aeromobili Militari, svolta presso la Maintenance Training Organization (M.T.O.) integrata nella Scuola Specialisti di Caserta, è svolta in conformità ai programmi di studio regolamentati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) attraverso la normativa dell’Unione Europea AER(EP).P-66 ed è erogata in un ambiente formativo conforme alla AER(EP).P-147 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL’AERONAUTICA MILITARE PRESSO I RUDERI DELLA DSSE DI GUIDONIA – Ha avuto luogo martedì 25 giugno, presso i ruderi della Direzione Superiore Studi ed Esperienze di Guidonia, il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare dal titolo: “Note nella storia del volo”. La serata, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e da numerose autorità civili e militari, ha unito musica e storia, arricchendo il suggestivo quadro dei ruderi storici della DSSE con una performance musicale di 9 brani tratti da diverse epoche storiche, aventi lo scopo di ripercorrere il percorso temporale che, sin dalla sua nascita, ha fatto dell’Aeroporto Militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, un incredibile punto di riferimento nello sviluppo tecnico e scientifico dell’Aeronautica Militare. Nell’aprire il concerto, il Comandante del 60° Stormo, Colonnello Michele Cesario, ha evidenziato come “in questo anno, il 60° Stormo, e quindi il polo museale della DSSE, abbiano avuto più di 5.000 entusiasti visitatori, stretto collaborazioni con università, politecnici e scuole”. Risultati questi che necessitavano di un qualcosa in più, “un tocco di magia, donato dalla Banda Musicale della nostra Forza Armata: la musica, vero linguaggio universale, strumento potente per vivere le emozioni che, prima di noi, hanno sperimentato i nostri scienziati pronti a svelare le meraviglie del volo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GIUGNO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di giugno 2024. A giugno Ryanair Group ha trasportato 19,3 milioni di passeggeri (giugno 2023: 17,4 milioni, +11%), con un load factor del 95% (95% a giugno 2023). Ryanair ha operato oltre 106.000 voli a giugno 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a giugno 2024 si attesta a 188,8 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (invariato).

VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ITALIA PARTECIPA AL FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2024 – voestalpine High Performance Metals Italia partecipa al Farnborough International Airshow 2024 (FIA2024), la fiera internazionale di riferimento per il settore aerospaziale in programma dal 22 al 26 luglio 2024. Tra i prodotti esposti ci saranno i materiali dell’acciaieria Böhler, utilizzati nei componenti strutturali degli aeromobili e nei motori. voestalpine HPM Italia sarà presente al Padiglione 3, stand 3526, al Farnborough International Airshow 2024 che si svolgerà dal 22 al 26 luglio all’International Exhibition & Conference Centre di Farnborough (Hampshire). In occasione dell’evento fieristico, i visitatori potranno scoprire la gamma di soluzioni innovative progettate appositamente per il settore aerospaziale che combinano sicurezza, efficienza e sostenibilità. Nata per rispondere alla crescente domanda di materiali speciali, voestalpine Specialty Metals offre soluzioni avanzate non solo per il settore aerospace, ma anche per quello dell’Oil & Gas, CPI e Power Generation. Grazie all’esperienza e all’eccellenza del gruppo voestalpine, la Business Unit è in grado di fornire acciai di alta qualità in qualsiasi lega e dimensione desiderata, garantendo un supporto completo in ogni fase del servizio e assicurando che ogni prodotto rispetti gli elevati standard internazionali di sicurezza che sono richiesti dal settore.

IL PRESIDENTE E IL DG ENAC INCONTRANO IL CEO DI WIZZ AIR – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il DG Enac Alessio Quaranta hanno incontrato l’Amministratore Delegato della compagnia aerea WizzAir, József Váradi, il quarto vettore operante in Italia per numero di passeggeri trasportati. Presenti al meeting anche Michael Delehant Executive Vice President e Chief Operations Officer, Anastasiia Novikova Government and Public Affairs Manager. Al centro dell’incontro la strategia di sviluppo del vettore ungherese nel network italiano, nel rispetto della tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi resi soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da un picco di passeggeri in arrivo e partenza sugli scali nazionali. L’Enac, inoltre, come da volontà emersa dal recente incontro con il neo eletto Segretario Esecutivo dell’EASA, Florian Guillermet, integrerà con proprio personale i team EASA nelle attività di controllo sui vettori aerei, tra cui Wizz Air, che operano sugli aeroporti italiani”.

