Aeroporto di Bologna: a giugno un milione di passeggeri

Nuovo mese da record per l’Aeroporto Marconi di Bologna: a giugno i passeggeri hanno superato il milione, arrivando a quota 1.070.021, in crescita dell’8,9% sullo stesso mese del 2023. Battuti i risultati dell’estate 2023, giugno 2024 diventa il mese con il maggiore livello di traffico passeggeri di tutta la storia dello scalo.

Nel dettaglio, a registrare gli incrementi maggiori sono stati i passeggeri su voli nazionali (278.262, +10,5% su giugno 2023), ma hanno registrato una buona performance anche i passeggeri su voli internazionali (791.759, +8,4% su giugno 2023). Crescono, in misura minore, anche i movimenti, a quota 7.553 (+7,5%), e le merci trasportate per via aerea, pari a 3.847 tonnellate (+10,8%).

Le destinazioni preferite dai passeggeri del Marconi sono state: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi CDG, Brindisi, Istanbul, Cagliari, Madrid e Francoforte. La giornata con maggior traffico è stata domenica 30 giugno, con 43.266 passeggeri tra arrivi e partenze.

Nel primo semestre del 2024 i passeggeri complessivi sono stati 5 milioni, per l’esattezza 5.039.552, in aumento del 10,0% sullo stesso periodo del 2023, mentre i movimenti sono stati 36.957, in crescita del 7,6% sul 2023.

Le merci trasportate per via aerea nel periodo gennaio-giugno sono state 22.590 tonnellate, in aumento dell’8,2% sul 2023.

