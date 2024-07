Qatar Airways Group celebra un utile netto record di 1,7 miliardi di dollari per l’anno finanziario 2023/24

Qatar Airways Group ha registrato la più forte performance finanziaria dei suoi 27 anni di storia, annunciando profitti record di 6,1 miliardi di QAR (1,7 miliardi di dollari) nel suo rapporto annuale per l’anno finanziario 2023/24, con un fatturato totale di 81 miliardi di QAR (22,2 miliardi di dollari), che rappresenta un aumento di 4,7 miliardi di QAR (1,3 miliardi di dollari) – con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.

“Il Gruppo ha generato un forte margine EBITDA del 24%, pari a 19,1 miliardi di QAR (5,2 miliardi di dollari), circa 1,2 miliardi di QAR (0,3 miliardi di dollari) in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza della continua attenzione dell’azienda all’esperienza del cliente, all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità, che ha portato a operazioni snelle, agili e adatte allo scopo in tutti i settori.

Ciò ha creato una solida piattaforma per il futuro del settore aereo del Gruppo, che ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri nel periodo fiscale 2023/24, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente.

Di conseguenza, i passenger revenue sono aumentati del 19%, con un incremento della capacità del 21% grazie al load factor più alto mai raggiunto dalla compagnia, pari all’83%, che ha permesso un aumento sostenibile della quota di mercato”, afferma Qatar Airways Group.

Il Minister of State for Energy and Qatar Airways Group Chairman, His Excellency Engr. Saad Bin Sharida Al-Kaabi, ha dichiarato: “Quest’ultima notevole performance annuale dimostra la flessibilità e la resilienza di Qatar Airways Group nel navigare con successo in un’industria dei viaggi globale in costante evoluzione, e indica una forte ripresa dalle sfide affrontate dal settore negli ultimi anni”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questi solidi risultati finanziari testimoniano l’ambizione e la chiara direzione dei progressi ottenuti dal Qatar Airways Group nel corso dell’esercizio finanziario 2023/24.

La nostra costante attenzione alla redditività, all’efficienza e all’esperienza del cliente è stata sostenuta da un programma strategico di crescita del network e di espansione della flotta, che ha portato ai ricavi e ai margini di profitto più alti nella storia della compagnia aerea. Abbiamo inoltre consolidato il nostro ruolo indiscusso di leader del settore, mantenendo la nostra posizione di compagnia aerea di riferimento per milioni di passeggeri in tutto il mondo.

“Questo incredibile risultato è in gran parte merito dell’impegno collettivo di tutta la famiglia di Qatar Airways Group, che ha lavorato instancabilmente per raggiungere questi ottimi risultati. Ora dobbiamo usare questo successo come base su cui costruire la nostra continua crescita”.

“In occasione del 20° anno di attività nel 2024, Qatar Airways Cargo ha mantenuto la sua posizione di vettore aereo cargo leader a livello mondiale, proseguendo con un’attenzione strategica alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla crescita, contribuendo ad aumentare la quota di mercato di Cargo al 7,1% nel 2023/24, con un incremento dello 0,04% rispetto all’anno finanziario precedente.

Qatar Executive (QE) ha continuato a fornire una solida performance commerciale in un mercato altamente competitivo, operando come unico business jet brand di proprietà e completamente integrato con una compagnia aerea commerciale. Con una crescita costante nell’anno fiscale 2023/24, QE ha registrato un aumento dei commercial charter revenue di oltre il 17%, con un incremento delle ore di volo di oltre il 21%, a dimostrazione della forte crescita dei clienti, in particolare in Europa, Stati Uniti e Asia.

L’investimento nel programma di fidelizzazione Privilege Club di Qatar Airways ha dato risultati significativi nel periodo 2023/24, con un aumento dei soci di oltre il 26%. Anche il coinvolgimento dei soci ha raggiunto livelli record, con una raccolta di Avios in crescita di oltre il 50%, mentre la spesa in Avios è cresciuta del 75%, in un anno che ha visto il lancio di partnership chiave in India, Arabia Saudita e Kuwait, oltre ai nuovi ed entusiasmanti prodotti nel mercato nazionale”, prosegue Qatar Airways.

“Il network di Qatar Airways è cresciuto a oltre 170 destinazioni nel 2023/24, aggiungendo Al Ula, Neom e Tabuk, in Arabia Saudita; Lione e Tolosa, in Francia; Medan, in Indonesia; Trabzon, in Turchia nel corso dell’anno.

Questo si aggiunge alla ripresa delle operazioni verso 14 destinazioni, tra cui Bahrain, Bahrain; Birmingham (Regno Unito); Pechino, Chengdu e Chongqing (Cina); Davao (Filippine); Tokyo Haneda e Osaka (Giappone); Marrakesh, Marocco; Nizza (Francia); Penang (Malesia); Phnom Penh (Cambogia), Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti); Venezia (Italia) e Yanbu (Arabia Saudita).

Il team commerciale del Gruppo ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare la posizione competitiva, puntando sull’innovazione per superare la domanda dei clienti, aumentando i ricavi e la quota di mercato e assicurando che Qatar Airways Group sia sinonimo di eccellenza, come dimostra il fatto che la compagnia aerea è stata premiata come ‘Best Airline in the Middle East’ ai 2023 World Airline Awards di Skytrax.

Nell’ambito del continuo approccio strategico del Gruppo alla costruzione di relazioni più profonde e significative con il pubblico globale, il brand ha anche consolidato la sua posizione di leadership nel panorama dei social media nel corso del 2023/24. Di conseguenza, il Gruppo è ora la compagnia aerea numero uno al mondo sui canali social, con oltre 47 milioni di follower combinati, ed è la compagnia aerea più seguita al mondo su Facebook, YouTube e TikTok.

Qatar Airways Group ha inoltre compiuto notevoli passi avanti nell’espansione del proprio portfolio di sponsorizzazioni globali nel corso del 2023/24. Tra i punti salienti ricordiamo la partnership inaugurale del Gruppo come Global Airline Partner of Formula 1®; il ruolo di Official Global Airline Partner della squadra di serie A, FC Internazionale Milano (Inter); il rinnovo della partnership esistente con la FIFA fino al 2030; la partnership con la squadra di cricket Royal Challengers Bangalore (RCB) nella Indian Premier League (IPL) e il ruolo del Gruppo come Official Strategic Partner per Expo 2023 Doha, che ha aumentato in modo significativo il profilo globale di questo evento di riferimento sulla scena mondiale”, conclude Qatar Airways Group.