AEROPORTO DI PALERMO: A GIUGNO 891.233 PASSEGGERI (+9,37%) – L’Aeroporto di Palermo informa: “Giugno si conferma un mese da performance record per l’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo. Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a giugno sono transitati 891.233 viaggiatori, il 9,37% in più rispetto a giugno 2023 (814.842) e +22,68% rispetto a giugno 2022. Aumentano anche i voli: +9,37% sullo stesso mese del 2023 (6.044 su 5.258). La media di passeggeri per volo è di 147. Il traffico passeggeri dei voli internazionali ha toccato 304 mila presenze, cioé il 34% del totale passeggeri di giugno e il 28,5% sul progressivo annuale (gennaio-giugno), con 1.150.000 viaggiatori. Nei primi sei mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 4.007.821 passeggeri, +11,25% su gennaio-giugno 2023 (3.602.594), mentre l’aumento dei voli è stato del +12,48% (28.007 contro 24.899 del 2023). Infine, le stime di traffico indicano che a luglio l’asticella potrebbe superare il tetto di un milione di viaggiatori”.

RYANAIR AGGIUNGE ULTERIORI VOLI DALL’INGHILTERRA PER I QUARTI DI FINALE DI EURO 2024 – Ryanair ha aggiunto voli extra da Stansted a Colonia e Dortmund in vista dell’atteso quarto di finale di Euro 2024 tra Inghilterra e Svizzera a Düsseldorf questo sabato (6 luglio). “A seguito di una richiesta senza precedenti da parte dei tifosi inglesi, Ryanair ha aggiunto posti extra su queste rotte chiave per garantire che tutti i tifosi possano godersi l’atmosfera del giorno della partita da un posto nello stadio dell’iconica Arena di Düsseldorf. Questi voli aggiuntivi sono ora disponibili per la prenotazione su ryanair.com”, informa Ryanair.

EUROWINGS SI PREPARA AL PERIODO DI PUNTA DELLE VACANZE ESTIVE – Eurowings informa: “Le vacanze estive sono ormai alle porte. Durante questo periodo gli aeroporti possono essere molto affollati, per cui è ancora più importante prepararsi bene prima di partire per le vacanze. Il check-in online e tramite app presso Eurowings è disponibile 72 ore prima della partenza. Esistono fondamentalmente due tipologie di bagaglio a mano: un piccolo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 40 x 30 x 25 cm; un bagaglio a mano grande con un peso massimo di 8 kg e una dimensione massima di 55 x 40 x 23 cm. La vantaggiosa tariffa BASIC economy comprende il volo e un piccolo bagaglio a mano (max. 40 x 30 x 25 cm). Alla tariffa BASIC è possibile aggiungere un bagaglio a mano di grandi dimensioni (fino a 8 kg, max. 55 x 40 x 23 cm) con imbarco prioritario a partire da 18 euro. La tariffa standard SMART include un bagaglio a mano piccolo e uno grande, mentre la tariffa premium BIZclass include un bagaglio a mano piccolo e due grandi. I passeggeri possono trovare una panoramica dettagliata sulla homepage di Eurowings. Eurowings offre il check-in dei bagagli la sera prima in sette aeroporti tedeschi: a Berlino, Dortmund, Düsseldorf, Amburgo, Hannover, Colonia e Stoccarda i viaggiatori possono depositare i bagagli allo sportello check-in tra le 18:00 e le 20:00 la sera prima del volo, pagando un contributo di servizio di 5 euro. Il servizio è gratuito alle baggage machines. Negli aeroporti di Berlino Brandeburgo, Dusseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn, Stoccarda, Stoccolma e Vienna i passeggeri possono effettuare il check-in e depositare i bagagli presso le check-in machines. Eurowings offre diversi servizi gratuiti ai viaggiatori aerei con mobilità ridotta o disabilità sensoriali. Queste includono, ad esempio, l’assistenza all’imbarco e allo sbarco, sul piazzale e sulle scale dell’aeromobile, nonché l’assistenza al posto dell’aeromobile. Anche il trasporto di wheelchairs and assistance dogs è gratuito. Per garantire un’assistenza ottimale, la necessità deve essere comunicata almeno 48 ore prima della partenza”.

L’UZBEKISTAN LANCIA UN NEW AVIATION SAFETY PROGRAM CON IL SUPPORTO DELL’ICAO – Un’iniziativa significativa per migliorare le capacità di sicurezza aerea dell’Uzbekistan ha compiuto un significativo passo avanti il 18 giugno 2024, con la riunione inaugurale dello Strategic Review Board (SRB) for Uzbekistan’s Country Strategic Plan of Action (COSPA) pilot programme. Questa iniziativa mirata, sviluppata dall’ICAO, mira a migliorare la sicurezza aerea in questa nazione senza sbocco sul mare, che fa molto affidamento su una rete di trasporto aereo sicura per la sua connettività e lo sviluppo economico. La riunione tenutasi presso l’ICAO European and North Atlantic (EUR/NAT) Regional Office in Paris è stata presieduta dall’ICAO Regional Director, Mr. Nicolas Rallo. Ha riunito funzionari governativi dell’Uzbekistan e dell’ICAO, insieme a rappresentanti delle principali parti interessate dell’aviazione. Il COSPA dell’Uzbekistan è progettato per migliorare in modo significativo le prestazioni dello Stato in safety planning, oversight, accident and incident investigation, safety management, operational safety. Questo approccio sostiene lo sviluppo socioeconomico sostenibile dell’Uzbekistan dando priorità alle esigenze di sicurezza aerea attraverso un piano triennale. Rallo ha sottolineato l’importanza del programma: “L’iniziativa COSPA rappresenta un nuovo approccio strategico e collaborativo, in linea con l’implementation support policy dell’ICAO. Riunendo competenze e risorse globali, non stiamo solo migliorando il settore dell’aviazione dell’Uzbekistan, ma stiamo liberando il potenziale delle partnership, creando un modello in grado di migliorare la sicurezza aerea in altri Stati”.

STATAMENT DI BOMBARDIER SULLE AEROSTRUTTURE PRODOTTE DA SPIRIT AEROSYSTEMS – Bombardier informa: “Bombardier si aspetta che i suoi supply contracts siano mantenuti ai più alti standard di qualità e performance. L’azienda rimane attivamente impegnata con Spirit nell’ambito del normale svolgimento delle attività previste dai contratti esistenti”.

UNIBO MOTORSPORT E AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA: AL VIA COLLABORAZIONE PER TESTARE I PROTOTIPI DA CORSA – Al via una nuova importante collaborazione tra Aeroporto Marconi di Bologna e Unibo Motorsport, la squadra corse dell’Università di Bologna, che avrà l’opportunità di condurre sui piazzali aeroportuali alcuni test fondamentali per Nemesi, il prototipo di MotoStudent Electric già Campione del Mondo, e Athena, la nuova auto elettrica in fase di validazione in vista delle competizioni di Formula Student che la attendono nel corso dell’estate. Proprio per Athena sono già in programma quattro giornate di test nel mese di luglio, alle quali prenderanno parte una ventina di membri del team, tutti sottoposti ai necessari corsi legati alla sicurezza. Le giornate di test inizieranno sabato 6 luglio, per poi proseguire il weekend successivo con una doppietta venerdì 12 e sabato 13, chiudendo con l’ultimo test del mese giovedì 18 luglio. Queste giornate saranno di massima importanza in preparazione alle competizioni che attendono il team studentesco, il quale solo due giorni dopo viaggerà verso Spielberg per partecipare alla prima competizione della stagione: la Formula Student Austria, presso il prestigioso circuito RedBull Ring, dal 21 al 25 luglio. Solo una settimana dopo partirà invece verso il Circuito di Catalunya, a Barcellona, per partecipare alla Formula Student Spain dall’1 al 7 agosto. Infine, la stagione si chiuderà con la gara “di casa” dal 4 all’8 settembre, presso l’autodromo di Varano De’ Melegari, prendendo parte alla Formula SAE Italy. Gli spazi che l’Aeroporto di Bologna dedica alla squadra permetteranno di affinare le prestazioni dei veicoli progettati e costruiti dagli studenti in un ambiente sicuro e professionale, essenziale per raggiungere nuovi traguardi nelle competizioni internazionali.

EMIRATES E WIMBLEDON: UNA PARTNERSHIP TRA BRAND STORICI – Emirates informa: “Mentre The Championships, Wimbledon, entra nel vivo presso l’All England Club, Emirates esplora le connessioni della sua nuova partnership, dove la più grande compagnia aerea internazionale del mondo incontra il torneo di tennis più antico del mondo, celebrando il collaborazione iconica di due brand storici riconosciuti a livello mondiale. Le appassionanti partite di tennis di Wimbledon vengono trasmesse in televisione in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo, raggiungendo milioni di telespettatori che si sintonizzano per guardare il torneo dal vivo. Il pluripremiato inflight entertainment system ice di Emirates offre la più ampia scelta di contenuti di qualsiasi compagnia aerea al mondo. Offre ai clienti Emirates oltre 2.000 film e centinaia di serie TV, con contenuti concessi in licenza in oltre 50 lingue da tutto il mondo. I fan di Wimbledon adorano visitare il Wimbledon Shop, dove raccolgono cimeli e ricordi dell’evento. Anche Emirates ha un proprio negozio online e diversi negozi fisici. Emirates offre ora anche Wimbledon gift personalizzati, tra cui l’iconico Wimbledon championship towel, completo di marchio Emirates. L’innovazione è al centro della filosofia Emirates. Dal 1985 al 2025, Emirates è stata spinta dal desiderio di innovare, investendo continuamente in nuovi aerei, tecnologie, prodotti e servizi per migliorare l’esperienza per i clienti. Dal 1992, quando Emirates è stata la prima compagnia aerea a installare schermi televisivi individuali in tutti i posti, al 2008, quando è stata la prima compagnia aerea a introdurre docce e lounge a bordo, fino al 2011, quando è stata la prima compagnia aerea a introdurre il Wi-Fi a bordo, al 2023, quando Emirates ha lanciato il più grande aircraft refresh programme della storia, un investimento multimiliardario per migliorare l’esperienza del cliente”.

AMERICAN AIRLINES OFFRE PIU’ OPZIONI AI CLIENTI AADVANTAGE® – American Airlines continua a offrire un’esperienza di viaggio più gratificante per i membri AAdvantage® attraverso l’introduzione di diversi nuovi modi per rendere il viaggio ancora migliore per i clienti più fedeli della compagnia aerea, oltre a numerosi miglioramenti già apportati all’esperienza di bordo per tutti i clienti. Quest’estate e oltre, i membri AAdvantage® potranno usufruire di viaggi migliorati. AAdvantage® offre ai membri più modi per utilizzare le proprie miglia. Già nel 2024, American ha introdotto diversi modi per rendere i viaggi migliori per tutti i membri AAdvantage®. La compagnia aerea ha lanciato la sua prima collezione a rotazione di servizi premium a bordo, nuova biancheria da letto e menu per i pasti a bordo all’inizio di quest’estate nelle cabine premium sui voli a lungo raggio e transcontinentali, promuovendo l’impegno della compagnia aerea nel creare un’esperienza piacevole per il cliente. Nei prossimi mesi, American continuerà l’installazione del Wi-Fi ad alta velocità su quasi 500 aerei regionali a doppia classe, offrendo un’esperienza di volo coerente e connessa a un numero ancora maggiore di clienti entro la fine del 2025. Verranno installati oltre 100 aerei regionali con Wi-Fi ad alta velocità entro la fine di quest’anno.

IATA INVITA IL SUDAFRICA A CONTINUARE A DARE PRIORITA’ ALLO SVILUPPO DELL’AVIAZIONE – IATA ha esortato il nuovo governo di unità nazionale del Sudafrica a continuare a dare priorità allo sviluppo del settore aeronautico come motore fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. “L’industria aeronautica del Sud Africa è pronta per una crescita significativa nei prossimi 20 anni, aggiungendo 345 milioni di viaggi passeggeri aggiuntivi entro il 2043. Con l’aviazione che genera 6 dollari in attività economica per ogni dollaro speso, questa espansione inietterà miliardi nel PIL del Sud Africa e creerà migliaia di nuovi posti di lavoro. È importante che il nuovo governo mantenga questo obiettivo strategico. I benefici economici e sociali dell’aviazione saranno massimizzati con una forte attenzione politica al mantenimento dei costi bassi, alla fornitura di capacità sufficiente per la crescita, al monitoraggio del rapporto costo-efficacia delle normative e al raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. Le priorità per rafforzare l’industria aeronautica del Sud Africa vengono affrontate alla Wings of Change Focus Africa Conference (WOCFA) di IATA in corso a Johannesburg. Ha riunito leader del settore, rappresentanti di governi ed enti di formazione e sicurezza aerea con lo scopo di identificare azioni concrete per rafforzare l’aviazione in Africa e ottimizzarla per una più ampia crescita economica. “Si tratta di un’agenda vantaggiosa per il nuovo governo: facilitare il commercio, incoraggiare gli investimenti e affrontare la disoccupazione. Il settore dell’aviazione sudafricano ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni. Ma ciò non ha cambiato il fatto che l’aviazione è un fattore fondamentale per la crescita economica e la prosperità. Se il nuovo governo manterrà l’attenzione su sicurezza, sostenibilità, sviluppo delle competenze e costi, traccerà un percorso verso una rinnovata forza nel settore dell’aviazione che avrà un impatto positivo su tutta l’economia”, ha concluso Alawadhi.